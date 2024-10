"Mẫu nhí" Trọng Phương và con gái Xuân Lan diễn vedette tại Nhật Bản

Tại sự kiện thời trang diễn ra ở Nhật Bản, Trọng Phương và bé Thỏ - con gái của siêu mẫu Xuân Lan - trình diễn trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Tommy Tường Lê.

Trên sàn diễn, hai mẫu nhí catwalk tự tin, thần thái chuyên nghiệp, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ những khách mời có mặt. Tuy trang phục có tà dài và phần đội đầu khá rườm rà nhưng hai mẫu nhí đều xử lý khéo léo, nhận được nhiều lời khen ngợi.

Trọng Phương (13 tuổi) và bé Thỏ (11 tuổi) được chọn làm vedette tại Tokyo Couture Fashion Week 2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bé Thỏ tên thật là Victoria Nguyễn Thiên Ân, là con gái của siêu mẫu Xuân Lan. Từ năm 5 tuổi, bé Thỏ đã được mẹ cho thử sức tại nhiều sàn diễn nên có sự dạn dĩ. Cô bé được cho là thừa hưởng sự tự tin, kỹ năng catwalk điêu luyện từ mẹ.

Xuân Lan cho biết cô tôn trọng sở thích của con gái, khuyến khích con cân bằng việc học với việc tự tìm tòi, phát huy khả năng.

Trọng Phương là Quán quân cuộc thi "Ngôi sao tài năng", từng tham gia biểu diễn tại nhiều tuần lễ thời trang trong và ngoài nước. Năm 2023, Trọng Phương nhận được giải Người mẫu teen xuất sắc nhất năm thuộc giải thưởng Người mẫu Việt Nam - Vietnam Beauty Fashion Award.

Trọng Phương sở hữu chiều cao vượt trội, thần thái chuyên nghiệp trên sàn diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người mẫu 13 tuổi cũng là học trò của siêu mẫu Xuân Lan, được định hướng phát triển đa dạng về diễn thời trang, ca hát, vũ đạo, dẫn chương trình... Gần đây nhất, những hình ảnh của Trọng Phương dưới trời tuyết trong chương trình "The new generation of models" đã được chọn lựa để làm biểu tượng của show diễn này.

Trọng Phương chia sẻ: "Với con, mỗi lần sải bước trên sàn diễn thời trang quốc tế là mỗi lần con được học thêm nhiều bài học bổ ích để tiếp tục hoàn thiện bản thân trên hành trình này".