Xuân Lan cùng dàn người mẫu nhiều thế hệ chụp ảnh thời trang dưới tuyết

Siêu mẫu Xuân Lan vừa trình làng dự án The new generation of model (tên viết tắt là NGM). Dự án gồm triển lãm, sách ảnh và video thời trang ghi lại dấu ấn của các người mẫu Việt Nam ở nhiều thế hệ khác nhau qua bộ ảnh thời trang được thực hiện tại những kinh đô thời trang lớn trên thế giới.

Xuân Lan và các người mẫu thực hiện bộ ảnh, video thời trang giữa trời tuyết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Xuân Lan, kế hoạch này được cô ấp ủ trong thời gian dài. Địa điểm đầu tiên được ê-kíp chọn lựa là Hàn Quốc. Siêu mẫu cùng ê kíp đã thực hiện bộ ảnh tại dưới thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ -8 độ C.

Có 24 người mẫu tham gia dự án, ngoài siêu mẫu Xuân Lan còn có các người mẫu ở nhiều thế hệ như: Thùy Trang, Nguyễn Hợp, Trâm Anh "The Face", diễn viên Lâm Thanh Nhã, Thiên Ân (bé Thỏ)...

Các người mẫu phải tạo dáng dưới tuyết và làm việc, di chuyển liên tục giữa thời tiết lạnh để đảm bảo các yêu cầu khắt khe về hình ảnh, video. Việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều kinh phí. Nữ siêu mẫu tiết lộ kinh phí cho dự án này lên đến "tiền tỷ".

Ê-kíp gặp nhiều khó khăn khi thực hiện dự án trong thời tiết khắc nghiệt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Buổi triển lãm sách ảnh, video thời trang được Xuân Lan chọn thực hiện tại TPHCM để kể về hành trình vừa qua và những sản phẩm thời trang chuyên nghiệp trên nền tuyết trắng của các thế hệ người mẫu Việt Nam.

Từ những giấc mơ về một lần được tận tay chạm vào những bông tuyết trắng, đến hành trình chinh phục những bước chân đầu tiên trên sàn diễn runway -8 độ C của những người mẫu nhí, mẫu teen và cả thế hệ người mẫu kỳ cựu đã được đưa vào triển lãm lần này.

Xuân Lan cho biết cô thấy may mắn vì nhận được sự ủng hộ của nhiều người trong quá trình thực hiện dự án. Các phụ huynh của những người mẫu nhí cũng đồng hành cùng con trong chuyến đi. Siêu mẫu cho rằng đây chính là món quà vô giá trong hành trình hoạt động của các em.

Nữ siêu mẫu nhận xét thế hệ người mẫu hiện nay rất tài năng. Nói về những scandal, ồn ào trong nghề, cô cho rằng điều này còn phụ thuộc vào bản thân mỗi người vì: "Nghề nào cũng có cám dỗ, không nên đổ thừa là nghề người mẫu có scandal".