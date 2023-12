Mặc áo len cardigan thế nào để trông sành điệu?

Tại mùa thời trang Thu - Đông 2023, Miu Miu tạo nên xu hướng "No Pants, No Problem" (tạm dịch: Không quần dài, không vấn đề gì) với mốt diện quần lót như trang phục bên ngoài. Thương hiệu cũng giới thiệu những mẫu áo cardigan phối màu nhã nhặn như đen, tím, be, xanh rêu…, thích hợp để mặc đồ nhiều lớp (layering) trong mùa lạnh (Ảnh: Miu Miu).