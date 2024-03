Mỹ nhân đăng ảnh tình tứ với Kim Soo Hyun vướng nghi vấn gặp vấn đề tâm lý

Những ngày qua, cái tên Kim Sae Ron xuất hiện thường xuyên trên truyền thông xứ Hàn. Nữ diễn viên bị lật tẩy nói dối và khiến danh tiếng của cô chạm đáy. Vụ việc bắt đầu từ ngày 24/3 khi Kim Sae Ron lỡ tay đăng tải hình ảnh má kề má của cô với nam diễn viên nổi tiếng Kim Soo Hyun.

Kim Sae Ron trở thành tâm điểm truyền thông xứ Hàn những ngày qua (Ảnh: Naver).

Nghi vấn Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron hẹn hò khiến cộng đồng mạng bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng Kim Sae Ron chỉ lỡ trượt tay. Nhưng cũng có ý kiến nhận định sao nhí ghen tuông khi chứng kiến bạn trai tin đồn và đàn chị Kim Ji Won thân mật trên màn ảnh trong tác phẩm gây sốt Queen Of Tears.

Trước sức ép của dư luận, ngày 25/3, Kim Sae Ron chính thức lên tiếng về hình ảnh thân mật với Kim Soo Hyun bằng thông báo ngắn gọn: "Tôi đang sắp xếp quan điểm chính thức và sẽ truyền đạt lại ngay sau khi cân nhắc xong". Động thái này khiến nhiều người hâm mộ của tài tử họ Kim thêm lo lắng.

Kim Sae Ron từng vướng nghi vấn nhiều lần nói dối và nhanh chóng bị lật tẩy. Chuỗi bê bối đời tư khiến hình tượng của nữ diễn viên 24 tuổi chạm đáy. Danh tiếng của Kim Sae Ron bắt đầu bị ảnh hưởng sau bê bối gây tai nạn giao thông trong tình trạng say rượu rồi bỏ chạy khỏi hiện trường vào năm 2022.

Sau vụ việc, Kim Sae Ron bị khán giả tẩy chay, dừng hoạt động nghệ thuật. Tháng 3/2023, Kim Sae Ron tham dự phiên tòa đầu tiên xét xử. Cô cũng công bố tình trạng tài chính khó khăn, phải làm công việc bán thời gian ở quán cà phê.

Kim Sae Ron vướng nghi vấn gặp vấn đề tâm lý (Ảnh: Naver).

Tuy nhiên, sau đó, chủ quán cafe giải thích, Kim Sae Ron làm việc ở đây. "Chúng tôi xin xác nhận với mọi người, Kim Sae Ron chưa từng làm việc bán thời gian tại bất cứ chi nhánh nào trên toàn quốc", chủ doanh nghiệp cho biết. Nghi vấn nói dối khiến danh tiếng của Kim Sae Ron chạm đáy.

Tiếp đó, nữ diễn viên còn bị tố có lối sống thác loạn, không chịu thay đổi bản thân, vẫn tranh thủ quãng thời gian nghỉ ngơi để vui chơi, tụ tập. Cũng có thông tin cho rằng, trái với cuộc sống khó khăn mà Kim Sae Ron "dựng lên", nữ diễn viên vẫn có khối tài sản không nhỏ, tích lũy trong 15 năm hoạt động nghệ thuật.

Theo một người bạn của nữ diễn viên trẻ, Kim Sae Ron gặp bất ổn tâm lý, đối mặt với những khó khăn về sức khỏe tinh thần. "Tôi cảm giác cô ấy có điều gì đó không thể nói ra. Nữ diễn viên đang thận trọng suy xét nên chia sẻ thông tin nào với công chúng", người này nói.

Kim Sae Ron chưa có câu trả lời chính xác cuối cùng về mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên Kim Soo Hyun (Ảnh: Newsen).

Ngoài ra, Kim Sae Ron nhiều lần thổ lộ với người quen mong muốn được trở lại đóng phim, tham gia các sự kiện của làng giải trí. Hiện tại, ngôi sao sinh năm 2000 kiếm tiền bằng cách dạy diễn xuất cho những ngôi sao trẻ. Một số kênh truyền hình của Hàn Quốc đã ra lệnh cấm nữ diễn viên xuất hiện trên truyền thông từ năm 2023.

Trước bê bối, Kim Sae Ron từng là một trong những sao nhí được yêu thích nhất màn ảnh xứ Hàn. Từ khi 9 tuổi, Kim Sae Ron đã có những vai diễn ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả, thậm chí còn được gọi là thiên tài diễn xuất của làng giải trí Hàn Quốc.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm từ điện ảnh cho đến truyền hình như A brand new life (Một cuộc sống mới), Man from nowhere (Người vô danh tính), Listen to my heart (Lắng nghe trái tim)…

Khi trưởng thành, Kim Sae Ron có sự thay đổi lớn về ngoại hình, trở thành mỹ nhân triển vọng của làng giải trí. Sự tụt dốc của Kim Sae Ron khiến nhiều khán giả yêu mến ngôi sao nhí đình đám một thời tiếc nuối.