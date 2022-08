Mâu Thủy: Từ chia tay bạn trai vì nhầm size giày đến màn cầu hôn lãng mạn

Mới đây, Mâu Thủy chia sẻ ảnh được cầu hôn trên trang cá nhân. Cô viết: "Ai bảo em không có chồng. Giờ đây đã có đừng hòng mà ganh".

Người đẹp sinh năm 1992 ít khi nói về chuyện riêng tư trên mạng xã hội. Nhiều bạn bè, khán giả gửi lời chúc mừng đến Mâu Thủy khi cô có cái kết viên mãn trong chuyện tình cảm.

Trước đây, Á hậu Hoàn vũ từng gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về chuyện yêu đương.

Mâu Thủy chia sẻ ảnh được cầu hôn trên trang cá nhân (Ảnh: FBNV)

Trước khi công khai ảnh được cầu hôn, Mâu Thủy từng trải qua cuộc tình lâu năm nhiều sóng gió. Năm 2020, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khiến khán giả bất ngờ khi công bố đã chia tay bạn trai sau 8 năm yêu nhau vì bạn trai không biết size giày của cô.

Thời điểm đó, chia sẻ này của Mâu Thủy gặp phải không ít ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời đồng cảm, an ủi người đẹp, có nhiều người cho rằng lý do chia tay của Mâu Thủy là làm quá.

Về phía Mâu Thủy, cô khẳng định rằng yêu nhau 8 năm mà bạn trai vẫn nhầm size giày có nghĩa rằng mối tình này thiếu sự quan tâm, thấu hiểu.

Trong suốt 8 năm bên tình cũ, Mâu Thủy cũng hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trên trang cá nhân. Lần đầu công khai bạn trai của cô là vào dịp Lễ tình nhân (14/2) năm 2019. Tuy nhiên, người đẹp chưa từng nói về danh tính bạn trai và chỉ tiết lộ tình cũ là doanh nhân.

Mâu Thủy từng trải qua mối tình 8 năm với người cũ (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Mâu Thủy từng chia sẻ rằng cô và bạn trai đến với nhau khi cô chưa hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Theo lời Á hậu, khi mới yêu nhau, công việc của bạn trai cô chưa ổn định.

Đến khi cả hai đều có vị thế trong sự nghiệp thì nửa kia của Mâu Thủy đã thay đổi khá nhiều. Cô khẳng định rằng: "Nếu so về vị trí trong showbiz thì anh không có, nhưng nếu tính đến địa vị trong đời sống xã hội thì anh lại hơn tôi nhiều".

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1992 cho hay cô và nửa kia từng chia tay nhau 6 tháng rồi quay lại. Cả hai không ít lần tan vỡ rồi lại về với nhau.

"Đối với tôi, đôi khi chia tay là để lấy lại cân bằng, đồng thời là khoảng trống để suy nghĩ xem mình có thật sự cần người đàn ông đó bên đời hay không. Sau đó, tôi đặt giả thiết nếu không có người này thì cuộc sống sẽ thế nào", cô nói.

Lần cuối chia sẻ ảnh chụp chung của Mâu Thủy và tình cũ là và tháng 10/2019. Lúc đó, Á hậu đăng ảnh chụp cùng người yêu trong chuyến du lịch kỷ niệm 7 năm bên nhau.

Cái kết viên mãn

Trước khi chia sẻ ảnh được cầu hôn, Mâu Thủy từng nói vui rằng nếu Kim Duyên đăng quang hoặc vào top 3, cô sẽ lấy chồng trong năm nay. Kết quả, Kim Duyên trở thành Á hậu 2. Ngay sau đó, nhiều fan "réo tên" Mâu Thủy nhanh chóng thực hiện lời hứa.

Phía dưới tấm ảnh được cầu hôn của Mâu Thủy, nhiều sao Việt để lại bình luận chúc mừng. Diệp Linh Châu viết: "Khi nào em được làm phù dâu?". Người đẹp Tường Linh, Lệ Hằng, ca sĩ Quang Vinh gửi lời chúc mừng tới người đẹp sinh năm 1992.

Khi được hỏi về danh tính bạn trai, Mâu Thủy từ chối chia sẻ. Cô cho biết mối tình của cả hai được nhà trai đồng ý và ủng hộ. Theo dự kiến, ngày trọng đại của đôi trẻ sẽ tổ chức vào năm sau.

Mâu Thủy nhận được nhiều lời chúc mừng vì đã tìm thấy cái kết viên mãn (FBNV).

Mâu Thanh Thủy sinh năm 1992, là quán quân của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành á hậu 2. Ngoài ra, người đẹp từng nhiều lần có mặt trên sàn diễn quốc tế như New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week.

Năm 2019 được coi là năm đánh dấu sự nghiệp của Mâu Thủy khi cô trở thành cố vấn của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2019.