Mạc Văn Khoa áp lực khi lồng tiếng cho phim ma Thái Lan

Rider - Giao hàng cho ma, bộ phim ma hài - lãng mạn của Thái Lan, chính thức ra mắt khán giả Việt Nam. Phim xoay quanh đời sống của shipper (người giao hàng), trong đó bộ ba Nat, Yod và Kai vô tình trở thành người giao hàng cho thế giới bên kia.

Bên cạnh những tình huống hài hước, chuyện tình giữa Nat và Pie - cô chủ tiệm sửa điện thoại - cũng mang đến nhiều khoảnh khắc lãng mạn. Mối quan hệ này đồng thời là chìa khóa giúp nhóm shipper phát hiện ra hàng loạt bí ẩn tâm linh.

"Nam thần" Mario Maurer đảm nhận vai chính của phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Phim do đạo diễn Nitivat Cholvanichsiri, người đứng sau nhiều tác phẩm điện ảnh Thái Lan ăn khách, thực hiện. Dàn diễn viên quy tụ những cái tên đình đám như Mario Maurer (nổi tiếng qua Tình người duyên ma, The Love of Siam) và Freen Sarocha Chankimha (gây chú ý với vai diễn trong Gap: The Series).

Đặc biệt, bản lồng tiếng Việt có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Hồng Vân, Mạc Văn Khoa, Võ Tấn Phát, Huỳnh Thanh Trực...

Tại buổi ra mắt phim, Mạc Văn Khoa chia sẻ đây là lần đầu tiên anh thử sức với vai trò lồng tiếng. Dù gặp nhiều khó khăn, anh cảm thấy may mắn khi được học hỏi thêm về diễn xuất giọng nói. Bản thân anh cũng có chút áp lực khi là diễn viên duy nhất có giọng Hải Dương trong phim.

"Trước đây tôi từng tham gia bộ phim hài kinh dị Lật mặt: Nhà có khách, nên phần nào hiểu được tiết tấu và cách nhấn nhá phù hợp. Dù chỉ góp giọng, tôi vẫn cảm thấy nôn nao và nhớ điện ảnh rất nhiều", nam diễn viên bày tỏ.

Mạc Văn Khoa tạo nhiều mảng miếng hài hước khi lồng tiếng cho phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về cát-xê, Mạc Văn Khoa cho biết anh nhận mức thù lao xứng đáng với công sức bỏ ra. Tuy nhiên, với Rider - Giao hàng cho ma, anh đồng ý tham gia chủ yếu vì mang ơn đạo diễn Vũ Thành Vinh - người đã giúp anh tỏa sáng từ chương trình Cười Xuyên Việt.

"Anh Vinh đã giúp tôi có được ngày hôm nay, nên khi anh ngỏ lời, tôi nhận lời ngay mà không quan trọng cát-xê", nam diễn viên chia sẻ.