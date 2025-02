Mãn nhãn, đã tai với đêm nhạc khai mạc Lễ hội Vàng DOJI

Sự kiện là nơi truyền thống giao thoa cùng hiện đại, nơi nghệ thuật, thời trang và trang sức hòa quyện, tạo nên một đêm hội thăng hoa cảm xúc.

Chương trình Mini Concert Lễ hội Vàng - Xuân An Khang tổ chức tại tầng 1 tòa nhà DOJI Tower Hà Nội, đã nhận được sự quan tâm lớn với người dân Thủ đô, thu hút hàng nghìn người tham dự cả trong nhà và ngoài trời.

Trong không gian lấp lánh của ánh sáng và sự tinh tế, chương trình Mini Concert Lễ hội Vàng - Xuân An Khang không chỉ là một sự kiện biểu diễn, mà còn là bản hòa ca của thời gian, nghệ thuật, và cảm xúc, khởi đầu cho một năm mới đầy tỏa sáng và thịnh vượng.

Từ sáng sớm, rất đông khách hàng tới DOJI Tower tham dự Mini Concert Lễ hội Vàng (Ảnh: DOJI).

Trong sự quyện hòa của âm nhạc, thời trang, vàng, trang sức, Mini Concert Lễ hội Vàng - Xuân An Khang mở ra một hành trình cảm xúc, đưa khán giả đi qua những cung bậc thời gian, từ vẻ đẹp của truyền thống đến sự rực rỡ và phá cách của hiện đại.

Mỗi khoảnh khắc trên sân khấu là một câu chuyện được kể bằng ánh sáng lấp lánh, giai điệu du dương và những bước di chuyển (catwalk) đầy nghệ thuật. Từng bộ trang sức của DOJI xuất hiện trên sàn diễn như những tác phẩm nghệ thuật thực thụ, nơi ánh sáng và sắc màu giao hòa, tôn vinh vẻ đẹp lấp lánh, rực rỡ của vàng, kim cương và đá quý.

Không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, Lễ hội Vàng DOJI mang đến một bữa tiệc cảm xúc cho khán giả (Ảnh: DOJI).

Nghệ sĩ Anh Tú xuất hiện với phong thái lãng tử, mang đến một không gian âm nhạc đầy cảm xúc (Ảnh: DOJI).

Những thiết kế từ bộ sưu tập dòng trang sức mới của DOJI với đường nét sáng tạo, tinh xảo đã mang đến màn trình diễn mãn nhãn, tựa như vũ điệu của ánh sáng, thu hút sự chú ý của khán giả.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập Vu Quy 24K mang đậm hơi thở truyền thống nhưng vẫn đầy tinh tế, biểu trưng cho sự viên mãn và phú quý trong ngày đại hỷ. Bộ sưu tập Quà tặng vàng Kim Tỵ, với những thiết kế độc đáo mang ý nghĩa phong thủy, tượng trưng cho may mắn và tài lộc, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự.

Từng bộ trang sức của DOJI như những tác phẩm nghệ thuật thực thụ, tôn vinh vẻ đẹp lấp lánh của kim cương, vàng và đá quý (Ảnh: DOJI).

Trong không gian ấy, âm nhạc đã nâng tầm trải nghiệm với các cung bậc cảm xúc qua tiếng đàn violon, khi trữ tình tha thiết, khi rộn rã, tưng bừng của nghệ sĩ violin Anh Tú.

Ánh sáng sân khấu phản chiếu lấp lánh trên những tuyệt tác trang sức của DOJI, tạo nên bức tranh huyền ảo và rực rỡ. Tiếng đàn violin, tiếng sáo, hòa quyện với từng bước đi uyển chuyển của người mẫu, tất cả đã tạo nên bản giao hưởng tuyệt mỹ giữa nghệ thuật, trang sức và cảm xúc.

Nhiều khán giả chia sẻ rằng đây không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là một sự kiện ấn tượng. Khán giả Lan Anh bày tỏ: "Một đêm quá tuyệt vời. Tôi đã tham gia nhiều sự kiện, nhưng sự kiện này có sự độc đáo lại kết hợp giữa âm nhạc, trang sức và nghệ thuật. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ mà DOJI đã mang lại".

SOOBIN "đốt cháy" không gian Lễ hội Vàng bằng những bài hát đình đám (Ảnh: DOJI).

Trong đêm nhạc hội, sự xuất hiện của ca sĩ SOOBIN đã đem lại bầu không khí sôi động. Với phong cách trình diễn cuốn hút và giọng hát đầy nội lực, SOOBIN đem đến cho khán giả loạt ca khúc: The Playah, Dancing in the Dark và Heyyy. Cả hội trường tràn ngập trong những nhịp điệu sôi động, ánh đèn flash (từ điện thoại), tiếng vỗ tay, hòa quyện cùng âm nhạc, tạo nên khoảnh khắc khó quên.

Chị Thúy Hà - một trong những người hâm mộ của đêm nhạc bày tỏ sự phấn khích: "SOOBIN và Anh Tú biểu diễn rất hay. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một sự kiện kết hợp âm nhạc và trang sức ấn tượng như thế này".

Với những màn trình diễn từ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, Mini Concert Lễ hội Vàng - Xuân An Khang - đã để lại "bữa tiệc" cảm xúc trọn vẹn, mở màn đầy ấn tượng cho Lễ hội Vàng DOJI 2025.

Xem thêm thông tin tại:

Hotline: 1800 1168

Website: https://trangsuc.doji.vn

Facebook: https://www.facebook.com/doji.trangsuc