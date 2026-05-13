Mỹ Linh, Dương Hoàng Yến hát trong đêm khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên

Tối 15/5, chương trình khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 với chủ đề Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây sẽ diễn ra tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng.

Sự kiện do UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp các đơn vị tổ chức, nhằm quảng bá tiềm năng du lịch, văn hóa và lịch sử của địa phương.

Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ như Mỹ Linh, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Võ Hạ Trâm, Anh Thơ, Double2T, NSƯT Lương Huy, Võ Hoài Anh… cùng dàn nhạc giao hưởng Maius Philharmonic Orchestra, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và nhiều nghệ nhân, diễn viên quần chúng.

Ca sĩ Mỹ Linh tham gia đêm khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ban tổ chức, chương trình được xây dựng như một “bản giao hưởng nghệ thuật” kết hợp giao hưởng, nhạc kịch Broadway (nhạc kịch phong cách Mỹ), vũ kịch, xiếc đương đại, trình diễn thị giác và công nghệ 3D mapping (trình chiếu hình ảnh 3 chiều).

Đêm diễn gồm 3 chương: Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây, Thanh âm từ Thủ đô gió ngàn và Khúc tráng ca Thái Nguyên - vùng đất diệu kỳ.

Nội dung chương trình tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên hồ Núi Cốc, đồi chè, không gian văn hóa trà, hát Then, vùng ATK Định Hóa cùng hành trình phát triển của Thái Nguyên trong thời kỳ mới.

Tổng đạo diễn Thu Hoài cho biết chương trình không đơn thuần là một đêm ca nhạc mà được dàn dựng theo hướng bán sử thi, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai bằng nhiều loại hình nghệ thuật.

Bên cạnh đêm khai mạc, Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 còn có nhiều hoạt động như trình diễn Jet Ski (mô tô nước) tại hồ Núi Cốc, gala xiếc toàn quốc, chương trình nghệ thuật tại hồ Ba Bể và giải chạy “Những dấu chân trên miền hồ biếc”.