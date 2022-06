Lý Nhã Kỳ: "Tôi chọn đàn ông ở đức tính, lương 3 triệu đồng không sao!"

(Dân trí) - Ở tuổi 38, Lý Nhã Kỳ không thiếu nhà, xe, đồ hiệu nhưng vẫn chưa có ai cùng cô "điền vào" những buổi hẹn hò. Thật khó để biết người đàn ông như thế nào mới có thể chinh phục được trái tim của "nữ hoàng kim cương".

Nhắc đến cái tên Lý Nhã Kỳ, nhiều người sẽ nghĩ đến sự giàu có, xa hoa, những phát ngôn gây ồn ào. Thế nhưng, trong cuộc trò chuyện với Dân trí, "nữ hoàng kim cương" lại gây bất ngờ bởi sự gần gũi, hóm hỉnh.

Trong cuộc trò chuyện này, bạn sẽ được gặp một Lý Nhã Kỳ đầy bản năng khi nói về nghệ thuật, một nữ doanh nhân sắc bén đề cập đến chuyện kiếm tiền và làm giàu và cả một người phụ nữ rất đỗi đời thường, khát khao đi tìm tình yêu…

Lý Nhã Kỳ: "Đàn ông lương tháng 3 triệu, không sao hết!

Gần đây, tần suất hoạt động nghệ thuật của Lý Nhã Kỳ nhiều hơn hẳn, nào là talkshow, phim điện ảnh, đi Liên hoan phim Cannes… Có người bảo Lý Nhã Kỳ giàu quá nên tiêu "bớt" tiền cho nghệ thuật?

- (Cười) Kỳ nghĩ để có một Lý Nhã Kỳ hôm nay, không thể phủ nhận sự yêu thương của khán giả khi Kỳ bước chân vào nghệ thuật. Có khoảng 10 năm, Kỳ không hoạt động đều đặn là vì ngoài kinh doanh, Kỳ còn muốn thực hiện những điều mình ấp ủ như làm nhà ngoại giao (Lý Nhã Kỳ là Lãnh sự danh dự của Romania tại TPHCM), hoạt động từ thiện…

Ngày bé, Kỳ đặt ra rất nhiều mục tiêu cho mình và quyết tâm phải thực hiện hết mọi kế hoạch trước năm 38 tuổi để có được danh vọng, tiền bạc, sau đó mới sống cho bản thân.

Hồi xưa Kỳ rất khắc nghiệt với chính mình. May mắn là giờ đây, Kỳ đã có được mọi thứ. Đây là lúc Kỳ thấy cần quay về nghệ thuật, làm điều gì đó để tri ân khán giả, những người suốt mười mấy năm vẫn ở bên Kỳ và cho dù không hoạt động, nhưng cái tên Lý Nhã Kỳ cũng chưa bao giờ đi xuống.

Nhiều người nói "chị giàu quá sao còn làm việc cực như vậy, một ngày chỉ ngủ 4 tiếng". Thật ra, không phải vì giàu mà mình chọn "sống rảnh" hoặc hưởng thụ mà không nghĩ tới xã hội, Kỳ cảm thấy mình càng làm việc thì càng được học hỏi.

Có việc gì khiến Lý Nhã Kỳ hối tiếc, đáng lẽ phải tốt hơn trong 38 năm qua?

- Tính của Kỳ ít khi nào hối tiếc điều gì. Từ quyết định trong kinh doanh cho đến trong tình cảm, kể cả chuyện khi nào lập gia đình cũng đều nằm trong suy nghĩ của Kỳ. Kỳ là một cô gái hoàn toàn lý trí, còn cảm xúc thì giấu đi chứ không phải vô cảm, vô tri. Kỳ sẽ cho mọi người gặp Kỳ khi Kỳ thực sự chỉn chu, mang đến năng lượng tốt và dễ chịu. Còn những cảm xúc cá nhân như buồn đau, mệt mỏi, Kỳ lại không thích chia sẻ cho ai, kể cả người thân.

Mọi người nhìn thấy Kỳ khá cởi mở vì môi trường làm việc của từ nghệ thuật đến kinh doanh đều phải nói rất nhiều, phải hoạt ngôn nhưng Kỳ lại là người sống khép kín và khá bình lặng. Kỳ có thể ở trong phòng cả tuần mà không thấy chán vì ở đó, Kỳ cảm thấy an toàn và là chính mình nhiều hơn.

Kỳ luôn biết rằng mình phải tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định dù đúng hay sai và cho đến năm 38 tuổi, chưa lần nào Kỳ hối hận. Kỳ chấp nhận rằng để thành công như hôm nay thì mình không đi chơi, không có bạn bè, không có nhiều thời gian cho bản thân, thậm chí là bên gia đình vì cần tập trung hết cho công việc. Sau 38 tuổi thì mình sẽ làm ngược lại.

