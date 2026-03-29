Ca sĩ Mỹ Linh tái hiện những lát cắt cảm xúc quen thuộc về Hà Nội

Ngày 28/3, tại Nhà Bát Giác (không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm), live concert Hà Nội bình yên mang đến không gian nghệ thuật giàu chiều sâu, thu hút đông đảo công chúng Thủ đô và du khách.

Chương trình do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Công an TP Hà Nội tổ chức. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng nhiều lãnh đạo thành phố.

Ca sĩ Mỹ Linh mang đến những bản tình ca Hà Nội giàu cảm xúc (Ảnh: Minh Đức).

Được xây dựng như một “nhịp cầu cảm xúc”, Hà Nội bình yên quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, dàn hợp xướng, ban nhạc và múa, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lưu Quang Minh. Nghệ sĩ violin Anh Tú giữ vai trò đồng Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc và solist chính, dẫn dắt chương trình qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Mở đầu là mashup Tiến về Hà Nội và Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống, tạo không khí trang trọng với sự kết hợp giữa giao hưởng, hợp xướng và múa. Các tiết mục tiếp theo đưa khán giả trở về với những ca khúc quen thuộc về Hà Nội như: Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Nhớ mùa thu Hà Nội, Nồng nàn Hà Nội.

Trong đó, sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Linh là điểm nhấn của chương trình. Nữ ca sĩ trình diễn ca khúc Nhớ về Hà Nội, Hương ngọc lan, tái hiện những lát cắt cảm xúc quen thuộc về Thủ đô qua giọng hát giàu nội lực.

Bên cạnh đó, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp mang đến các tiết mục Chiếc khăn Piêu, Thì thầm mùa xuân, góp phần làm phong phú màu sắc âm nhạc.

Chương trình cũng mở rộng không gian với các bản phối quốc tế như A time for us, mashup Lambada, Rivers of Babylon, Cheri Cheri Lady.

Ở phần cuối, khán giả cùng nghệ sĩ hòa giọng trong các tiết mục tập thể. Khoảnh khắc tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất, kết hợp với ca khúc Heal the world, tạo nên không gian trình diễn đồng diễn quy mô lớn.

Nghệ sĩ violin Anh Tú dùng tiếng đàn dẫn dắt mạch cảm xúc của chương trình (Ảnh: Minh Đức).

Chương trình khép lại với ca khúc Nối vòng tay lớn, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ và khán giả.