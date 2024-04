Mẫu nhí 7 tuổi tự tin catwalk giữa tuyết phủ trắng tại Hàn Quốc

Sau thời gian ấp ủ, siêu mẫu Xuân Lan đã trình làng dự án The new generation of model gồm triển lãm, sách ảnh và video thời trang ghi lại dấu ấn của các người mẫu Việt Nam.

Tham gia dự án là những người mẫu thuộc nhiều thế hệ khác nhau như: Thùy Trang, Nguyễn Hợp, Trâm Anh "The Face", diễn viên Lâm Thanh Nhã, Thiên Ân (bé Thỏ)...

Chia sẻ kỷ niệm khi thực hiện dự án này, siêu mẫu Xuân Lan cho biết cô đặc biệt ấn tượng với mẫu nhí Hoàng Long. Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng cậu bé đã có sự thể hiện tự tin, khả năng tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính giữa trời tuyết.

Hoàng Long catwalk trên tuyết cùng dàn người mẫu Việt (Ảnh: Chụp từ clip).

Siêu mẫu Xuân Lan tiết lộ dù thời tiết ở Hàn Quốc lạnh tới mức hai bàn tay tê cứng, khuôn mặt tái xanh nhưng Hoàng Long luôn thể hiện sự chuyên nghiệp và hoàn thành tốt vai trò của mình.

"Khi diện bộ trang phục với tông màu xanh chủ đạo, con đã thể hiện rất tốt trước ống kính với những biểu cảm tự nhiên và thể hiện đúng tinh thần mà chương trình muốn truyền tải là "high fashion" (thời trang cao cấp) và "professional" (chuyên nghiệp)", siêu mẫu Xuân Lan nói.

Cậu bé gây ấn tượng bởi thần thái chuyên nghiệp (Ảnh: Chụp từ clip).

Siêu mẫu cũng tiết lộ Hoàng Long chỉ mới tham gia khóa đào tạo cơ bản tại học viện của cô được một thời gian ngắn nhưng đã sớm bộc lộ năng khiếu dù trước đây cậu bé chưa từng tham gia bất kỳ sàn diễn nào.

Ngoài niềm đam mê với thời trang, Hoàng Long còn rất thích bơi lội và các môn thể thao khác. Cậu bé cũng có năng khiếu về tiếng Anh và sáng tạo.

Siêu mẫu Xuân Lan cho rằng sự thể hiện của dàn người mẫu nói chung, đặc biệt là những mẫu nhí như Hoàng Long chính là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự chuyển mình của người mẫu Việt trên sàn diễn quốc tế.