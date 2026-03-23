Mason Nguyễn sau Anh trai say hi: "Tôi không áp lực vì hào quang"

Sau khi gây chú ý tại các sân chơi như King of Rap 2020 hay Rap Việt, Mason Nguyễn (tên thật Nguyễn Xuân Bách, SN 2000) dần định hình con đường riêng trong âm nhạc. Tuy nhiên, phải đến sau chương trình Anh trai say hi, nam rapper mới thực sự thu hút sự quan tâm rộng rãi từ khán giả.

Mason Nguyễn cho biết, sự chú ý đến nhanh cũng kéo theo những thay đổi trong cách nhìn nhận về nghề. Anh cho biết bản thân buộc phải nghiêm túc hơn với con đường mình theo đuổi, từ tư duy sáng tạo đến tiêu chuẩn làm việc, nhưng vẫn cố gắng giữ được màu sắc cá nhân.

“Nếu muốn làm nghề chuyên nghiệp, mình phải thay đổi, phải khắt khe hơn với chính mình, nhưng điều quan trọng là không đánh mất bản chất âm nhạc của mình”, anh chia sẻ.

Mason Nguyễn trong buổi gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ tại TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, nam rapper tổ chức một đêm giao lưu với người hâm mộ tại TPHCM, thu hút gần 1.500 khán giả. Với Mason Nguyễn, đây không chỉ là một sự kiện mang tính cột mốc, mà còn là dịp để anh nhìn lại hành trình của mình sau khi bước ra từ một chương trình truyền hình.

Nói về sự nổi tiếng hiện tại, Mason Nguyễn tỏ ra khá bình thản. Anh thừa nhận hào quang có thể đến rồi đi và điều khiến anh quan tâm hơn cả là giá trị lâu dài của âm nhạc.

“Sự nổi tiếng hay hào quang có thể không ở lại mãi. Tôi muốn khán giả tìm đến mình vì âm nhạc, vì câu chuyện trong bài hát. Dù có nổi tiếng hay không, chỉ cần vẫn được làm nhạc và được lắng nghe, với tôi đã là đủ”, anh nói.

Nam rapper cũng cho biết không cảm thấy áp lực trước những kỳ vọng hay sự chú ý từ công chúng. Theo anh, khi đã hiểu rõ mục tiêu của mình, áp lực chỉ còn là một phần nhỏ, thậm chí trở thành động lực để vượt qua thử thách.

“Tôi thấy vui vì có thử thách để mình cố gắng, chứ không cảm thấy bị đè nặng”, anh chia sẻ.

Nam rapper nhận được nhiều sự ủng hộ sau chương trình "Anh trai say hi" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước câu hỏi về việc so sánh với các nghệ sĩ cùng thời, Mason Nguyễn cho rằng mỗi người đều có con đường riêng. Anh không đặt nặng chuyện chạy đua về độ nổi tiếng hay số liệu, mà tập trung xây dựng dấu ấn cá nhân.

“Tôi tin vào màu sắc của mình và cố gắng để âm nhạc có thể lan tỏa một cách tự nhiên”, anh nói thêm.

Song song với các hoạt động giao lưu, Mason Nguyễn cũng ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Vi vu. Tuy nhiên, anh khẳng định bản thân không làm nhạc để “chiều lòng” khán giả, mà xuất phát từ cảm xúc cá nhân. Theo nam rapper, điều quan trọng nhất vẫn là câu chuyện mà bài hát truyền tải.

“Ngay từ đầu, tôi không nghĩ mình làm nhạc để đáp ứng kỳ vọng của ai. Tôi chỉ muốn kể những câu chuyện của mình. Nếu khán giả tìm thấy sự đồng cảm trong đó, đó là điều đáng quý nhất”, Mason Nguyễn bày tỏ.

Với anh, hành trình phía trước có thể còn nhiều thử thách, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giữ được bản sắc và tiếp tục kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc.