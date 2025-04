Màn xếp hình xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập tại đại lễ 30/4 gây sốt

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra từ 6h30 ngày 30/4.

Mở đầu chương trình là phần biểu diễn nghệ thuật dài 30 phút mang tên Rạng rỡ non sông Việt Nam, do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện.

Trong đó, màn múa súng kết hợp quân nhạc xếp hình nghệ thuật với tên gọi Đất nước trọn niềm vui đặc biệt thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Trích đoạn màn trình diễn múa súng kết hợp quân nhạc, xếp hình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 30/4 (Video: VTV).

Đây là màn trình diễn do Đoàn nghi lễ Quân đội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đoàn văn công Quân khu 1, Đoàn văn công Quân khu 3, Đoàn văn công Quân khu 9 thực hiện.

Màn xếp hình nghệ thuật gây xúc động khi tái hiện hình ảnh 5 cánh quân tiến về Sài Gòn, xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, biểu tượng cánh chim bồ câu hòa bình, hoa sen...

Qua đó, tiết mục thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước; truyền thông điệp về hòa bình, độc lập trong thời kỳ Việt Nam vươn mình mạnh mẽ.

Hình ảnh các chiến sĩ quân đội tái hiện khoảnh khắc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập gây sốt (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhiều khán giả khen ngợi các chiến sĩ văn công, quân đội trình diễn đồng đều, đẹp mắt. Sự kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh tiếng kèn khiến tiết mục càng thêm phần ấn tượng.

Màn đồng diễn nghệ thuật cũng là một trong những điểm nhấn góp phần tạo nên không khí xúc động của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hôm nay.

Các chiến sĩ múa súng của Đoàn nghi lễ Quân đội đi trên các tuyến đường trung tâm TPHCM, sáng 30/4 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trước đó, từ 5h30, các khối diễu binh, diễu hành vào vị trí để sẵn sàng cho lễ chính thức. Những ngày qua, dàn chiến sĩ thực hiện màn xếp hình nghệ thuật, múa súng kết hợp quân nhạc cũng tích cực tập luyện để mang đến những phần trình diễn hào hùng tại chương trình trọng đại của đất nước.