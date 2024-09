Luật sư nói về việc "ông trùm" Diddy trữ 1.000 chai dầu trẻ em trong nhà

Trao đổi với TMZ, ông Marc Agnifilo (luật sư của Diddy) cho biết ông không chắc dầu em bé có liên quan đến bê bối tình dục của thân chủ. Sau khi được cho biết loại dầu này thường dùng trong các buổi tiệc thác loạn, luật sư nói: "Tôi không biết con số 1.000 xuất phát từ đâu. Tôi không thể tưởng tượng được có đến hàng nghìn".

Rapper Sean Combs bị tạm giam từ ngày 16/9 (Ảnh: Getty Images).

Sau khi được cho biết loại dầu này thường dùng trong các buổi tiệc thác loạn, luật sư nói: "Tôi không biết cần tới 1.000 chai để làm gì. Một chai dầu có thể dùng được rất lâu". Sau đó, luật sư cho rằng Diddy mua hàng với số lượng lớn từ công ty bán buôn vì ngôi sao ca nhạc có một ngôi nhà lớn.

Luật sư Marc Agnifilo cũng được mời phỏng vấn cho bộ phim tài liệu sắp ra mắt của TMZ mang tên The Downfall of Diddy: The Indictment, ra mắt ngày 25/9. Khi đề cập đến các bữa tiệc thác loạn của Diddy, luật sư tin rằng đó là quan hệ tay ba giữa rapper với bạn gái cũ và một người khác, không phải là tiệc quan hệ tập thể.

Ngày 16/9, Sean Combs bị bắt ở New York (Mỹ) với hàng loạt cáo buộc, bao gồm cưỡng ép, ngược đãi, sử dụng biện pháp tống tiền và bạo lực để kiểm soát nạn nhân...

Bản cáo trạng dài 14 trang tố Diddy đã lạm dụng, đe dọa các nạn nhân thỏa mãn ham muốn tình dục của mình. Để thực hiện hành vi sai trái, rapper được cho là chỉ đạo và tham gia âm mưu tống tiền, sử dụng đế chế kinh doanh che đậy hoạt động phạm tội từ năm 2008 đến nay.

"Combs dùng bản ghi âm nhạy cảm và đáng xấu hổ làm bằng chứng chống lại các nạn nhân, và bản cáo trạng cáo buộc anh ta kiểm soát con mồi theo nhiều cách, gồm cả việc đưa cho họ chất cấm, cung cấp hoặc đe dọa tước đi sự hỗ trợ tài chính, nhà ở, hứa hẹn cho họ cơ hội nghề nghiệp", Damian Williams - đại diện Văn phòng luật sư Mỹ tại New York (Mỹ) - cho biết.

Diddy là ngôi sao có ảnh hưởng tại Mỹ, thâu tóm nền âm nhạc tại quốc gia này (Ảnh: Getty Images).

Diddy đã phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc. Thẩm phán từ chối cho nam ca sĩ tại ngoại, đồng thời chấp thuận yêu cầu của bên công tố về việc tiếp tục giam giữ Sean Combs trước khi xét xử.

Được biết, rapper đình đám yêu cầu trả khoản tiền khổng lồ 50 triệu USD (1.200 tỷ đồng) để được tại ngoại. Tuy nhiên, yêu cầu này lập tức bị bác bỏ.

Thẩm phán của vụ án - ông Andrew L Carter - đồng ý với nhận định của công tố viên. Ông cho rằng, việc để Diddy tại ngoại vào lúc này có thể "gây nguy hiểm cho cộng đồng" và "ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của vụ án".

Ngoài ra, thẩm phán cũng nhận định rằng việc để Diddy ngồi tù có thể giúp ngăn người này đe dọa hoặc làm hại các nhân chứng của vụ án.

Trong cáo trạng của cảnh sát liên bang công bố ngày 17/9, chi tiết cuộc đột kích vào hai biệt thự của Diddy lần đầu được công khai.

Cáo trạng cho biết, vào tháng 3/2024, trong quá trình khám xét nơi ở của Sean Combs tại Miami và Los Angeles (Mỹ), cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ nhiều đồ phục vụ cho các bữa tiệc Freak Off, bao gồm chất cấm và hơn 1.000 chai dầu trẻ em...

Sean Combs (giữa) tại một bữa tiệc cùng bạn bè tại nhà riêng (Ảnh: DM).

Ngôi sao nổi tiếng đang bị giam tại một nhà tù, bị kiểm soát nghiêm ngặt phòng trường hợp Diddy tự vẫn.

Tờ NewsNation đưa tin Larry Levine, một cựu tù nhân tại Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn, New York (Mỹ), nơi Diddy đang bị giam, cho biết tâm trạng nam rapper như ngồi trên đống lửa, không dám ăn ngủ vì lo sợ bị làm hại.

"Anh ta tưởng tượng có người trả tiền cho ai đó bên trong tù để bỏ độc vào thức ăn, khiến anh ta lên cơn đau tim và chết. Diddy thực sự hoang mang, không biết nên tin vào điều gì", Levine nói.

"Ông trùm" tai tiếng có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị định tội. Scandal của Diddy trở thành chủ đề bàn tán trên hầu hết các mạng xã hội, truyền thông quốc tế. Những góc tối trong cuộc sống cá nhân của Diddy cũng lần lượt được hé lộ, khiến dư luận choáng váng.

Sean Combs (nghệ danh là Diddy) thành lập hãng thu âm Bad Boy vào năm 1993, góp phần đưa âm nhạc hip-hop trở nên nổi tiếng toàn cầu. Nam rapper có nhiều nghệ danh khác như Puff Daddy và P Diddy, từng ký hợp đồng và hợp tác sản xuất âm nhạc với các tên tuổi như Usher, Lil 'Kim, TLC, Mariah Carey và Boyz II Men.

Nam rapper 54 tuổi từng đoạt 3 giải Grammy và có ảnh hưởng lớn với âm nhạc thế giới. Trong nhiều năm, Diddy tích lũy được khối tài sản lớn, đặc biệt là nhờ vào kinh doanh rượu. Theo Forbes, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng 1 tỷ USD vào năm 2022.

Diddy có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao của làng giải trí thế giới. Những bữa tiệc tại gia của Diddy từng có sự tham gia của nhiều ngôi sao hạng A như Jay Z, Beyonces, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Usher…