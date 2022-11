MV "Vẽ đường cong" của Trúc Nhân và Thùy Tiên vào "top trending"

Bất ngờ, hào hứng và thích thú là cảm nhận của cộng đồng mạng khi xem MV "Vẽ đường cong" , ghi dấu màn hợp tác giữa hai cái tên khá "hot" trong âm nhạc và sắc đẹp, Trúc Nhân - Thùy Tiên. Sự đầu tư từ phần nghe đến phần nhìn đã giúp MV ghi điểm trong lòng khán giả và đạt được nhiều thành tích.

Thành tích của MV sau 3 ngày phát hành.

"Giọng hát anh Nhân quá hay cộng thêm sự xinh đẹp quyến rũ của Queen Tiên, đây có thể nói là sự kết hợp hoàn hảo", hay "Bài hát của Trúc Nhân lúc nào cũng đem lại năng lượng tích cực. Nhân hát hay, vui nhộn, kết hợp với Thùy Tiên xinh đẹp, biểu cảm đa dạng, hài hước, thực sự ăn ý luôn"… là những bình luận yêu thích và ủng hộ MV trên trang Youtube của Trúc Nhân.

Giai điệu bắt tai và lời bài hát vui tươi khiến khán giả thích thú.

Bằng lối kể chuyện hiện đại cho một đề tài tưởng chừng như đã quen thuộc về thay đổi và yêu thương chăm sóc chính mình, "Vẽ đường cong" thể hiện sức hút "tạo hit" của bộ đôi Trúc Nhân - Khắc Hưng.

Bài hát có giai điệu bắt tai. Bên cạnh đó, giọng hát biến hóa đa dạng, từ các nốt cao khoe quãng giọng đến khả năng rap của Trúc Nhân khiến các fan hâm mộ không ngừng nhấn nút "replay" đưa MV tiến thẳng vào top trending.

Bật mí về cột mốc đánh dấu tái xuất đường đua V-biz, Trúc Nhân nói: "Sự kết hợp ăn ý giữa Nhân với Thùy Tiên, cũng như ekip giúp quá trình quay MV rất hào hứng. Điều đó đã tạo nên một sản phẩm âm nhạc giàu năng lượng, mang thông điệp sâu sắc đến mọi người".

MV được dàn dựng bởi đạo diễn trẻ Đinh Hà Uyên Thư đã tạo ra một không gian đầy nghệ thuật và màu nhiệm tựa thế giới "thần tiên" của Alice.

"Healthy is the new sexy - Sống khỏe vẽ đường cong" là thông điệp của MV

Không kém cạnh trong lần đầu trổ tài diễn xuất, Miss Grand Thùy Tiên cùng màn "vịt hóa thiên nga" đã gây chú ý trên mạng xã hội với hàng loạt biểu cảm từ mệt mỏi, ủ rũ của nàng công sở bất ổn đến hành trình lột xác thành "Miss Healthy". Sự kết hợp ăn ý của cặp đôi "chủ tịch - nhân viên", Thùy Tiên - Trúc Nhân là điểm nhấn của MV, thu hút khán giả.

Thùy Tiên - Trúc Nhân kết hợp ăn ý trong MV.

Trên các nền tảng xã hội, nhiều khán giả đã trầm trồ bởi bộ đôi có màn vũ đạo đẹp mắt. Câu chuyện và thông điệp mới mẻ, hiện đại của MV cũng chiếm tình cảm của người xem.

Với lời bài hát "Healthy is the new sexy", MV muốn gửi thông điệp, "đường cong" không nằm ở những con số 3 vòng nóng bỏng, mà chính là sự đổi thay tích cực từ thói quen chăm sóc bản thân của các cô gái. Ai cũng có vẻ đẹp riêng và chỉ khi yêu thương bản thân, tự tin vào chính mình, mỗi người sẽ tỏa sáng theo cách riêng.

Sự đổi thay tích cực từ thói quen chăm sóc bản thân giúp các cô gái khoe trọn vẻ đẹp.

Phía dưới phần bình luận, cư dân mạng đồng cảm về thông điệp mà MV mang lại. "Mình chấm MV này vì đã nói lên hộ suy nghĩ của mình, đúng là không nên chạy theo những tiêu chuẩn ảo mà quan trọng phải yêu bản thân, sống "healthy" thì tự nhiên tạo sức hút thôi", bạn Kiều Hoa nói.

Gửi thông điệp đến phái đẹp, Thùy Tiên chia sẻ: "Cứ thoải mái, tự tin là chính mình với phiên bản khỏe mạnh, căng tràn sức sống".

Nói về màn xuất hiện trong "MV đầu tay" này, hoa hậu Thùy Tiên cho biết: "Thông điệp ý nghĩa trong MV "Vẽ đường cong" là điều mà Tiên muốn nhắn nhủ tới giới trẻ nói chung, và các bạn nữ nói riêng. Chị em đừng mãi cuốn theo guồng quay công việc, hay chạy theo những tiêu chuẩn cái đẹp khuôn mẫu. Hãy cứ thoải mái, tự tin là chính mình với phiên bản khỏe mạnh, căng tràn sức sống nhất có thể".