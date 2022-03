Minh tinh phim "Cướp biển vùng Caribbean" trẻ đẹp ở tuổi 48

Ngày 7/3, ban tổ chức lễ trao giải Oscar đã mở tiệc chiêu đãi các ứng viên của lễ trao giải năm 2022. Buổi tiệc diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Xuất hiện nổi bật trong sự kiện là minh tinh phim Cướp biển vùng Caribbean Penelope Cruz.

Penelope Cruz cùng chồng dự LHP Venice (Video: Storm Shadow Crew).

Penelope Cruz diện bộ váy hồng kiểu dáng trẻ trung của nhãn hiệu Chanel. Bộ váy điệu đà giúp Penelope Cruz trẻ hơn so với tuổi thật. Nhờ nhan sắc "không tuổi", Cruz không chỉ là diễn viên mà còn có trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo thời trang đắt giá. Nữ diễn viên phim Cướp biển vùng Caribbean đã là bà mẹ hai con nhưng cô vẫn giữ được dáng vóc thon thả và quyến rũ. Gần đây, Penelope Cruz trở thành gương mặt quảng cáo của nhãn hiệu Chanel.

Ngôi sao người Tây Ban Nha dự sự kiện cùng chồng, nam diễn viên đồng hương Javier Bardem. Hai ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Tây Ban Nha đều được đề cử tại lễ trao giải Oscar năm nay. Javier được đề cử cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai chính trong phim Being the Ricardos còn Penelope được đề cử ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Parallel Mothers.

Penelope Cruz trẻ trung dự tiệc Oscar (Ảnh: Reuters, EPA).

Penelope Cruz là một trong những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Tây Ban Nha. Tên của cô gắn liền với thành công của các bộ phim danh tiếng như Volver (2006), Nine (2009), Barcelona (2008), To Rome with Love (2012).... Cô đã giành được giải Oscar, Quả Cầu Vàng, SAG....

Penelope Cruz đẹp đôi bên chồng (Ảnh: AP).

Penelope Cruz sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục triệu USD sau nhiều năm đóng phim. Cô là một trong những nữ diễn viên thành công nhất mọi thời đại ở Tây Ban Nha. Diễn viên xinh đẹp có cuộc hôn nhân viên mãn với ngôi sao điện ảnh Javier Bardem. Javier Bardem và Penelope Cruz kết hôn từ năm 2010. Cặp đôi có cuộc sống riêng tư vô cùng kín đáo. Ngoài thời gian đi đóng phim, vợ chồng Penelope Cruz hầu như chỉ ở nhà chăm sóc tổ ấm của mình. Penelope Cruz hiếm khi chia sẻ về chuyện riêng tư với báo giới.

Giống như người vợ xinh đẹp, Javier Bardem cũng là ngôi sao đình đám từng tham gia phim Điệp viên 007, Eat Pray Love, Không có đất cho người già, The Gunman, Vicky Cristina Barcelona.... Javier Bardem từng 4 lần được đề cử giải Oscar và giành chiến thắng tại lễ trao giải năm 2008 ở hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Không có đất cho người già.

Kristen Stewart xinh đẹp trên thảm đỏ (Video: official SBIFF).

Một trong những ngôi sao trẻ nổi bật khi tham dự tiệc "tiền Oscar" đó là nữ diễn viên 9X Kristen Stewart. Ngôi sao phim Chạng vạng bất ngờ được khen ngợi với vai Công nương Diana trong bộ phim Spencer dù trước đó cô đã không được đề cử cho giải BAFTA hoặc SAG. Stewart là ứng cử viên duy nhất được đề cử Oscar từ bộ phim của đạo diễn Pablo Larrain.

Kristen Stewart (Ảnh: Getty Images, AP).

Lần đầu tiên được đề cử giải Oscar, Kristen Stewart rất hạnh phúc. Cô phát biểu: "Tôi thực sự kinh ngạc và không thể tin được, vừa xúc động, vừa choáng váng. Tôi rất yêu rất bộ phim này. Tôi đã gặp đạo diễn Pablo Larrain sau khi tôi biết tin mình được đề cử giải Oscar. Khi nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy, thấy tất cả nỗ lực chúng tôi đã đặt vào dự án này hiện rõ trong nụ cười của anh ấy, điều đó làm tôi rất hạnh phúc".

Ngôi sao điện ảnh Jessica Chastain diện bộ váy đen tinh tế dự tiệc Oscar. Người đẹp 45 tuổi được đề cử ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim "The Eyes Of Tammy Faye". Đây là lần thứ 3 Jessica Chastain được đề cử giải Oscar danh giá. Cô từng giành Quả Cầu Vàng trong quá khứ (Ảnh: Getty Images).

Ariana DeBose, nữ diễn viên người Mỹ sinh năm 1991 diện bộ vest màu hồng kiểu dáng thanh lịch dự tiệc Oscar. Ariana DeBose lần đầu tiên được đề cử giải Oscar ở hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim "West Side Story". Trước đó, cô đã giành giải Quả Cầu Vàng với vai diễn này (Ảnh: Reuters).

Nữ diễn viên nổi tiếng Maggie Gyllenhaal lần đầu được đề cử giải Oscar ở hạng mục kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất với phim "The Lost Daughter" (Ảnh: Reuters).