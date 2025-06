Mỹ Anh tỏa sáng tại lễ hội âm nhạc ở Australia

Mới đây, ca sĩ Mỹ Anh có sân khấu ra mắt chính thức ở thị trường Australia. Cô biểu diễn tại sự kiện Next gen: V-pop, thuộc khuôn khổ Lễ hội âm nhạc Vivid Sydney - một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất Australia.

Mỹ Anh biểu diễn ở chương trình thuộc Lễ hội âm nhạc Vivid Sydney (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại chương trình, Mỹ Anh xuất hiện với phong cách thời trang độc đáo, mái tóc xoăn bồng bềnh, giọng hát quyến rũ. Suốt 60 phút, cô biểu diễn hết mình cùng ban nhạc, tái hiện hành trình 5 năm theo đuổi nghệ thuật.

Những tiết mục đậm chất R&B của Mỹ Anh như Letting go, Phases of the moon, Over again and over again, Someday... nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nước ngoài. Ngoài ra, con gái út của diva Mỹ Linh cũng mang đến loạt bản hit từng làm nên tên tuổi ở Việt Nam như: Real love, Yên...

“Vivid Sydney 2025 diễn ra thành công hơn những gì tôi mong đợi. 1.000 khán giả, một sân khấu ra mắt tại Australia đầy rực rỡ. Quá nhiều cảm xúc đẹp đẽ mà tôi sẽ không bao giờ quên”, cô bày tỏ trên trang cá nhân.

Ca sĩ Chi Xê cũng có màn ra mắt tại Australia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh Mỹ Anh, Next gen: V-Pop còn có sự góp mặt của Chi Xê (tên thật Nguyễn Linh Chi, SN 1999) - nữ tân binh đang gây chú ý ở chương trình Em xinh say hi. Cô thể hiện tinh thần mới mẻ của thế hệ gen Z Việt Nam, biểu diễn những bài hát như: Seenderella, Ý em là, Cheese in the trap, Mộc miên.

Nhiều chuyên gia âm nhạc tại Australia đánh giá tích cực về màn ra mắt của Mỹ Anh và Chi Xê. Nhà sản xuất Julian Ramundi của Lễ hội âm nhạc Vivid Sydney cho rằng đêm nhạc diễn ra thành công, thu hút nhiều khán giả nước ngoài và Việt Nam.

"Chúng tôi rất vui vì mọi người đã có buổi biểu diễn tuyệt vời và háo hức mong chờ những điều có thể thực hiện vào năm tới", ông Julian Ramundi nói.

Vivid Sydney lần đầu được tổ chức năm 2009 tại nhà hát Opera Sydney, hiện là một trong 10 lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới. Lễ hội được người dân lẫn du khách chờ đón bởi những màn trình diễn hoành tráng của ánh sáng, văn hóa và nghệ thuật.

Vivid Sydney 2025 kéo dài từ 23/5 đến 14/6 với nhiều sự kiện biểu diễn hấp dẫn.