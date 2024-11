Lý giải sức hút từ bi kịch trong phim kinh dị gắn mác 18+ "Thần dược"

The Substance tập trung vào cuộc đời của Elizabeth Sparkle (Demi Moore đóng), một minh tinh đã qua thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp lẫn nhan sắc. Không chấp nhận được việc mình đã già và không còn nổi tiếng, Elizabeth Sparkle tìm đến thị trường chợ đen để tạo ra phiên bản trẻ trung hơn chính mình - Sue (Margaret Qualley đóng).

Sự thay đổi ở ngoại hình đã mở ra những biến đổi kinh hoàng về thể chất lẫn tinh thần của Elizabeth. Nhờ nhan sắc trời phú và cơ thể nóng bỏng, Sue nhanh chóng trở thành ngôi sao mới của Hollywood nhưng cũng hé lộ những sự thật rùng rợn, mặt tối của giới giải trí đầy thị phi.

Bộ phim kinh dị "The Substance" nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn khi ra mắt tại LHP Cannes 2024, tháng 5 (Ảnh: News).

The Substance từng gây sốc khi ra mắt khán giả cũng như giới phê bình tại LHP Cannes 2024 ở Pháp hồi tháng 5 với những hình ảnh "nóng", cảnh quay ám ảnh của Demi Moore.

Nữ diễn viên nổi tiếng chia sẻ, tham gia The Substance là một trải nghiệm thú vị. Demi Moore kể, cô và một số bạn diễn thường xuyên khỏa thân trên phim trường. Song, ngôi sao thế hệ 6X cảm thấy an toàn khi ê-kíp đều cư xử tinh tế.

Tại LHP Cannes 2024, phim giành giải Kịch bản gốc hay nhất và nhận tràng pháo tay kéo dài 13 phút. Các chuyên trang phê bình điện ảnh cũng dành lời khen cho phim và kỳ vọng, The Substance sẽ có thành tích cao tại mùa giải Oscar năm sau.

Bộ phim được gắn mác 18+ khi ra mắt khán giả Việt Nam trong tháng 11. Phim nhanh chóng tạo cơn sốt trên hầu hết các diễn đàn điện ảnh bởi sự táo bạo, trần trụi của nó. Bộ phim kinh dị của nữ đạo diễn Coralie Fargeat có nhiều hình ảnh gây ám ảnh, khiến những khán giả yếu tim bị ngất.

Body horror (kinh dị thể xác) là một trong những dòng phim kén khán giả khi khai thác hình ảnh tổn thương cơ thể ghê rợn. Nhiều người coi đây là thể loại kém sang vì sử dụng những yếu tố nhạy cảm, máu me ghê rợn để kéo khán giả tới rạp. Song, The Substance dường như làm thay đổi mọi định kiến.

Thông điệp của bộ phim chính là vấn đề nóng hổi của cuộc sống hiện đại khi vẻ ngoài, sự phù phiếm dường như đang chiếm ưu thế. Thông qua câu chuyện của nữ minh tinh sắp hết thời vì tuổi tác Elizabeth Sparkle, phim cho thấy tâm lý tuyệt vọng và sợ hãi của những người lớn tuổi khi cơ thể dần già nua, nhăn nheo, mất dần sức sống. Họ nhớ nhung, luyến tiếc một thời tuổi trẻ bùng nổ và lo lắng trước sự tàn phá của thời gian.

Demi Moore diễn xuất nhập tâm và chân thực trong "The Substance" (Ảnh: IMDB).

Trong xã hội hiện đại, những người phụ nữ khao khát tuổi thanh xuân và chấp nhận mọi giá để tìm lại tuổi trẻ như Elizabeth không hiếm. Trở lại phiên bản trẻ trung của chính mình, nhân vật chính giành lại hào quang rực rỡ, nhận được vô số những lời tôn vinh, những ánh mắt thèm khát của cánh đàn ông…

Tập trung xoáy vào sự khác biệt của tuổi trẻ và sự già nua, The Substance có rất nhiều cảnh khỏa thân trần trụi. Phim đặc biệt nhấn mạnh cơ thể nóng bỏng, đầy sức sống của Sue, trái ngược với sự già nua tuyệt vọng của Elizabeth.

