Michael Learns To Rock ôn kỷ niệm thanh xuân cùng 5.000 fan ở TPHCM

Đây là đêm nhạc thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn châu Á Take us to your heart của Michael Learns To Rock, đi qua các quốc gia như Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore...

Nhóm nhạc Michael Learns To Rock (MLTR) biểu diễn tại TPHCM, tối 17/11 (Ảnh: Bích Phương).

Mở đầu chương trình, ca sĩ Erik hâm nóng bầu không khí bằng loạt ca khúc như Chạy về khóc với anh, Ghen... Giọng ca 9X cho biết anh vinh dự khi được biểu diễn trong đêm nhạc của MLTR - ban nhạc gắn với tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả.

Đến 20h10, sân khấu bùng nổ, khán giả vỗ tay, hò hét khi MLTR xuất hiện. Nhóm mở đầu concert bằng ca khúc nổi tiếng Sleeping child. Nằm trong album thứ hai có tên Colours phát hành năm 1993, Sleeping child là một trong những ca khúc đầu tiên đưa MLTR tạo nên cơn sốt ở châu Á. Giữa tiết mục, MLTR gửi lời chào khán giả Việt, sau đó hòa giọng cùng hàng ngàn người hâm mộ.

Michael Learns To Rock ôn kỷ niệm thanh xuân bên 5.000 fan ở TPHCM (Video: Bích Phương).

Trong hơn 2 tiếng, MLTR đưa khán giả trở về thanh xuân với những màn trình diễn cảm xúc, ấn tượng. Nhóm thể hiện nhiều bản hit quen thuộc, được khán giả "thuộc nằm lòng" ca từ như Someday, Comlicated heart, Paint my love, Nothing to lose, 25 Minutes, Take me to your heart...

Chia sẻ với người hâm mộ, các thành viên MLTR cho biết họ hạnh phúc khi trở lại Việt Nam sau 8 năm kể từ đại nhạc hội ở TPHCM tổ chức năm 2016. Đây cũng là lần thứ tư ban nhạc Đan Mạch đến Việt Nam biểu diễn.

"Thật tuyệt vời khi trở lại Việt Nam. Đã lâu rồi chúng tôi mới được gặp lại khán giả nơi đây", Mikkel Lentz - tay chơi guitar của MLTR - nói.

Mặc dù đã là những "ông chú tuổi 60", MLTR được khen giữ phong độ giọng hát, khả năng hát live ấn tượng. Ở một số màn trình diễn, các thành viên ngẫu hứng di chuyển xuống khán đài, vừa bước đi giao lưu với khán giả, vừa hát live nhưng không hề trật nhịp, lệch tông. Nhóm cũng ghi điểm bởi sự thân thiện, gần gũi.

Khán giả cổ vũ cho nhóm nhạc Đan Mạch (Ảnh: Bích Phương).

Ở phần sau đêm nhạc, MLTR giới thiệu ca khúc mới A life to remember - bài hát phát hành trước thềm chuyến lưu diễn châu Á. Nhạc phẩm mang âm hưởng hoài niệm, đánh dấu hành trình 36 năm hoạt động với những ca từ nhớ về tuổi 16, chặng đường gập ghềnh đã trải qua, thế giới nơi MLTR đã sống một cách đáng nhớ.

"36 năm hoạt động, chúng tôi đã trải qua tuổi trẻ, tuổi 30, 40 cùng nhau. Bài hát là lời nhắn gửi về việc chúng ta hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, trân trọng vẻ đẹp cuộc sống.

Và bây giờ, ở tuổi 60, cuộc sống của chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Điều đó vẫn thật dễ dàng khi bạn già đi và buông bỏ gánh nặng trên vai. Cảm ơn tình yêu thương, sự ủng hộ của tất cả khán giả", thủ lĩnh MLTR - Jascha Richter - bộc bạch.

Ở tiết mục "Nothing to lose", Jascha Richter khiến nhà thi đấu bùng nổ khi bước xuống khán đài giao lưu cùng fan (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khán giả của đêm nhạc đến từ nhiều vùng miền, độ tuổi khác nhau, thậm chí quy tụ không ít khán giả nước ngoài.

Nhiều người hâm mộ dẫn cha mẹ, gia đình đến thưởng thức màn trình diễn của ban nhạc nổi tiếng. Có một số khán giả trẻ săn vé xem ban nhạc Đan Mạch biểu diễn vì "tò mò thần tượng của cha mẹ hát như thế nào".

Với mức giá từ 850.000 đồng đến 4,5 triệu đồng, các hạng ghế được lấp đầy, tạo nên không khí sôi động tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

Tay trống Kåre Wanscher (Ảnh: Ban tổ chức).

Khán giả M.T. (32 tuổi, Bình Thuận) cho biết cô lớn lên với những bản hit dễ nhớ, dễ thuộc của MLTR. Khi biết nhóm trở lại Việt Nam và tổ chức concert ở TPHCM, vị khán giả này quyết tâm săn vé, di chuyển gần 200km để có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

"Ngày thơ ấu, khi nói tiếng Anh chưa thạo, tôi đã thuộc những ca khúc của MLTR trên băng cassette, chương trình truyền hình. Tôi muốn sống lại giây phút đó", M.T. nói.

Khán giả N.L.T.T. (35 tuổi, TPHCM) chia sẻ anh là "fan ruột" của MLTR, từng xem các sân khấu biểu diễn của nhóm tại Hà Nội năm 2015, 2016. Tại đêm nhạc tối 17/11, khán giả rưng rưng nước mắt khi được hòa giọng cùng MLTR, hát những ca khúc gắn liền với tuổi trẻ.

"Dù các thành viên của nhóm giờ đây tóc đã hai màu, chỉ còn 3 thành viên vẫn còn hoạt động, những ca khúc của họ vẫn còn y nguyên trong ký ức tôi. Đây cũng có thể là lần cuối cùng MLTR đến Việt Nam biểu diễn, điều đó khiến không khí tối nay càng trở nên xúc động", N.L.T.T. cho hay.

Mikkel Lentz - tay chơi guitar của MLTR (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhiều khán giả nhận xét khâu tổ chức của đêm nhạc Take us to your heart tại TPHCM chỉn chu, gọn gàng và chuyên nghiệp. Phần hình ảnh, âm thanh của chương trình có chất lượng tốt, tăng cảm nhận cho người xem.

Nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ trên trang cá nhân: "Dẫn vợ đi nghe nhạc MLTR, do ngày xưa học tiếng Anh bằng bài hát của các "cụ" nên hát không trượt nốt nào. Lần đầu ngồi hàng đầu và nghe được chất lượng âm thanh xứng đáng hàng đầu, không bị ù ù, nhức tai như vẫn thường xảy ra ở các show khác".

Tuy nhiên, cũng có khán giả góp ý việc ban tổ chức không phát lightstick (gậy ánh sáng cổ vũ) là một điểm trừ nhỏ cần khắc phục.