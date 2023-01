MC gốc Việt sở hữu phong cách gợi cảm dẫn chung kết Hoa hậu Hoàn vũ

Theo đó, người chịu trách nhiệm dẫn chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 là cựu Hoa hậu Hoàn vũ - Olivia Culpo và ngôi sao gốc Việt - Jeannie Mai Jenkins. Trong khi đó, Hoa hậu Hoàn vũ 2018 - Catriona Gray và Zuri Hall sẽ đảm nhận vai trò MC hậu trường.

Hai MC chính thức của chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: MU).

Hai MC hậu trường của chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: MU).

Trước đó, MC da màu Steve Harvey giữ vai trò dẫn chương trình chung kết Hoa hậu Hoàn vũ suốt 5 năm. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, ông là MC, diễn viên hài nổi tiếng ở Mỹ.

Steve Harvey để lại dấu ấn với phong cách hài hước cùng sự tương tác tự nhiên với các người đẹp trên sân khấu. Việc công bố nhầm tên tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015 trở thành một trong những khoảnh khắc khó quên nhất trong sự nghiệp của Steve Harvey nói riêng và lịch sử các cuộc thi sắc đẹp nói chung.

MC da màu Steve Harvey sẽ không tham gia dẫn chương trình chung kết Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: MU).

Jeannie Mai Jenkins là MC gốc Việt đầu tiên được chọn làm người chính thức dẫn dắt chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Trước đó, cô từng nhiều lần đảm nhận vai trò MC hậu trường chung kết cuộc thi.

Người đẹp sinh năm 1979 trong gia đình người Mỹ gốc Việt. Cô khởi nghiệp từ công việc trang điểm rồi dần chuyển sang việc dẫn dắt chương trình truyền hình và được biết đến qua các show truyền hình như How Do I Look?, USA's Character Fantasy, The Real...

Trong sự nghiệp, Jeannie từng làm việc với các ngôi sao nổi tiếng như Christina Aguilera, Alicia Keys, Rosario Dawson...

Jeannie Mai Jenkins là một trong 2 MC chính thức của chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: Getty Images).

Sau một lần đổ vỡ, cô gặp gỡ rồi hẹn hò nam rapper nổi tiếng Jeezy vào năm 2018. Người đẹp được bạn trai cầu hôn trong bữa tiệc đậm chất Việt hồi tháng 3/2020 và tổ chức đám cưới lãng mạn tại nhà riêng ở Atlanta (Mỹ) một năm sau đó.

Tháng 1/2022, MC 44 tuổi sinh con đầu lòng. Chia sẻ trên Women's Health niềm hạnh phúc làm mẹ, cô tâm sự: "Làm mẹ là vai trò khó nhất trên đời". Jeannie Mai cũng khen ngợi ông xã là một người cha tuyệt vời và luôn tràn đầy tình yêu thương.

Sau khi hay tin được chọn làm MC của chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022, Jeannie Mai Jenkins bày tỏ niềm vui: "Tôi không thể hào hứng hơn khi được trở lại làm việc cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và những người phụ nữ tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới đang có mặt tại New Orleans. Tôi vinh dự được chia vui với họ. Tất cả những thay đổi tuyệt vời mà tổ chức đã làm trong năm qua nhằm thúc đẩy những câu chuyện của phụ nữ đi xa hơn trên toàn thế giới".

Jeannie Mai Jenkins từng làm MC hậu trường của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: Instagram).

MC chính thức thứ hai của chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 là Olivia Culpo. Cô từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2012 và trở thành hoa hậu sở hữu chiều cao thấp nhất nhì lịch sử cuộc thi khi cao chưa đến 1m7. Người đẹp sinh năm 1992 đang là MC, doanh nhân và một ngôi sao truyền cảm hứng tại Mỹ.

Việc Olivia Culpo đảm nhận vai trò MC chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 khiến nhiều khán giả lo ngại. Tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2020, cô được chọn đảm nhiệm vai trò MC chính. Song, người đẹp Mỹ khiến nhiều khán giả chán nản với phong cách dẫn thiếu sức hút và sự hào hứng, nhiều lần biểu cảm lạ lùng ngay trên sân khấu.

Trở lại với vai trò MC chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Olivia Culpo bày tỏ trên Variety: "Tổ chức đã có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi và tôi rất biết ơn vì những trải nghiệm mà tôi đã có với gia đình Hoa hậu Hoàn vũ".

Cựu Hoa hậu Olivia Culpo là một trong 2 MC chính thức của chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: Instagram).

Đường đua Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71 đang trở lại tại Mỹ với sự tham gia của nhiều người đẹp trên khắp thế giới. Đại diện của Việt Nam, Hoa hậu Ngọc Châu, là một trong những chiến binh được đánh giá cao tại đấu trường nhan sắc lần này.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 được tổ chức tại Mỹ với kinh phí ước tính 300 triệu baht (205 tỷ đồng). Ngoài Top 20, Top 15, Top 5, Top 3 và danh hiệu Hoa hậu, cuộc thi còn công bố các giải phụ như Hoa hậu ăn ảnh, Hoa hậu Thân thiện, Hoa hậu Trình diễn áo tắm, Hoa hậu Trình diễn váy dạ hội. Trong đó, phần thi trình diễn áo tắm sẽ tập trung vào vấn đề sức khỏe và yếu tố thể thao, không quá coi trọng sự gợi cảm.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71 dự kiến diễn ra từ 4-14/1 (giờ Mỹ). Trong đêm chung kết 14/1, đương kim hoa hậu Harnaaz Sandhu (người Ấn Độ) sẽ trao vương miện cho người chiến thắng.