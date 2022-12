Long Chun khoe giọng hát, chinh phục thử thách của "Đoán đại đi"

Chủ đề "Vũ trụ phim ảnh" trong tập tiếp theo của gameshow âm nhạc "Đoán đại đi" sẽ mang đến cho người chơi chuỗi thử thách về những ca khúc trong phim. Đội A gồm ba nghệ sĩ Sĩ Thanh, Quốc Khánh và hot girl làng hài Trà Ngọc sẽ tranh tài đoán emoji cùng Long Chun, Xoài Non và nam ca sĩ Will của đội B.

Từng tham gia diễn xuất ở nhiều lĩnh vực, cả 6 người chơi hứa hẹn sẽ mang đến màn tranh tài kịch tính trên sân khấu của "Đoán đại đi".

"Đoán đại đi" tập 8 quy tụ những khách mời nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất (Ảnh: FPT Play).

Chủ đề phim ảnh khiến MC Lê Dương Bảo Lâm nhớ về vai diễn để lại ấn tượng khó quên trong sự nghiệp diễn xuất. Kể về vai quần chúng trong phim điện ảnh "Hot boy nổi loạn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nam diễn viên chia sẻ: "Vai diễn quần chúng này được trả tiền công cao hơn vì mình phải đóng cảnh hôn cùng một đồng nghiệp nam. Không ai dám nhận nên mình xung phong. Kết quả là được trả thêm 500.000 đồng cho vai diễn nhớ đời đó".

Câu chuyện của anh Dương Lâm Đồng Nai được MC Khả Như đồng tình. Nữ diễn viên cho rằng, những vai diễn quần chúng tuy có nhiều khó khăn thử thách nhưng đó chính là viên gạch đầu tiên để tạo nên những bước đi vững chãi cho các diễn viên trong sự nghiệp diễn xuất.

Phần dẫn dắt cuốn hút của hai MC Dương Lâm - Khả Như luôn làm nên điểm cộng cho chương trình (Ảnh: FPT Play).

Trở lại với những thử thách của "Đoán đại đi", nếu như khán giả đã quen thuộc với giọng hát của Will hay Sĩ Thanh thì ở tập này, những nghệ sĩ ít khi khoe giọng trên sân khấu sẽ thể hiện giọng hát thông qua nhiều bản phối riêng của chương trình. Hot girl Xoài Non, bên cạnh vẻ đẹp cá tính, còn sở hữu giọng hát trong trẻo không ngờ. Dù còn khá e dè khi tham gia gameshow nhưng cô nàng đã nhanh chóng bắt nhịp với những chiêu trò của Will và Long Chun.

Trà Ngọc, Sĩ Thanh và Quốc Khánh (từ trái qua phải) thực hiện thử thách "Nhảy đại đi" (Ảnh: FPT Play).

Về phần Long Chun, góp mặt trong khá nhiều chương trình giải trí do FPT Play sản xuất, hot TikToker sinh năm 1994 ngày càng thể hiện tài năng ở nhiều lĩnh vực. Sở hữu chất giọng trầm ấm, Long Chun hứa hẹn sẽ chinh phục khán giả qua những ca khúc nhạc phim cuốn hút.

Long Chun và Xoài Non hòa giọng cùng Will (từ trái qua phải) (Ảnh: FPT Play).

Bên cạnh màn tranh tài của 6 người chơi, khán giả theo dõi chương trình trên ứng dụng FPT Play sẽ có cơ hội tham gia đoán emoji cùng "Đoán đại đi" với chuỗi câu hỏi hiển thị sau mỗi vòng thi đấu.

Tham gia phần thi này, khán giả sẽ tích lũy số điểm đạt được khi tìm ra câu trả lời đúng. Tổng số điểm của khán giả sẽ được hệ thống FPT Play ghi nhận và tổng hợp sau 5 ngày, kể từ thời điểm kết thúc tập phát sóng mới vào tối thứ 6 hàng tuần.

Đón xem những ca khúc trong vũ trụ phim ảnh được thể hiện bởi người chơi của gameshow âm nhạc "Đoán đại đi" vào 20 giờ thứ sáu, ngày 16/12 trên hệ thống FPT Play. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 1900 66 00.