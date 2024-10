Mai Phương Thúy xin lỗi vì livestream trong tình trạng không tỉnh táo

Tối 3/10, Mai Phương Thúy gây chú ý với buổi livestream tại nhà. Cô để mặt mộc, vừa uống bia, vừa hát theo nhạc Taylor Swift, vừa giao lưu khán giả.

Mai Phương Thúy trong buổi phát trực tiếp tối 3/10 (Ảnh: Chụp màn hình).

Mở đầu cuộc giao lưu, hoa hậu 8X thừa nhận "tôi say mất rồi". Cuối buổi livestream dài 3 phút, Mai Phương Thúy nói xin lỗi khán giả và mong bản thân không trở thành tấm gương xấu.

"Tôi phát hiện khi say có lợi thế là mình không cần nói chuyện có đầu có đuôi, không cần làm chuyện hợp lý. Thật vui vì lâu rồi tôi mới say và có các bạn ở đây chia sẻ kỷ niệm này. Tôi xin cất điều này trong tim và trân trọng từ đáy lòng. Cảm ơn 1.000 người đã xem tôi say ngày hôm nay, với tôi đây là trải nghiệm đẹp", hoa hậu cho hay.

Buổi phát trực tiếp của Mai Phương Thúy nhận về một số tranh cãi. Dân mạng cho rằng việc một hoa hậu công khai livestream khi đang say xỉn là không phù hợp và khuyên cô cần giữ hình ảnh trước công chúng.

Ngày 4/10, đại diện phía Mai Phương Thúy nói với phóng viên Dân trí, cô gửi lời xin lỗi khán giả vì livestream trong tình trạng thiếu tỉnh táo. Hoa hậu cho biết sẽ tiếp thu góp ý từ người hâm mộ để tránh làm gương xấu cho giới trẻ.

Mai Phương Thúy chia sẻ hình ảnh mái tóc mới hôm 2/10 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thời gian qua, cuộc sống của Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Gần đây, cô gây chú ý khi cắt mái tóc dài quen thuộc, có diện mạo mới trẻ trung ở tuổi 36. Mai Phương Thúy tiết lộ cô cắt tóc ngắn vì đam mê chơi thể thao, đặc biệt là môn quần vợt.

Hồi tháng 7, mạng xã hội rộ tin đồn Mai Phương Thúy và bạn trai doanh nhân sắp tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, phía Mai Phương Thúy từ chối nói về những đồn đoán của khán giả.