Trong showbiz, người ta thường thấy một Lý Nhã Kỳ với nhiều ồn ào, thị phi. Đó có phải là con người thật của chị?

- Mọi người nói Kỳ có rất nhiều sắc diện. Khi Kỳ tham gia nghệ thuật thì cực kỳ bản năng và sẽ để cho cảm xúc của mình được thăng hoa. Nhưng chỉ cần cởi đôi giày, thay bộ đồ ngồi vào bàn làm những công việc liên quan đến kinh doanh thì Kỳ lại cực kỳ sắc bén và rất rõ ràng chuyện thắng thua, lời lỗ...

Trong ngoại giao, Kỳ là một cô gái biết làm chủ bản thân trong lời nói, hành xử… Còn đời thường thì Kỳ lại rất nhí nhố. Nếu bạn nhìn thấy Kỳ ngoài đường mà không trang điểm, ăn mặc xuề xòa, mang dép đi nghênh ngang thì cũng rất bình thường. Vì đó là Kỳ lúc sống cho bản thân, theo cách mình cảm thấy thoải mái nhất.

Chỉ là "tay ngang" nhưng ngày trước Lý Nhã Kỳ lại rất thành công trong "Kiều nữ và đại gia". Theo chị là nhờ đâu?

- Kỳ không qua trường lớp nào mà vô tình đoàn phim phát hiện rồi mời thôi. Cũng may, phim truyền hình đầu tiên Kỳ được vai thứ chính, sau đó là vai chính.

Kỳ thấy mình may mắn trong nghệ thuật, được khán giả thương. Bởi vì "Kiều nữ và đại gia" là phim thứ hai của Kỳ và nổi lên mà không hiểu tại sao luôn. Lúc đó, phải vào vai một cô gái từng trải nhưng Kỳ lại bị… "đớt" (phát âm không rõ - PV), tập trung thoại là Kỳ quên diễn luôn.

Cứ diễn bản năng rồi may mắn sao được khán giả đón nhận nên con đường nghệ thuật của Kỳ thành công nhanh, nổi tiếng nhanh. Nhờ vậy, Kỳ mới ở lại Việt Nam, nếu không chắc giờ mở nhà hàng tại Đức bán bún bò hay bán phở quá (cười).

Còn bây giờ, khi đóng với tài tử Han Jae Suk trong "Kẻ thứ 3", Lý Nhã Kỳ có diễn bằng bản năng không? Chị có bị "say nắng" anh ấy?

- Thật ra, lúc đóng phim này, Kỳ đang có người yêu. Say mưa, say lạnh thì có vì ở Đà Lạt lúc đó rất lạnh mà lại còn phải quay trong rừng ban đêm, nên tiếc là chưa kịp "say nắng" anh Han Jae Suk. Nếu thời gian quay lại, lúc đó mình độc thân thì chắc mình sẽ "say" (cười).

Nói về sự nghiệp diễn xuất của chị, đến nay người ta vẫn nhắc chuyện Lý Nhã Kỳ từng xuất hiện chỉ vài giây trong phim điện ảnh Hollywood "Shanghai" (năm 2008). Chị có khó chịu vì điều đó?

- Tuy chỉ xuất hiện vài giây thôi nhưng với Kỳ, điều đó xứng đáng. Kỳ nghĩ đây là cơ hội để học hỏi cách sản xuất và làm phim của nước ngoài.

Quan điểm của Kỳ là tôi sẵn sàng đánh giày cho một người thành đạt để học được cách họ thành công còn hơn ngồi nhà làm chủ mà không biết gì. Kỳ không ngại học hỏi, cũng không quan trọng vai diễn của mình ít hay nhiều.

Các bạn phải hiểu Hollywood không phải sân chơi của điện ảnh Việt Nam, ngay cả sự cạnh tranh giữa các diễn viên Hollywood với nhau còn khốc liệt thì làm gì có cửa cho một nghệ sĩ Việt bước chân vào và mơ một giây trở thành bà hoàng?

Khi xuất hiện trong phim đó, Kỳ không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên đình đám vì mình phải biết thực lực và vị trí của mình. Với Kỳ, nếu ai giỏi hơn, Kỳ sẵn sàng làm công mà không cần lương, cái mình cần là vốn sống và kinh nghiệm.

Phim mang tên "Kẻ thứ 3", Lý Nhã Kỳ nghĩ sao về chủ đề này?

- Gần như 80% kẻ thứ 3 luôn được định nghĩa tiêu cực nhưng Kỳ nghĩ phải tùy vào hoàn cảnh. Chúng ta có thể từng là kẻ thứ 3 mà không hề hay biết hoặc từng gặp kẻ thứ 3 trong mối quan hệ của mình. Quan trọng là cách mình hành xử và quyết định.

