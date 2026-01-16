Clip diva Mỹ Linh 18 tuổi đi hát tiệc sinh nhật bất ngờ hút triệu lượt xem

Gần đây, ca sĩ Mỹ Linh nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi chia sẻ đoạn video thời trẻ.

Diva cho biết, năm 1993, chị được mời biểu diễn tại bữa tiệc sinh nhật của một khán giả nhí. Đoạn video do gia đình ghi hình và lưu giữ nhiều năm qua.

Hình ảnh thời 18 tuổi gây sốt của diva Mỹ Linh (Video: Facebook nhân vật).

Trong video, Mỹ Linh để kiểu tóc ngang vai, mặc bộ váy ngắn khoe vóc dáng thanh mảnh, hát ca khúc Cho con (nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu).

Đoạn video đạt gần 6 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày đăng tải. Người hâm mộ thích thú khi nhìn lại nhan sắc tuổi 18 của giọng ca Tóc ngắn. Thời điểm này, Mỹ Linh không trang điểm lộng lẫy mà ghi điểm bởi đường nét đẹp tự nhiên, ngoại hình mộc mạc.

Nhiều đàn em trong nghề như Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến khen ngợi hình ảnh thuở thanh xuân của Mỹ Linh, gọi chị là "hot girl ngày xưa".

Đạo diễn Trấn Thành nói vui: "Lúc trẻ chị cao quá". Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự ngưỡng mộ cho giọng hát "hát hay từng nốt cao" của đàn chị. Diva Hà Trần bình luận: "Vẫn còn nhớ chiếc váy này".

Trước phản ứng tích cực của người hâm mộ và bạn bè, Mỹ Linh chia sẻ: "Cảm ơn mọi người khen mình hồi trẻ. Không nghĩ là ngày xưa trông “kháu” như vậy.

Chiếc váy này mua ở Trần Nhân Tông với giá rất rẻ và cũng là chiếc váy điệu đà nhất của mình. Ngày đó, ngày ngày mình đạp xe 10km đi hát. Đi biểu diễn, được ăn uống lại được mang tiền về cho mẹ".

Nhan sắc trong trẻo thuở đôi mươi của Mỹ Linh (Ảnh: Chụp màn hình).

Mỹ Linh là một trong 4 diva nhạc Việt, cùng với Thanh Lam, Hồng Nhung và Hà Trần. Trong sự nghiệp, chị nhận được nhiều giải thưởng, được khán giả yêu mến, giới chuyên môn ghi nhận. Mỹ Linh được xem là một trong những nghệ sĩ có sự nghiệp và cuộc sống viên mãn bậc nhất làng nhạc Việt.

Trong chương trình Trò chuyện với tương lai năm 2024, Mỹ Linh từng nhớ lại giai đoạn mới vào nghề với không ít khó khăn.

Diva cho biết, ước mơ ban đầu của chị là trở thành giáo viên dạy văn. Khi còn học phổ thông, chị không tin bản thân đủ năng lực để theo đuổi con đường ca hát, bởi luôn nghĩ nghệ thuật là lĩnh vực dành cho những người có nền tảng gia đình hoặc điều kiện đặc biệt.

Nữ ca sĩ chia sẻ, vì suy nghĩ đó, chị tự nhắc mình tập trung học tập. Thậm chí, khi bắt đầu đi hát, chị còn vấp phải sự phản đối từ gia đình. Bản thân Mỹ Linh cũng từng nghi ngờ khả năng của mình vì nghề nào cũng cần sự may mắn. Tuy nhiên, đến nay, Mỹ Linh khẳng định không hối tiếc vì đã không theo học ngành sư phạm.

Trong chương trình, Mỹ Linh kể lại kỷ niệm vui khi tham gia chương trình truyền hình SV 96: “Năm ấy tôi đi theo các bạn thi SV 96, thấy người ta hát hò vui quá nên tôi viết mẩu giấy gửi cho anh Lại Văn Sâm, xin được hát một bài. Anh ấy đồng ý cho tôi hát, tình cờ là bài hát đó lại nổi tiếng. Từ đó tôi học thì ít mà đi hát thì nhiều. Thế nên phải nhiều năm sau tôi mới quay lại trường để tốt nghiệp được”.

Diva cho biết, giai đoạn mới đi hát, chị từng hát chưa tròn trịa, thậm chí kém hơn nhiều người nghiệp dư. Tuy vậy, chị được động viên rằng ai mới vào nghề cũng trải qua giai đoạn như vậy. Mỹ Linh hóm hỉnh nói, vì dễ tin người nên những lời khích lệ ấy đã tiếp thêm cho chị sự tự tin để tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn.

Ca sĩ Mỹ Linh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí hồi tháng 10/2025 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Hiện tại ở tuổi 51, Mỹ Linh vẫn nhiều nhiệt huyết nghệ thuật, bận rộn với nhiều dự án âm nhạc. Tuy nhiên, chị luôn ưu tiên chăm sóc gia đình, con cái.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, ca sĩ Mỹ Linh cho rằng, đây là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời chị khi chị có nhiều thời gian cho bản thân, biết yêu thương, chăm sóc chính mình, trau dồi trí tuệ và sức khỏe.

Đặc biệt, ở tuổi này, chị cảm thấy thoải mái làm những việc mà trước đây từng ngần ngại. “Tôi tự cho phép bản thân được sống như mình muốn mà không sợ người khác đánh giá. Đây là một bước rất quan trọng đối với bất cứ người phụ nữ nào ở tuổi của tôi”, Mỹ Linh nói.