Nữ diễn viên "Ký Sinh Trùng" Park So Dam mắc ung thư ở tuổi 30

Dân trí Hôm nay 13/12, nữ diễn viên Hàn Quốc - Park So Dam, thông qua công ty quản lý, đã thông báo với người hâm mộ, cô bị ung thư dù mới 30 tuổi.

Công ty Artist Company, đơn vị quản lý Park So Dam, vừa gửi thông báo tới các cơ quan truyền thông của Hàn Quốc về việc nữ diễn viên 30 tuổi sẽ không tham gia hoạt động quảng cáo bộ phim mới Special Delivery.

Theo dự kiến, phim sẽ ra mắt khán giả vào ngày 12/1 năm sau. Nguyên nhân khiến Park So Dam vắng mặt là để tập trung chữa bệnh và bình phục.

Công ty viết trong thông báo: "Nữ diễn viên Park So Dam đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú từ kỳ kiểm tra sức khỏe gần đây. Cô ấy đã tiến hành phẫu thuật theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Vì dự án Special Delivery sắp công chiếu nên Park So Dam rất buồn vì không thể xuất hiện trước fan, những người luôn ủng hộ và chờ đợi cô ấy rất lâu rồi".

Ngày 13/12, nữ diễn viên Hàn Quốc - Park So Dam xác nhận mắc ung thư dù mới 30 tuổi.

Theo đại diện của công ty, Park So Dam vắng mặt trong hoạt động quảng cáo phim nhưng vẫn gửi lời chúc mừng tới đoàn phim cùng các đồng nghiệp.

Theo thông báo của công ty quản lý, Park So Dam sẽ tập trung vào việc chữa bệnh với mong muốn xuất hiện khỏe mạnh trước công chúng trong tương lai. Công ty quản lý cũng cam kết hỗ trợ nữ diễn viên trẻ trong hành trình trị bệnh và làm việc.

Thông tin về tình hình bệnh tật của Park So Dam đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc và khiến fan choáng váng, lo lắng. Nhiều khán giả đã gửi lời động viên tới nữ diễn viên 30 tuổi, mong cô sớm lành bệnh và trở lại với công việc.

Park So Dam trở nên nổi tiếng sau thành công của "Ký Sinh Trùng".

Được biết, bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú là dạng bệnh lành tính. Đây cũng là loại ung thư phổ biến nhất do nguyên nhân chủ yếu là tiếp xúc với năng lượng bức xạ. Nếu phát hiện sớm và chữa trị kịp thời, người bệnh có thể phục hồi hoàn toàn, kéo dài tuổi thọ thêm 20 năm và thậm chí đạt tuổi thọ như người bình thường.

Park So Dam, sinh năm 1991, là một ngôi sao trẻ triển vọng của điện ảnh xứ Hàn. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2013 và nổi tiếng khắp thế giới nhờ dự án giành giải Oscar của Hàn Quốc - Ký Sinh Trùng vào năm 2019. Trong phim, cô vào vai Ki Jung - một cô gái láu cá và mưu mô.

Chia sẻ về vai Ki Jung, So Dam cho biết: "Tôi không phải là người chỉ biết nhìn người khác làm việc nhưng sẽ nhận vai nếu tin rằng, bản thân phát huy được hết tiềm năng". Và quả thực, vai diễn này đã mang đến cho nữ diễn viên 30 tuổi danh tiếng và khẳng định khả năng diễn xuất.

Trước đó, Park So Dam cũng được khán giả yêu mến qua các bộ phim truyền hình đặc sắc như Beautiful mind và Cinderella with Four Knights.

Nữ diễn viên Park So Dam trả lời phỏng vấn

Mi Vân

Theo Naver