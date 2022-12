Mỹ nhân của "Ký Sinh Trùng" kể về hành trình chống chọi ung thư ở tuổi 31

Năm 2021, nữ diễn viên Park So Dam khiến người hâm mộ lo lắng khi thông báo bị ung thư tuyến giáp thể nhú ở tuổi 30. Đây là loại ung thư phổ biến và được xác định lành tính. Nếu phát hiện sớm và chữa trị kịp thời, người bệnh có thể phục hồi hoàn toàn, kéo dài tuổi thọ thêm 20 năm và thậm chí đạt tuổi thọ như người bình thường.

Nữ diễn viên 31 tuổi đón tin dữ vào thời điểm sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển. Ngay sau đó, cô đã thông báo dừng toàn bộ lịch trình để tiến hành phẫu thuật và dành thời gian phục hồi sức khỏe.

Park So Dam tham dự sự kiện giới thiệu phim mới tại Seoul, Hàn Quốc, tháng 12/2022 (Ảnh: SBS).

Gần đây, nữ diễn viên ra mắt tại buổi họp báo bộ phim Phantom tại Seoul (Hàn Quốc). Cô trông rất rạng rỡ và tươi tắn.

Tại sự kiện, nữ diễn viên cũng lần đầu mở lòng về khoảng thời gian khó khăn chống chọi với bệnh tật. Nữ diễn viên Ký Sinh Trùng cho biết, vào thời điểm này năm ngoái sau ca phẫu thuật, cô bị mất giọng, không thể nói chuyện, di chuyển cũng khó khăn.

Lần trở lại này, Park So Dam cảm thấy lo lắng nhưng không giấu nổi sự vui mừng khi được gặp đồng nghiệp và người hâm mộ. Cô tiết lộ, bộ phim Phantom cũng được quay trong thời gian cô trị bệnh nhưng bản thân đã nhận được sự động viên, ủng hộ của các đồng nghiệp.

Park So Dam tái xuất với hình ảnh khỏe mạnh và rạng rỡ (Ảnh: Pickcon).

Nữ diễn viên 9X cũng gửi lời cảm ơn và xin lỗi người hâm mộ: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng. Tôi luôn nói với fan rằng hãy giữ gìn sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, tôi lại không giữ được lời hứa".

Park So Dam coi sự trở lại lần này như một khởi đầu mới và hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Sự xuất hiện của Park So Dam tại buổi ra mắt phim Phantom khiến người hâm mộ yên lòng bởi nữ diễn viên trông rất hoạt bát, khỏe mạnh và tươi tắn.

Nữ diễn viên 31 tuổi phát hiện mắc ung thư từ cuối năm ngoái và ở ẩn gần một năm để trị bệnh (Ảnh: News).

Park So Dam, sinh năm 1991, là một ngôi sao trẻ triển vọng của điện ảnh xứ Hàn. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2013 và nổi tiếng khắp thế giới nhờ dự án giành giải Oscar của Hàn Quốc - Ký Sinh Trùng vào năm 2019. Trong phim, cô vào vai Ki Jung - một cô gái láu cá và mưu mô.

Chia sẻ về vai diễn Ki Jung, So Dam cho biết: "Tôi không phải là người chỉ biết nhìn người khác làm việc nhưng sẽ nhận vai nếu tin rằng, bản thân phát huy được hết tiềm năng". Và quả thực, vai diễn này đã mang đến cho nữ diễn viên 31 tuổi danh tiếng và khẳng định khả năng diễn xuất.

Trước đó, Park So Dam cũng được khán giả yêu mến qua các bộ phim truyền hình đặc sắc như Beautiful mind và Cinderella with Four Knights.