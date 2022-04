Mặc bikini, Camila Cabello không dám thở khi bị thợ săn ảnh đeo bám

Ca sĩ trẻ được đề cử giải Grammy Camila Cabello vừa lên tiếng chỉ trích thợ săn ảnh vì đã phá hỏng chuyến đi biển cuối tuần của cô ở Miami, Mỹ.

Trong một bài đăng dài được chia sẻ lên Instagram hôm thứ 7, nữ ca sĩ 25 tuổi cho biết cô đã cố gắng nín thở và siết chặt cơ thể đến mức cơ bụng bị đau khi cánh săn ảnh đeo bám, chụp ảnh cô diện bikini từ mọi góc độ.

Ngôi sao người Mỹ gốc Cuba viết: "Tôi đã cảm thấy cực kỳ dễ bị tổn thương và không được chuẩn bị. Tôi đã mặc những bộ bikini nhỏ xíu và không quan tâm đến việc mình trông như thế nào. Sau đó tôi xem ảnh trên mạng, đọc bình luận và rất buồn.

Camila Cabello dự lễ trao giải âm nhạc của Mỹ (Video: Moy2x).

Tôi đã nhắc nhở bản thân khi điều đó ảnh hưởng đến lòng tự trọng của tôi rằng tôi đang nghĩ đến cách nhìn nhận của nền văn hóa chứ không phải của riêng tôi. Một nền văn hóa đã mặc định hình ảnh cơ thể phụ nữ khỏe mạnh buộc phải trông như thế nào trong khi nó hoàn toàn không phải là thực tế đối với nhiều người phụ nữ".

Cabello, người vừa phát hành album phòng thu thứ ba, nói thêm rằng cô chỉ đơn thuần là một cô gái độc thân ở độ tuổi ngoài 20, đang trong quá trình quảng bá album mới và muốn trông "vừa mắt" mọi người.

Camila Cabello đi tắm biển ở Miami, Mỹ cách đây ít ngày (Ảnh: Backgrid).

Camila Cabello viết: "Hôm nay tôi mặc một bộ bikini mới, một bộ trang phục dễ thương, tô son bóng và không ăn gì quá nhiều trước khi ra biển vì tôi biết về cơ bản đây sẽ là một buổi chụp hình hoàn chỉnh.

Tôi đã cố nín thở, siết chặt cơ thể của mình đến nỗi cơ bụng của tôi bị đau và tôi không thở được. Tôi hầu như không cười và rất có ý thức về vị trí của các thợ săn ảnh trong suốt thời gian đó. Tôi không thể thả lỏng và thư giãn hoặc làm những gì chúng ta phải làm khi chúng ta đi chơi ngoài thiên nhiên".

Cựu thành viên nhóm Fifth Harmony kết luận rằng mục tiêu của cô khi đi biển là được trở lại cảm giác như khi cô mới 7 tuổi, hạnh phúc, ngớ ngẩn, thoải mái hít thở, giả làm nàng tiên cá và là người tự do. Nữ ca sĩ khẳng định: "Tôi chưa bao giờ có khoảng thời gian ở bãi biển mà tồi tệ hơn thế".

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã bình luận vào bài viết của Camila Cabello với những lời lẽ thể hiện sự yêu thương và ủng hộ. Ca sĩ Kesha, 35 tuổi, viết: "Bạn là một nữ hoàng và rất hoàn hảo. Cảm ơn bạn vì sự trung thực".

Nữ diễn viên Lily Collins thì viết: "Tôi cảm nhận được những gì bạn muốn nói và tôi xin gửi tới bạn tất cả tình yêu và những rung cảm tích cực".

Nữ ca sĩ nổi tiếng với bản hit Havana đạt hơn một tỷ lượt xem trên Youtube tăng cân khá nhiều trong thời gian gần đây nhưng Camila Cabello khẳng định cô yêu cơ thể của mình.

Camila Cabello buồn bã khi vấp phải nhiều chỉ trích vì tăng cân (Ảnh: Backgrid).

Camila từng chia sẻ trên Instagram rằng, cô bị sốc khi lên mạng và đọc thấy những bình luận chê bai cơ thể của cô. Camila Cabello nói: "Tôi hoàn toàn không truy cập mạng xã hội với ý định tránh những thứ làm tổn thương cảm xúc của mình nhưng tôi đã quên và lên mạng tìm một bức ảnh để đăng về ngày kỷ niệm bản hit Havana ra mắt và vô tình lướt qua những bình luận chỉ trích cơ thể của tôi.

Thành thật mà nói, điều đầu tiên tôi cảm thấy là cực kỳ không tự tin nhưng sau đó tôi nghĩ, tất nhiên ai cũng có những bức ảnh xấu, những góc chụp xấu. Cơ thể của tôi không phải bằng đá hay chỉ toàn cơ bắp. Tuy nhiên điều đáng buồn nhất mà tôi nghĩ, đó là các cô gái trẻ đang lớn lên trong một thế giới ảo và họ đang tìm kiếm một sự hoàn hảo không có thật.

Tôi viết bài này cho những cô gái trẻ chỉ đáng tuổi như em gái tôi, những người đang lớn lên và chứng kiến trên mạng xã hội toàn những bức ảnh được chỉnh sửa và nghĩ đó là hiện thực. Họ nhìn những bức ảnh đó và nghĩ đó là cuộc sống, là sự thật.... Thực ra không phải vậy, đó là giả, giả đang dần được coi là thật.

Chúng ta đang có một cái nhìn hoàn toàn không thực tế về cơ thể phụ nữ. Tôi muốn nói rằng: "Các cô gái, béo là bình thường. Nó đẹp và tự nhiên". Tôi sẽ không quan tâm tới những thứ nhảm nhí và tôi hy vọng các bạn cũng vậy, hãy sống thật thoải mái".

Camila Cabello đã phát hành hai album thành công trong sự nghiệp. Album đầu tay của cô mang tên Camila (ra mắt năm 2018), đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu nước Mỹ Billboard 200. Album nhạc pop mang âm hưởng của nhạc Latin đã được giới phê bình đánh giá cao và được chứng nhận bạch kim của hiệp hội công nghiệp ghi âm Mỹ.

Shawn Mendes sánh đôi Camila Cabello trên thảm đỏ (Video: WMTV).

Album phòng thu thứ hai của cô, Romance (2019), đạt vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard 200 và vị trí số một ở Canada.

Cách đây ít ngày, Camila Cabello vừa ra mắt album thứ ba mang tên Familia. Để quảng bá cho album mới, Cabello đã tổ chức một buổi diễn trên TikTok mang tên Familia: Welcome to the Family vào ngày 7/4/2022.

Hai đĩa đơn trích từ album mới của Camila Cabello gồm Don't Go Yet và Bam Bam (hát cùng với Ed Sheeran) đều lọt Top trong bảng xếp hạng âm nhạc Billboard và được giới trẻ yêu thích.