LyLy tái xuất ngọt ngào bên Anh Tú sau khi rời "Em xinh"

Đại nhạc hội Mega Booming - Huế 2025 diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn (Kinh thành Huế) ngày 6/7, thu hút hơn 10.000 khán giả. Sự kiện quy tụ hơn 17 nghệ sĩ, kéo dài 5 tiếng với nhiều màn trình diễn nổi bật.

Trong đó, phần trình diễn của Anh Tú và LyLy nhận được nhiều sự chú ý, khi cả hai có sự hòa quyện giữa giọng hát nội lực và khả năng trình diễn sân khấu.

Anh Tú và LyLy có những cử chỉ thân thiết khi trình diễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Anh Tú xuất hiện với loạt ballad quen thuộc, mở đầu nhẹ nhàng nhưng dần đẩy cao cảm xúc bằng bản mashup Đôi mắt và Chiếc khăn gió ấm. Ngay sau đó, LyLy bước ra sân khấu, cùng Anh Tú thể hiện bản song ca Lời tỏ tình dễ thương.

Tiết mục không chỉ nổi bật bởi giai điệu dễ chịu mà còn bởi sự tương tác tự nhiên giữa hai nghệ sĩ. Trên sân khấu, cả hai có những khoảnh khắc gần gũi như nắm tay, ôm eo, kề má khiến khán giả thích thú. Đây cũng là một trong những màn kết hợp nhận được nhiều phản hồi tích cực trong đêm.

LyLy không rời sân khấu ngay mà tiếp tục ghi dấu bằng khả năng trình diễn đa dạng, từ sáng tác đến ca hát và đặc biệt là chơi trống. Màn đánh trống với năng lượng bùng nổ thể hiện rõ cá tính nghệ thuật mạnh mẽ, cho thấy cô không đơn thuần là một ca sĩ hát ballad quen thuộc.

Quân A.P, Gemini Hùng Huỳnh và HURRYKNG hội ngộ (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, Phạm Anh Khoa cũng có phần solo guitar từ tạo không khí sôi động qua hai bản phối Lý kéo chài và Lý quạ kêu, cho thấy sự kết hợp giữa chất liệu dân gian và tinh thần rock hiện đại.

Không gian âm nhạc chuyển sang lắng đọng với Lý ngựa ô Huế qua giọng ca Bạch Trà, tiếp nối bằng Diễm xưa phiên bản tiếng Nhật do Akari Nakatani thể hiện mang lại sắc thái Á Đông mềm mại cho đêm diễn.

Sân khấu tiếp nối bằng loạt tiết mục của Quân A.P, Gemini Hùng Huỳnh và HURRYKNG. Đặc biệt, bản hit Đầu đội sừng từng gây sốt trong chương trình Anh trai say hi, được tái hiện mang hiệu ứng sân khấu rõ rệt từ phía khán giả.

HURRYKNG có màn trình diễn solo với các bản nhạc mang dấu ấn cá nhân, trước khi bắt tay cùng MANBO trong tiết mục Hẹn gặp em dưới ánh trăng.

Quang Hùng MasterD khép lại chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Về cuối chương trình, Kay Trần và Isaac giữ nhịp sân khấu bằng loạt ca khúc quen thuộc. Kay Trần đem đến các bài hát như Đường vào tim em, Nước hoa... Trong khi đó, Isaac khép lại phần trình diễn với loạt bài gắn liền tên tuổi như Gọi cho anh, Bống bống bang bang, tạo nên không khí gần gũi.

Chương trình khép lại bằng phần xuất hiện của Quang Hùng MasterD - nam nghệ sĩ trưởng thành từ chính mảnh đất cố đô. Anh mở màn bằng màn trình diễn đánh trống, gõ chuông cùng vũ đoàn trong Việt phục, sau đó là loạt tiết mục Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can, Đã có anh, Thủy triều như một lời tri ân âm nhạc gửi về Huế.