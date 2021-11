"Mỹ nam" 8X của phim "Wonder Woman" già nua đáng kinh ngạc

Dân trí Một trong những nam diễn viên hấp dẫn nhất Hollywood Chris Pine khiến người hâm mộ không thể nhận ra khi thấy anh xuất hiện với chòm râu bạc trắng trên phố.

Ngày 28/11, cánh săn ảnh đã thấy ngôi sao của phim "bom tấn" Wonder Woman - Chris Pine xuất hiện trên đường phố Los Angeles, Mỹ. Nam diễn viên 41 tuổi ăn vận đơn giản, đeo kính râm khi tới một tủ sách công cộng gần nhà.

Hình ảnh chòm râu bạc phơ của nam diễn viên thường có tên trong danh sách những quý ông hấp dẫn nhất Hollywood khiến fans kinh ngạc vì Chris Pine đời thường khác xa trên phim và cũng hoàn toàn khác biệt với hình ảnh của anh khi xuất hiện trong các sự kiện.

Chris Pine lịch lãm dự lễ trao giải Oscar

Chris Pine từng nhiều lần lọt Top những nam diễn viên điển trai nhất thế giới do các tạp chí uy tín như People, Glamour bình chọn. Anh sở hữu lượng fans "khủng" cũng một phần nhờ vào ngoại hình hấp dẫn của mình.

Hình ảnh mới nhất của Chris Pine (trái) khác xa với hình ảnh thường thấy của anh trên thảm đỏ (phải).

Chris Pine là ngôi sao của hàng loạt bộ phim ăn khách trong những năm gần đây như Nhật ký công chúa, Wonder Woman (Nữ thần chiến binh), Horrible Bosses 2, Star Trek Beyond, Người nhện, Into the Woods....

Cách đây vài tuần, danh sách những nam diễn viên được trả cát sê cao nhất thế giới năm 2021 đã được tiết lộ. Chris Pine có được một vị trí trong danh sách này nhờ vai diễn trong bộ phim Dungeons and Dragons sắp ra mắt. Nam diễn viên người Mỹ được trả cát sê 11,5 triệu USD cho vai chính trong bộ phim này.

Chris Pine quảng bá phim "The Finest Hours"

Chris Pine sinh ngày 26 tháng 8 năm 1980 tại Los Angeles, California, Mỹ trong một gia đình có cả bố và mẹ là diễn viên. Anh từng tốt nghiệp đại học California Berkeley vào năm 2002. Sau đó anh học tại nhà hát - nhạc viện Mỹ ở San Francisco.

Vai diễn đầu tiên của Chris Pine là một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình ER năm 2003. Cũng trong năm đó, anh còn xuất hiện trong hai bộ phim truyền hình The Guardian và CSI: Miami.

Mới đây, "nhan sắc" của Chris Pine đã giúp anh có được hợp đồng quảng cáo đắt giá với nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng Armani. Chris Pine chia sẻ, anh bất ngờ khi nhận được lời mời làm gương mặt quảng cáo nước hoa Armani.

Chris Pine nói: "Tôi nhận được cuộc gọi từ người đại diện của mình nói rằng nhà thiết kế Armani muốn mời tôi quảng cáo cho loại nước hoa mới. Tôi và ngài Armani đã quen nhau vài năm và tôi luôn rất thích quần áo ông ấy thiết kế cho tôi, những món đồ thanh lịch và đơn giản. Tôi có một sự tôn trọng lớn dành cho ông ấy".

"Chúng tôi đã quay quảng cáo nước hoa ở Los Angeles, Mỹ. Buổi làm việc thực sự rất vui đối với tôi. Cá nhân tôi cũng thích loại nước hoa có mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu này".

Gal Gadot đẹp đôi bên Chris Pine

Vĩnh Ngọc

Theo JJ