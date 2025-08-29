Mai Thanh Hà nói lý do “bỏ bê” diễn xuất 3 năm qua

Chia sẻ với phóng viên, Mai Thanh Hà cho biết 3 năm qua cô tập trung sản xuất phim và chuỗi podcast, workshop về điện ảnh nên không xuất hiện nhiều trên màn ảnh lẫn các sự kiện giải trí. Dù vậy, cô vẫn nhớ biệt danh “Nàng Á” mà khán giả dành tặng cho mình.

Dịp này, Mai Thanh Hà kết hợp cùng stylist Hoàng Ku thực hiện bộ ảnh theo phong cách Á Đông - vốn là thế mạnh của nữ diễn viên. Trong bộ ảnh, Mai Thanh Hà trang điểm và làm tóc đơn giản với điểm nhấn ở đôi mắt đen, son môi đỏ và mái tóc đen dài vốn là thương hiệu của mình.

Mai Thanh Hà diện trang phục đơn giản, khoe vẻ đẹp đậm chất Á Đông (Ảnh: Chun Hiếu).

Trong chiếc đầm màu đen, Mai Thanh Hà toát lên nét thanh lịch, sang trọng. Không cần những đường cắt xẻ táo bạo, khoe đường cong, nữ diễn viên vẫn tạo nên sự cuốn hút, quyến rũ nhờ thần thái của mình.

Với chiếc đầm cúp ngực màu kem, nữ diễn viên để tóc xõa tự nhiên. Mái tóc đen thẳng “ thương hiệu” được cô nuôi dưỡng nhiều năm qua, đã trở thành điểm nhấn trong khung hình.

Mái tóc đen dài là "thương hiệu" của "nàng Á" (Ảnh: Chun Hiếu).

Mai Thanh Hà cũng khéo léo khoe thân hình “đồng hồ cát” trong chiếc đầm màu đem ôm sát. Thiết kế có phần thân trên lạ mắt, được “nàng Á” phối cùng trang sức vòng cổ và nhẫn đồng điệu, tôn lên vẻ sang trọng, thời thượng cho tổng thể.

Đặc biệt, với chiếc đầm đính kết độc đáo của NTK Phạm Minh Tâm, Mai Thanh Hà đã có những khoảnh khắc đầy ma mị, mơ màng.

Khoảnh khắc ấn tượng của Mai Thanh Hà trong bộ ảnh mới (Ảnh: Chun Hiếu).

Thời gian qua, Mai Thanh Hà gây chú ý với những chuỗi podcast chuyên sâu về điện ảnh như “Phụ nữ làm film”, “Cá tính in casting”, “Bậc thầy săn ma”... Mỗi podcast cô không chỉ làm host mà còn chuẩn bị ý tưởng nội dung, tổ chức sản xuất.

Đặc biệt, phần 2 của “Phụ nữ làm film” - podcast tiên phong về phụ nữ làm phim - lên sóng thời gian qua, nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Tập mới nhất phát hành tối 29/8 với khách mời Diệp Bảo Ngọc - cũng là tập cuối cùng khép lại mùa 2 - thu hút sự quan tâm của công chúng khi phim “Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn” ra rạp.

Trong 11 nhân vật của chuỗi podcast này, Mai Thanh Hà tiết lộ, cô thích nhất là cuộc trò chuyện cùng diễn viên Hồng Đào. Nữ diễn viên gạo cội đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam và nước ngoài, truyền cảm hứng cho Mai Thanh Hà lẫn các bạn trẻ, vượt qua khó khăn, biến cố sức khỏe, cống hiến cho nghệ thuật.