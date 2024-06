Mỹ nam khuynh đảo màn ảnh một thời kiệt quệ, không có tiền lo hậu sự cho mẹ

Ngày 3/6 vừa rồi, mẹ của Đường Trị Bình đột ngột qua đời. Qua xác nhận của cảnh sát địa phương, người phụ nữ ngoài 70 tuổi được tìm thấy đã tắt thở trên ban công của một căn nhà cao tầng. Theo xác định ban đầu, bà qua đời từ ngày 1/6 nhưng phải tới 2 ngày sau, người khác mới phát hiện ra bà.

Đường Trị Bình hiện chưa nhận thi thể của mẹ vì không có tiền lo hậu sự cho bà (Ảnh: Ettoday).

Cảnh sát đã liên hệ với Đường Trị Bình để tới nhận diện người đã khuất vì tại hiện trường họ tìm thấy chùm chìa khóa căn hộ của Đường Trị Bình và mẹ đang thuê ở. Tuy nhiên, khi cảnh sát làm việc với nam diễn viên nổi tiếng một thời, anh đang trong tình trạng không tỉnh táo. Anh thậm chí phủ nhận người phụ nữ đã tử vong là mẹ mình.

Sau khi phủ nhận mối quan hệ với nạn nhân, Đường Trị Bình rời đi. Cảnh sát đã phải tìm một số người nhà của nam diễn viên để làm rõ mọi chuyện. Hiện tại, dù cảnh sát đã xác định được mối quan hệ giữa nam diễn viên và người phụ nữ nhưng Đường Trị Bình vẫn chưa tới nhận xác mẹ.

Theo nguồn tin của Ettoday, nam diễn viên hiện rơi vào tình trạng tài chính khó khăn, anh không có đủ tiền để lo tang lễ cho mẹ nên đành phải để mẹ nằm trong nhà lạnh.

Được biết, tình hình tài chính của Đường Trị Bình vài năm gần đây gần như suy kiệt. Anh không thể làm việc vì sức khỏe ngày càng yếu vì chứng nghiện rượu nặng. Mẹ anh là người chủ lực kinh tế.

Anh sống cùng mẹ trong một căn nhà thuê có giá khoảng 17.000 NDT (gần 61 triệu đồng) ở Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, Đường Trị Bình đã không thể trả tiền thuê nhà nửa năm qua và đang nợ số tiền thuê nhà lên tới 100.000 NDT (gần 358 triệu đồng).

3 ngày trước khi vụ việc đau lòng xảy ra, Đường Trị Bình và mẹ nảy sinh tranh cãi. Một người bạn của nam diễn viên cho hay, Đường Trị Bình không đến nhận xác mẹ vì anh chưa chấp nhận được sự thật mẹ đã mất. Những năm qua, anh chỉ có người thân duy nhất là mẹ. Giờ bà qua đời, anh cảm thấy sợ hãi và lạc lõng.

Hình ảnh hiện tại của mỹ nam một thời Đường Trị Bình khiến nhiều người kinh ngạc (Ảnh: Ettoday).

Bạn gái cũ của Đường Trị Bình, nữ diễn viên Đinh Ninh, chia sẻ: "Tôi biết Đường Trị Bình và mẹ anh ấy có mối quan hệ vô cùng sâu sắc và họ gần như phụ thuộc vào nhau. Khi chuyện như thế này xảy ra, anh ấy bị ảnh hưởng nặng nề hơn chúng ta tưởng. Bây giờ, anh ấy cần không gian và thời gian để bình tĩnh lại".

Vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Nhiều người bàng hoàng không thể nhận ra Đường Trị Bình vì ngoại hình có phần kiệt quệ, già nua.

Đường Trị Bình sở hữu khuôn mặt góc cạnh nam tính, thân hình gợi cảm. Anh từng là người trong mộng của nhiều cô gái tại châu Á vào những năm 2000. Nam diễn viên thế hệ 7X từng tham gia diễn xuất trong Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Juliet phương đông, The Hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ…

Nam diễn viên sinh năm 1978 sinh ra trong một gia đình giàu có ở Thái Lan. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Đường Trị Bình là con trai của một doanh nhân người Thái Lan. Song, hiện tại, anh và mẹ được cho là không giữ quan hệ với cha ruột.

Đường Trị Bình từng là mỹ nam được nhiều phụ nữ khao khát (Ảnh: Ettoday).

Từ năm 2014, Đường Trị Bình bất ngờ biến mất hoàn toàn khỏi làng giải trí và không giữ liên lạc với bất kỳ ai. Theo tiết lộ, nhiều đạo diễn hay bạn bè muốn liên hệ với Đường Trị Bình đều không thể nào liên lạc được.

Về sau mọi người phát hiện, nam diễn viên trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống nên quyết định rút khỏi làng giải trí. Năm 2020, anh từng lộ diện trong một buổi gặp gỡ với các đồng nghiệp. Ngoại hình già nua, thân hình gầy gò của nam diễn viên khiến nhiều người choáng váng.

Vài năm gần đây, anh cũng cố gắng trở lại hoạt động nghệ thuật để có thu nhập nhưng chưa thành công. Sự xuống sắc về ngoại hình và việc sử dụng rượu số lượng lớn khiến nam diễn viên thiếu tỉnh táo.

Thời điểm còn hoạt động trong làng giải trí, Đường Trị Bình nổi tiếng đào hoa. Anh từng hẹn hò với các người đẹp như Đinh Ninh, Tống Kỷ Nghiên, Hồ Tình Văn...

Trong một chương trình truyền hình thực tế anh từng tham gia, Đường Trị Bình giải thích, lý do anh không lập gia đình là vì không thể dễ dàng cam kết lâu dài với một ai đó. Đường Trị Bình cho biết nếu ở bên ai đó, anh ấy phải suy nghĩ rất nhiều và sợ rắc rối để tránh bước vào mối quan hệ một cách tùy tiện.

Hiện, sau khi truyền thông đưa tin về hoàn cảnh bi đát của nam diễn viên, một số bạn bè của Đường Trị Bình tìm tới và ngỏ ý được giúp đỡ anh.