Minh tinh "Bản năng gốc" Sharon Stone diện váy điệu như công chúa ở tuổi 63

Sharon Stone dự buổi công chiếu bộ phim The Story of My Wife tại Cannes. Là tên tuổi lớn nhất dự LHP Cannes ngày 14/7, Sharon Stone thu hút sự chú ý của phóng viên khi sải bước trên thảm đỏ. Tham dự sự kiện này, Sharon Stone diện váy hoa rực rỡ, điệu đà, trẻ trung của Dolce & Gabbana giúp cô trẻ hơn so với tuổi 63.