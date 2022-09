Lizzo mặc đồ gợi cảm, tái xuất sau khi bị xúc phạm ngoại hình

Tối 23/9, rapper giành nhiều giải Grammy Lizzo đã có buổi diễn lớn tại Florida, Mỹ. Ca sĩ 34 tuổi trình diễn sôi động và cuốn hút trước đám đông hơn 20.000 khán giả.

Chuyến lưu diễn đặc biệt của Lizzo sẽ kéo dài đến tháng 11/2022. Đây là chuyến đi biểu diễn dài ngày của Lizzo để quảng bá cho album thứ tư của cô mang tên Special.

Sở hữu vóc dáng "ngoại cỡ" nhưng Lizzo luôn tự tin diện trang phục "mát mẻ" lên sân khấu. Nữ ca sĩ nổi tiếng từng nói rằng, cô luôn thấy mình xinh đẹp gợi cảm, bất chấp những lời chỉ trích về ngoại hình.

Lizzo biểu diễn tại Mỹ ngày 23/9 (Ảnh: Getty Images).

Gần đây Lizzo còn thực hiện show truyền hình thực tế Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls để tìm kiếm những vũ công có vóc dáng "ngoại cỡ" giống như cô. Lizzo cho biết, cô tìm kiếm một đội vũ công trông giống cô hơn là sử dụng những vũ công thanh mảnh thông thường vẫn trình diễn với các nghệ sĩ khác.

Nữ ca sĩ nói: "Tôi cần tìm những cô gái to lớn hơn là cần thực hiện một chương trình truyền hình. Tôi vốn không thấy hình ảnh của tôi phản chiếu trong các vũ công nên tôi nghĩ phải có một chương trình truyền hình để nâng cao nhận thức về điều này và tôi quyết định thực hiện chương trình riêng của mình.

Điều quan trọng là tôi đã thay đổi cách thực hiện của một chương trình truyền hình cạnh tranh thực tế. Chúng ta không cần lúc nào cũng phải tàn nhẫn, chúng ta có thể tử tế với nhau. Chúng ta không cần phải đấu đá lẫn nhau quá nhiều. Tôi cảm thấy môn nghệ thuật khiêu vũ đã đủ khó đối với những cô gái trông giống tôi, vậy tại sao tôi lại tạo ra môi trường đó trong không gian của mình? Nếu tôi có khả năng thay đổi thì tại sao lại không thay đổi điều đó?".

Trong buổi ra mắt chương trình mới, Lizzo vô cùng xúc động và hạnh phúc. Khi trò chuyện với các vũ công trẻ, nữ nghệ sĩ đã rơi nước mắt nhiều lần. Cô nói: "Tôi vô cùng xúc động khi bước vào căn phòng này và tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc này với các bạn. Tôi muốn đặt những nữ vũ công của tôi lên bệ phóng và chứng minh cho cả thế giới thấy rằng mọi người không thể đối xử với những người trông giống tôi theo cách tồi tệ như vậy. Hãy theo dõi chương trình của chúng tôi".

Show truyền hình tìm kiếm vũ công của Lizzo vừa giành giải Emmy cho cuộc thi xuất sắc nhất trên truyền hình. Chiến thắng này khiến nữ ca sĩ tài năng rất hạnh phúc.

Lizzo sôi động trên sân khấu (Ảnh: Getty Images).

Là một trong những nghệ sĩ tên tuổi làng nhạc trong những năm gần đây, Lizzo vẫn luôn phải đối mặt với nhiều lời bình phẩm về ngoại hình và tháng 8 năm ngoái, cô thậm chí đã khóc khi chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô thường bị chê béo và bị đối xử phân biệt chủng tộc.

Mới đây, diễn viên hài Aries Spears có một cuộc trả lời phỏng vấn trên podcast mang tên Nghệ thuật - Đối thoại. Trong cuộc trò chuyện này, nam diễn viên hài gây sốc khi đưa ra những bình luận ác ý về nghệ sĩ giành nhiều giải Grammy Lizzo.

Aries Spears nói: "Tôi không thể vượt qua sự thật rằng cô ấy trông quá tệ. Cô ấy có một khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng cô ấy nên dừng việc khoe cơ thể của mình.

Tôi không phải là người có vóc dáng đẹp nhất trên thế giới nhưng khi tôi hài hước, tự tin và tôi nghĩ ít nhất tôi cũng đẹp trai… Tôi sẽ ổn. Tuy nhiên một người phụ nữ có vóc dáng như một đĩa khoai tây nghiền thì không ổn. Âm nhạc của cô ấy mạnh mẽ, không thể bác bỏ nhưng cơ thể của cô ấy thì...

Bạn biết điều gì về phụ nữ không? Đạo đức giả và mâu thuẫn. Tất cả đều khẳng định nữ quyền và nói về tình chị em, nhưng nếu bạn thực sự yêu em gái của mình, bạn sẽ nói: "Cô gái da đen, chúng tôi yêu bạn và sự tự tin của bạn, nhưng điều này không phải vậy".

Lizzo giành giải Emmy (Ảnh: AP).

Sau khi Aries Spears công khai chỉ trích vóc dáng của Lizzo, nam diễn viên vấp phải nhiều lời chỉ trích của cư dân mạng. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ Lizzo đã lên tiếng động viên, ủng hộ cô. Nhiều khán giả đã chia sẻ sự ngưỡng mộ trước khả năng hát, nhảy, thổi sáo của nữ ca sĩ người Mỹ.

Về phía, Lizzo, nữ ca sĩ từng cho biết, trong thâm tâm, cô luôn là người tự tin, lạc quan và cố gắng yêu thương bản thân mình, cố gắng để cảm thấy mình xinh đẹp. Lizzo cho biết: "Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng chỉ tập trung vào những bình luận tích cực. Tôi không có thời gian cho sự tiêu cực của các bạn, vì sự căm ghét bản thân trong nội tâm của bạn mà các bạn dồn lên tôi cùng với sự phân biệt chủng tộc và nỗi ám ảnh về việc bị béo của bạn. Tôi không có thời gian cho việc đó. Dù thế nào, tôi sẽ tiếp tục sống cuộc sống của chính tôi".