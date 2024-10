Lý do MV 60 triệu lượt xem của Jennie bị cấm sóng trên truyền hình Hàn Quốc

Ngày 23/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ca khúc Mantra của Jennie bị cấm phát sóng trên đài KBS.

Đại diện của đài truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc cho biết, Mantra bị đánh giá là không đủ điều kiện để phát sóng do lời bài hát vi phạm Điều 46 (hạn chế về hiệu quả quảng cáo) trong Quy định đánh giá phát sóng. Cụ thể lời bài hát đề cập đến thương hiệu.

Jennie trình diễn ca khúc "Mantra" tại chương trình Mcountdown, tháng 10 (Ảnh: Osen).

Đại diện của KBS cho hay, Mantra có thể tiếp tục được phát sóng trên KBS nếu tác giả sửa lời. Nếu không thay đổi, Mantra của Jennie sẽ không được xuất hiện ở bất kỳ chương trình nào của đài KBS. Ngoài Mantra của Jennie, đài KBS còn cấm sóng một số ca khúc khác.

Mantra là sản phẩm âm nhạc đầu tiên do công ty giải trí ODD ATELIER của Jennie thực hiện. MV được trình làng vào ngày 11/10. Trong bài hát này, Jennie gửi gắm thông điệp: "Hãy yêu bản thân như chính con người bạn".

Nữ ca sĩ thế hệ 9X mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người qua sản phẩm âm nhạc mới. Cô cũng muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ luôn yêu đời, yêu bản thân để tỏa sáng.

Mantra được sáng tác bởi ê-kíp người nước ngoài gồm: Jennie, Claudia Valentina và Isabelle Carlsson. Ca khúc thuộc thể loại dance-pop, kết hợp với âm trầm của disco cùng ca từ tôn vinh nữ quyền.

Mantra được nhận xét có giai điệu bắt tai, giúp Jennie thể hiện được lợi thế hát rap và vũ đạo. MV tràn ngập hình ảnh xinh đẹp của Jennie, những chiếc xe hơi đắt tiền, thay đổi bối cảnh và vũ đạo liên tục.

Hình ảnh của Jennie trong MV "Mantra" (Ảnh chụp màn hình).

Trong MV, Jennie thoải mái bộc lộ hình thể gợi cảm qua những động tác vũ đạo táo bạo. Điều này khiến Mantra phải nhận một số nhận xét trái chiều.

Nhiều ý kiến cho rằng, so với những sản phẩm âm nhạc khi còn nằm dưới sự quản lý của YG Entertainment, Jennie của hiện tại được đánh giá nóng bỏng hơn.

Mantra cũng là ca khúc đầu tiên của Jennie sau khoảng 1 năm kể từ đĩa đơn You & Me phát hành vào tháng 10 năm ngoái. Những ngày qua, Jennie đã biểu diễn bài hát ở một số chương trình âm nhạc như Mcountdown hay Music Core của đài truyền hình Hàn Quốc MBC.

Theo TV Chosun, ngày 22/10, Mantra chính thức lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 98. Ở các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc, Mantra vẫn giữ thứ hạng cao.

Tờ The Korea Times dành lời khen cho sản phẩm âm nhạc mới của Jennie. "Mantra là ca khúc mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, khuyến khích mọi người tỏa sáng theo cách độc đáo của riêng mình. Ca khúc truyền tải thông điệp về tình yêu bản thân và sự hỗ trợ lẫn nhau", The Korea Times viết.

Jennie tích cực quảng bá cho MV mới "Mantra" (Ảnh: Instagram).

Theo The Korea Times, ca khúc mới của Jennie đang nằm ở top đầu của bảng xếp hạng iTunes tại nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ. MV (video ca nhạc) Mantra cũng tạo cơn sốt trên YouTube, chiếm vị trí hàng đầu trong các video thịnh hành toàn cầu và đạt gần 60 triệu lượt người xem sau 13 ngày được trình làng.

Ngày 22/10, trang Billboard công bố, ca khúc Mantra của Jennie ra mắt ở vị trí 98 trên Billboard Hot 100 - bảng xếp hạng những đĩa đơn phổ biến nhất tại Mỹ. Jennie từng có mặt ở vị trí 51 trên Billboard Hot 100 vào tháng 3 năm nay, với ca khúc One of the girls kết hợp The Weeknd và Lily-Rose Depp.

Jennie là 1 trong 3 thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu Blackpink ra mắt các sản phẩm âm nhạc cá nhân trong tháng 10 này cùng Lisa và Rosé. Việc 3 thành viên của Blackpink cùng lựa chọn phát hành MV mới trong tháng 10 tạo nên một cuộc tranh luận và so sánh trên các diễn đàn âm nhạc.

Jennie là 1 trong 4 thành viên của nhóm nhạc thần tượng xứ Hàn Blackpink. Nhóm chính thức hoạt động từ năm 2016 dưới sự điều hành của tập đoàn giải trí YG Entertainment.

Hiện, Blackpink được đánh giá là một trong những nhóm nhạc Hàn Quốc thành công, có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Jennie đang là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang danh tiếng. Với ảnh hưởng mạnh mẽ tới giới trẻ cùng gu thời trang ấn tượng, Jennie được mệnh danh là "nữ hoàng thời trang Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn)".

Từ cuối năm 2023, Jennie thông báo thành lập công ty giải trí riêng để trực tiếp quản lý các hoạt động nghệ thuật cá nhân. Thời gian qua, cô tích cực đẩy mạnh hoạt động riêng khi chăm chỉ tham gia các chương trình giải trí, xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang danh tiếng.