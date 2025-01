"Mẫu nhí" 5 tuổi gây ấn tượng trên sàn catwalk, được ví như búp bê

Trong chương trình Gala chào xuân 2025 được tổ chức tại TPHCM vừa qua, sự xuất hiện của cô bé 5 tuổi bên cạnh dàn nghệ sĩ và người mẫu chuyên nghiệp đã thu hút sự chú ý của những khách mời có mặt.

Trên sàn catwalk, cô bé gây ấn tượng với phong cách trình diễn chuyên nghiệp, gương mặt xinh xắn được ví như búp bê.

Mẫu nhí Đỗ Nhã Tâm gây ấn tượng trên sàn catwalk (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Mẫu nhí" tên thật là Đỗ Nhã Tâm, sinh năm 2020 tại Quy Nhơn. Cô bé sở hữu gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và mái tóc ngắn cá tính.

Được biết, Nhã Tâm chỉ mới tiếp xúc với sàn diễn thời trang từ vài tháng nay. Tuy còn nhỏ tuổi, cô bé đã thể hiện sự yêu thích và tố chất người mẫu. Nhã Tâm được bố mẹ gửi gắm cho siêu mẫu Xuân Lan hướng dẫn để hoàn thiện kỹ năng catwalk, tạo dáng...

Chia sẻ về học trò, Xuân Lan không ngớt lời khen ngợi. Siêu mẫu dự đoán Nhã Tâm sẽ là gương mặt sáng trong làng thời trang trẻ em và có khả năng tiến xa trên con đường người mẫu trong tương lai.

Nhã Tâm sở hữu gương mặt khả ái, mắt to tròn, được ví như búp bê (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, Nhã Tâm từng tham gia biểu diễn trong The New Generation of Models tại Thái Lan. Cô bé cũng được nhiều thương hiệu và nhà thiết kế chọn để trình diễn các thiết kế trong chương trình Gala chào xuân 2025 vừa qua.