Tuy nhiên, Kỳ nghĩ rằng cuộc tình mà có 3 người thì nghĩa là 2 người đang không hạnh phúc rồi. Cho dù kẻ thứ 2 hay kẻ thứ 3 thì cũng đều bị tổn thương. Kẻ thứ 3 nếu là chủ động thì đáng lên án, nhưng có những trường hợp bị động thì mình cũng phải suy nghĩ.

Kỳ nghĩ phụ nữ bây giờ rất độc lập, yêu bản thân và yêu giá trị của mình, chẳng ai muốn là kẻ thứ 3 trong cuộc đời hoặc trong gia đình người khác vì có bao giờ kẻ thứ 3 được trọn vẹn đâu, đi không dám đi, ở không dám ở, bị xã hội coi thường…

Có bao giờ Lý Nhã Kỳ gặp kẻ thứ 3 hay trở thành người thứ 3 chưa?

- Kỳ chưa bao giờ là kẻ thứ 3 trong cuộc đời của ai hết nhưng trong cuộc đời Kỳ thì từng gặp kẻ thứ 3.

Ngày xưa, khi phát hiện người yêu có người khác, Kỳ cũng tự đặt câu hỏi là sẽ giành lấy hay nhường lại. Kỳ chọn nhường lại vì khi họ đã không còn thương mình thì không nên níu giữ.

Từng đảm nhận nhiều vai trò trên nhiều lĩnh vực, Lý Nhã Kỳ thấy tài năng của mình là gì?



- Cái đó chắc phải do khán giả nhận xét. Cái gì Kỳ cũng chịu khó học hỏi, chịu làm, chịu trải nghiệm và luôn cố gắng được điểm khá. Chắc tài năng nhất của Kỳ là kiếm tiền và giỏi nhất là thương lượng.

Nhiều người nói những gì Lý Nhã Kỳ có được hôm nay là nhờ vào nhan sắc và sự ngọt ngào. Chị nghĩ sao?

- Ngọt ngào thì chắc không rồi. Thứ nhất, Kỳ rất lý trí. Thứ hai, Kỳ là người mạnh mẽ. Một cô gái 10 tuổi đã biết mình muốn gì và tự vạch ra kế hoạch thì không phải là một người thích sống "nương tựa" hoặc là "cây tầm gửi".

18 tuổi, Kỳ đã bươn chải, tự quyết định con đường mình đi, sự nghiệp mình đến và nơi mình ngừng thì không phải là cô gái dịu dàng mà phải là cực kỳ mạnh mẽ, dứt khoát, thậm chí có thể nói là cứng đầu.

Kỳ không thích ai nói ra nói vào quyết định của mình và cũng không ai làm lay chuyển được Kỳ. Cho nên dù rất thích ăn kem nhưng vẫn không tăng độ ngọt cho bản thân (cười).

Còn nhan sắc, Kỳ nghĩ mình cũng không phải một cô gái có nhan sắc chuẩn. Kỳ không quá cao, không có số đo 3 vòng chuẩn, còn gương mặt thì nhiều người đẹp hơn mình. Trong kinh doanh, có nhan sắc cũng là điểm bất lợi vì mọi người hay nghĩ rằng người đẹp thì ít thông minh, ít chịu làm.

Đôi khi thấy bạn xinh quá, người ta lại nghĩ cô này đẹp như vậy liệu có làm được việc không, vì nếu làm được thì đâu có thời gian chăm chút cho bản thân. Vậy nên, phá vỡ tư duy đó với những người làm kinh doanh là rất khó.

Nếu thành công nhờ nhan sắc, ở Việt Nam chắc sẽ có rất nhiều tỷ phú nữ (cười). Trong kinh doanh không có sự dung túng, hay có cửa ưu tiên cho những người có nhan sắc đâu. Khi bạn đụng đến tiền bạc, danh vọng, địa vị xã hội thì đó là một cuộc chơi sòng phẳng, không có sự ưu tiên nào.

Lý Nhã Kỳ đã độc thân bao lâu rồi?

- 3 năm rồi, chưa có ai điền vào những buổi hẹn hò, những ngày cuối tuần hay ngày lễ 8/3, 14/2…

Hiện tại, chị có đang tìm kiếm tình yêu cho mình?

- Kỳ không phủ nhận mình đang tìm kiếm tình yêu. Hồi xưa, Kỳ hay lên Facebook "thả thính" nhưng sau này, nhiều anh yêu thầm, tặng hoa nhiều quá, mình thấy ngại, sợ nhận lại làm cho người ta hy vọng. Trong tình cảm, Kỳ không thích đùa giỡn, tình yêu là điều thiêng liêng.