Đạo diễn Coralie tập trung nhiều góc quay cận với mục đích thể hiện sự chênh lệch lớn giữa thanh xuân và tuổi già để nhấn mạnh sự khao khát níu kéo tuổi thanh xuân của phụ nữ.

Nỗi sợ trở nên xấu xí của Elizabeth lớn đến mức cô sẵn sàng chịu đau đớn, thậm chí nguy cơ mất tính mạng. Đây cũng là tâm lý của nhiều phụ nữ trong xã hội hiện đại khi ngày càng nhiều người chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ với mọi rủi ro để trở nên xinh đẹp, trẻ trung.

Margaret Qualley vào vai một nữ diễn viên trẻ đẹp, gợi cảm, được săn đón trong "The Substance" (Ảnh: IMDB).

Việc thể hiện những cảnh quay gợi cảm của The Substance cũng là sự ám chỉ việc đàn ông luôn tình dục hóa phụ nữ trong làng giải trí. Ánh mắt của những nhà sản xuất nhìn Sue trẻ trung, nóng bỏng luôn chứa đựng sự thèm khát, trái ngược hoàn toàn với sự khinh thường họ dành cho minh tinh sắp hết thời Elizabeth.

Ngoài một câu chuyện đầy tính thời cuộc và những góc quay ám ảnh, sự thành công của The Substance còn xuất phát từ diễn xuất ấn tượng của 2 nữ diễn viên chính - Demi Moore và Margaret Qualley.

Demi Moore là ngôi sao lớn của làng giải trí thế giới, bản thân cô đã bước qua thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp. Ngôi sao 62 tuổi cho thấy một Elizabeth đau khổ vì tuổi già, phẫn nộ khi bị thất sủng.

Cô có sự đấu tranh dữ dội về nội tâm khi vừa ham muốn sự ngưỡng mộ của những người xung quanh khi trẻ lại, vừa sợ hãi khi phải quay về với sự già nua. Những chuyển biến tâm lý của Elizabeth được Demi thể hiện tự nhiên, chân thực và nhận nhiều lời khen của giới phê bình.

Nữ diễn viên trẻ Margaret Qualley là cái tên mới nổi của Hollywood, từng góp mặt trong các bộ phim như: Once upon a time in Hollywood, Maid, The leftovers...

Demi Moore và Margaret Qualley được khen diễn xuất tuyệt vời, hợp vai trong "The Substance" (Ảnh: People).

Trong dự án kinh dị 18+, ngôi sao trẻ gây ấn tượng với vai diễn Sue. Cô thể hiện được nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyến rũ của thanh xuân. Margaret không chỉ nhận được khen ngợi về diễn xuất mà còn gây chú ý nhờ vẻ đẹp phù hợp với nhân vật.

Các nhà phê bình nhận định, The Substance là một trong những tác phẩm điện ảnh kinh dị nổi bật của năm 2024. Nội dung phim không quá mới lạ và tình tiết không quá khó đoán nhưng đạo diễn Coralie Fargeat vẫn có cách tạo nên sự hấp dẫn cho phim bằng cách dàn dựng chi tiết, cài cắm yếu tố rùng rợn kết hợp với hiệu ứng âm thanh.

The Substance cũng thành công gửi gắm thông điệp về sự cần thiết phải chấp nhận bản thân ở mọi giai đoạn trong cuộc đời. Suy cho cùng, mỗi độ tuổi đều có giá trị riêng và yêu bản thân là cách để mỗi người có thể sống hạnh phúc.

Tính tới ngày 4/11, The Substance đạt doanh thu toàn cầu hơn 43 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất phim chỉ là 17,5 triệu USD.