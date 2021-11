Lý lịch và ngoại hình "không phải dạng vừa" của "ông xã" Park Shin Hye

Dân trí Thông tin Park Shin Hye đang mang thai con đầu lòng và sẽ sớm về chung một nhà với người đồng nghiệp, Choi Tae Joon, vào đầu năm 2022 đang là thông tin "nóng" nhất mạng xã hội châu Á.

Ngày 23/11, công ty chủ quản SALT Entertainment của Park Shin Hye đã gây chấn động mạng xã hội châu Á khi đăng tải thông tin, nữ diễn viên đang mang thai và sẽ tổ chức đám cưới với bạn trai 4 năm - Choi Tae Joon vào tháng 1/2022.

Park Shin Hye và bạn trai Choi Tae Joon lộ ảnh hò hẹn vào năm 2018 nhưng phải tới năm 2020, nữ diễn viên Người thừa kế mới xác nhận, cô và người đồng nghiệp kém một tuổi đang yêu nhau.

Thông tin về đám cưới của Park Shin Hye và Choi Tae Joon đang là tâm điểm truyền thông xứ Hàn.

Park Shin Hye và Choi Tae Joon đều là sinh viên của Trường đại học Chung Ang, Hàn Quốc. Họ trở nên thân thiết khi học chung đại học. Cặp đôi còn có sở thích chơi bowling. Việc hẹn hò của cả hai diễn ra bí mật. Họ thường gặp nhau tại các địa điểm gần nhà hoặc chỉ đi chơi với những người bạn thân.

Park Shin Hye hơn bạn trai một tuổi và sự nghiệp của cô cũng được đánh giá nổi bật hơn. Nữ diễn viên thuộc thế hệ diễn viên 9X tài năng của màn ảnh Hàn Quốc với nhiều tác phẩm đặc sắc như Người thừa kế, Hoàng cung 2, Cô nàng đẹp trai, Cô bé người gỗ…

Ngay sau khi thông tin về việc Park Shin Hye chuẩn bị lên xe hoa trở thành tâm điểm truyền thông, người hâm mộ cũng dành sự quan tâm cho chú rể Choi Tae Joon.

Choi Tae Joon sở hữu chiều cao 183 cm và gương mặt điển trai.

Anh bắt đầu làm quen với nghệ thuật từ năm 10 tuổi và có gần 20 năm hoạt động trong làng giải trí.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên Choi Tae Joon, sinh năm 1991, kém Park Shin Hye một tuổi. Anh bước chân vào làng giải trí từ năm 10 tuổi với vai diễn Kyung Ho trong bộ phim Piano (năm 2001).

Sau này, tên tuổi của Choi Tae Joon gắn liền với các bộ phim đình đám như The Kings Of Dramas, Cặp Đôi Ngoại Cảm, Đối Tác Bất Ngờ... Bộ phim gần nhất mà anh tham gia là So I Married the Anti-fan phát sóng vào tháng 4/2021.

Anh còn tham gia khá nhiều show truyền hình giải trí ăn khách của Hàn Quốc như Happy Together, We Got Married.

Trước khi công khai tình cảm với Park Shin Hye, Choi Tae Joon từng dính nghi án tình cảm với Bomi của nhóm Apink.

Choi Tae Joon cũng được đánh giá là một trong những nam diễn viên sở hữu ngoại hình cực phẩm của Hàn Quốc với dáng vóc cao cân đối, chiều cao 183 cm, gương mặt điển trai, ăn hình.

Trong làng giải trí, Choi Tae Joon có mối quan hệ thân thiết với Kim Bum, Chanyeol, Shin Kang Woo, Ji Chang Wook... Trước khi công khai hẹn hò với Park Shin Hye, Choi Tae Joon từng khiến công chúng xuýt xoa vì sự ngọt ngào dành cho nữ ca sĩ Bomi của nhóm Apink khi cả hai tham gia chương trình We Got Married.

Ngay sau khi thông tin về cuộc hôn nhân của Park Shin Hye và Choi Tae Joon đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng, so với bạn gái tài năng và thành đạt, Choi Tae Joon có phần "lép vế".

Tuy nhiên, trong tâm thư gửi người hâm mộ, nữ diễn viên tài năng của xứ kim chi khẳng định, cô sẽ làm đám cưới với người mình yêu, người đàn ông luôn mang cho cô cảm giác an toàn, sự động viên tinh thần to lớn và chấp nhận cả những khiếm khuyết ở cô.

Park Shin Hye thừa nhận, cô rất căng thẳng và hồi hộp khi quyết định công khai dự định kết hôn.

Trước sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ, ngày 24/11, nữ diễn viên Park Shin Hye tiếp tục có chia sẻ gây chú ý trên mạng xã hội.

Cô viết: "Tâm trí tôi hiện khá rối bời. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sau khi thông báo tin đám cưới, tôi vẫn bị sốc trước phản ứng từ phía dư luận. Bản thân tôi hiện cảm thấy khá lo lắng trước đám cưới của mình. Nhưng dù sao, tôi cũng sẽ cố gắng ổn định tâm lý để chuẩn bị cho ngày trọng đại, điều mà tôi vẫn luôn chờ đợi từ lâu".

Nữ diễn viên 31 tuổi cũng khẳng định, việc mang thai là điều tuyệt vời nhất cô có được trong cuộc đời. Mọi việc đến với cô và Choi Tae Joon hoàn toàn bất ngờ nhưng cả hai đang cùng nhau tận hưởng cảm giác hồi hộp của việc chờ đón một sinh linh bé nhỏ. Cô cũng cảm ơn người hâm mộ luôn yêu thương, ủng hộ trong mọi chặng đường quan trọng trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Nữ diễn viên Park Shin Hye cũng tiết lộ thêm, hai vợ chồng cô dự định tổ chức một đám cưới nhỏ gọn nhưng ấm cúng bên gia đình và bạn bè thân thiết. Ngôi sao thế hệ 9X cũng đã hủy mọi lịch làm việc để chăm sóc sức khỏe, em bé trong bụng cũng như sẵn sàng làm cô dâu vào tháng 1 năm sau.

Nữ diễn viên 31 tuổi đã hủy lịch làm việc để tập trung chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào tháng 1 năm sau.