Hồi xưa mà nói tới lập gia đình, Kỳ rất sợ vì lúc đó đang dành hết cho công việc và những hoạch định trước 38 tuổi. Bây giờ mình đã có chỗ đứng, vị trí ổn định và có nhiều kinh nghiệm sống nên càng thận trọng hơn trong việc chọn bạn đời.

Kỳ rất coi trọng hôn nhân nên thà không lấy, nhưng đã lấy thì Kỳ không chia tay. Kỳ chỉ nói là "không" chứ không dám tuyên bố là "không bao giờ", vì cuộc đời ai biết trước được gì nhưng Kỳ sẽ cố bảo vệ hạnh phúc của mình.

Kỳ nghĩ đơn giản là tiền bạc mất thì có thể làm lại nhưng trong tình yêu không nên để thất bại nhiều lần vì sẽ khiến cho ta không còn lòng tin và trở nên chai sạn. Nhìn Kỳ hiện đại nhưng thật ra rất truyền thống, không thích trải qua nhiều mối tình nên tới giờ chỉ có 3 mối tình, trong đó có một cuộc tình kéo dài 9 năm.

Kỳ có thể có thể lì lợm trong kinh doanh, trong cuộc sống nhưng không thích mình bị chai sạn cảm xúc. Kỳ vẫn muốn mình biết mắc cỡ, biết e thẹn khi gặp người mình thích, biết giận hờn, biết khóc. Đôi khi, khóc trong tình yêu không phải là thất bại mà nó cho thấy mình còn biết đau, biết nhớ, biết buồn, biết tổn thương.

Một người như thế nào mới có thể phù hợp với Lý Nhã Kỳ?

- Nói khó thì sẽ rất khó nhưng nói dễ thì còn dễ hơn cả người bình thường. Khó ở đây là nếu như Kỳ luôn đặt mình trên cao, đưa cái tôi, thành tựu, vị trí, kinh tế... của mình lên trên để tìm người yêu sẽ rất khó, nhưng trong tình yêu Kỳ chỉ đặt cảm xúc của mình lên thôi.

Khi mình gặp một đàn ông mà họ biết trân trọng tình yêu và cảm xúc của mình, họ yêu cả cái xấu, cái tốt của mình là đủ rồi. Kỳ chọn đàn ông ở đức tính chứ không chọn ở thành tựu vì để tạo được thành tựu phải do ý chí và đức tính. Đàn ông có đức tính tốt, không bao giờ là người thất bại và vô dụng.

Vậy nếu đàn ông có đức tính tốt nhưng lương tháng 3 triệu đồng, Lý Nhã Kỳ có đồng ý?

- Nếu đàn ông lương rất thấp và điểm khởi nghiệp của họ chưa có gì, Kỳ nghĩ đó hẳn là một… chàng trai trẻ mới ra trường, thua Kỳ cả chục tuổi (cười). Nhưng Kỳ nghĩ không sao hết, mình có thể bù đắp cho nhau. Đàn ông có đức tính tốt nhưng chưa có cơ hội để phát triển bản thân hoặc chưa có đủ thời gian để xây dựng một sự nghiệp rõ ràng, Kỳ vẫn có thể đồng hành cùng bạn ấy.

Người ta nói đằng sau người đàn ông thành công là người phụ nữ giỏi chứ không phải là người phụ nữ đẹp. Kỳ nghĩ rằng nếu có gia đình, chắc chắn Kỳ sẽ là người phụ nữ đứng phía sau chồng. Đàn ông có cái tôi và tự trọng rất cao, chẳng ai muốn "ăn nhờ" vợ đâu. Kỳ sẽ ủng hộ người đàn ông của mình bằng cách tham mưu, giới thiệu những cơ hội… Đàn ông đã giỏi rồi chỉ cần có cơ hội, họ sẽ "phất cờ" rất nhanh!

Nếu từ đây tới già, Lý Nhã Kỳ không tìm được người phù hợp thì sao?

- Chắc chết đó (cười). Kỳ chỉ cho phép mình độc thân từ nay đến 2 năm nữa thôi, bắt buộc phải lên xe hoa. Hồi xưa, mình gặp rất nhiều người đàn ông tốt nhưng chỉ là không đúng thời điểm. Bây giờ là đúng thời điểm, chỉ còn tìm đúng người thôi.

Kỳ thấy phụ nữ có thể mặc trăm bộ đồ hiệu, đeo trang sức kim cương đắt tiền nhưng sẽ không bao giờ đẹp bằng khi mặc chiếc đầm cưới. Kỳ là một người thích mặc đầm cưới.

Chị có phải là người thích đông con?

- Kỳ là một người thích nhiều con nhưng không biết có được như vậy không.

Xin cảm ơn Lý Nhã Kỳ!

Thực hiện: Thiên Hương

Ảnh: Anh Tú, Nhân vật cung cấp

Thiết kế: Thủy Tiên

17/06/2022