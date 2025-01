Sao Hollywood bỏ lại biệt thự triệu USD, tay trắng do thảm họa cháy rừng

Theo The Guardian, tính đến ngày 10/1, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các đám cháy tại Los Angeles (Mỹ). Gần 180.000 người đã sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Hơn 10.000 công trình bị hư hại, trong đó khoảng 5.000 ngôi nhà bị thiêu rụi.

Ước tính ban đầu, thiệt hại về kinh tế do các vụ cháy gây ra có thể lên tới hàng chục tỷ USD, biến nó thành thảm họa thiên nhiên tàn khốc trong lịch sử California, tạo ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Đám cháy bùng phát ở Hollywood Hills (Mỹ) vào ngày 8/1 (Ảnh: Time).

Cư dân ở các thành phố lân cận Los Angeles phải đối mặt với không khí ngột ngạt, chất lượng sống bị giảm sút, cuộc sống hàng ngày bị xáo trộn. Nhiều hoạt động của làng giải trí Mỹ buộc phải hoãn hoặc hủy bỏ vì ảnh hưởng của trận cháy rừng.

Theo Fox News, đám cháy dữ dội thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà trị giá 6,5 triệu USD của vợ chồng Adam Brody. Dinh thự 6 triệu USD của huyền thoại điện ảnh Anthony Hopkins cũng chỉ còn là đống tro tàn.

Các nghệ sĩ như: Paris Hilton, Billy Crystal, Eugene Levy, Miles Teller, John Goodman và Anna Faris đều đăng tải dòng trạng thái buồn bã khi nhìn nhà cửa bị chôn vùi trong biển lửa hay chỉ còn là đống đổ nát.

Miles Teller tiết lộ ngôi nhà của anh bị phá hủy hoàn toàn sau đám cháy rừng (Ảnh: Fox News).

Trên trang cá nhân, vợ của ngôi sao của bộ phim Top Gun: Maverick Miles Teller cho biết, cô và gia đình hoàn toàn suy sụp khi mất đi một trong những ngôi nhà gắn bó với gia đình nhất.

Ngôi biệt thự trị giá gần 6 triệu USD tại Pacific Palisades của họ bị phá hủy hoàn toàn sau trận cháy rừng. Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh ngôi nhà thân yêu trước và sau trận cháy.

Nữ diễn viên nói, điều khiến cô tiếc nuối nhất khi căn nhà bị thiêu rụi là chiếc váy cưới của cô cũng đã cháy cùng đống đồ đạc trong nhà.

"Nếu các bạn còn ở Los Angeles, xin hãy di chuyển đi thật sớm. Tôi ước mình có thể mang theo chiếc váy cưới. Nhưng tôi hiểu, điều quan trọng nhất lúc này là an toàn. Tôi tin rằng, thành phố của những thiên thần sẽ hồi sinh, chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", nữ diễn viên viết.

Jessica Simpson và Britney Spears đều chia sẻ cảm giác sợ hãi khi tháo chạy khỏi thành phố chìm trong biển lửa (Ảnh: Fox News).

Nữ ca sĩ Jessica Simpson và gia đình cô buộc phải rời khỏi Hidden Hills (Mỹ). Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ hình ảnh căn nhà của cô đang bốc cháy và ám đầy khói. "Chúng tôi đã cố gắng nán lại nhưng không thể", cô viết.

Ca sĩ Britney Spears cũng tiết lộ việc cô phải thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà. Cô đã lái xe gần 4 tiếng để tới một khách sạn.

Nữ nghệ sĩ viết: "Hầu hết mọi người đều không thể liên lạc được trên điện thoại. Chúng tôi không có điện và tôi buộc phải vứt lại chiếc điện thoại. Tôi cầu nguyện tất cả chúng ta đều ổn và xin gửi tình yêu thương tới những người xung quanh".

Mel Gibson kể lại rằng, ông phát hiện nhà cháy rụi khi đang ghi hình tại Texas (Ảnh: News).

Nam diễn viên kỳ cựu Mel Gibson bàng hoàng phát hiện ngôi biệt thự trị giá 14,5 triệu USD của mình tại Malibu (Mỹ) chẳng còn gì khi quay về. Trước đó, ông bận ghi hình cho chương trình podcast tại Austin, Texas (Mỹ).

Nam diễn viên 69 tuổi nói: "Tôi đọc tin tức khi đang làm việc. Rồi tôi phát hiện nhà của mình và những người hàng xóm đều đang bốc cháy. Thật sự kinh hoàng.

Khi quay về nhà, tôi nhận ra mọi thứ không còn gì. Ít nhất, giờ đây tôi không phải nghĩ tới những vấn đề đường ống nước bị tắc nghẽn khó chịu. Điều may mắn nhất là tôi và những người yêu thương được an toàn, khỏe mạnh. Đó mới là điều khiến tôi quan tâm nhất".

Biệt thự 14,5 triệu USD của Mel Gibson trước đám cháy rừng (Ảnh: Mega).

Ngôi biệt thự của Mel Gibson không còn gì sau đám cháy (Ảnh: Getty Images).

Diễn viên Milo Ventimiglia cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi căn nhà tại Malibu của vợ chồng anh bị phá hủy. Vợ nam nghệ sĩ đang mang thai và cô dự sinh trong vài ngày tới. Cặp đôi rời khỏi Los Angeles từ ngày 8/1.

Ngôi sao của bộ phim This Is Us nói với tờ CBS: "Trong tâm trí tôi lúc này chỉ là hình ảnh từng phần trong ngôi nhà yêu quý bị hủy hoại và nhà hàng xóm cũng vậy. Điều đó đủ để cho trái tim tôi tan vỡ".

Nam diễn viên kể lại, anh và vợ rất đau lòng khi nhìn căn nhà yêu quý của họ bị hủy hoại trong biển lửa qua camera an ninh trong nhà. "Đó có lẽ là trải nghiệm sốc nhất cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết nói với nhau: "Đây là thật sao và chuyện gì đang diễn ra vậy?". Và chúng tôi quyết định tắt điện thoại và chấp nhận sự mất mát", anh kể.

Milo Ventimiglia nhớ lại trải nghiệm khi anh và người vợ đang mang thai những ngày cuối chạy khỏi ngôi nhà bị cháy (Ảnh: Fox News).

Nam diễn viên nói thêm rằng, anh cảm thấy vợ chồng anh vẫn may mắn vì được an toàn và nhận được sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh. "Vợ tôi, đứa con sắp chào đời, và chú cún cưng mới là điều quan trọng nhất", anh nói.

Nữ diễn viên Daniella Pineda kể rằng, cô cũng buộc phải rời khỏi nhà mà không thể mang theo gì thêm ngoài chú cún cưng và chiếc máy tính xách tay khi ngọn lửa lan rộng tới nhà.

"Đây là ngôi nhà đầu tiên tôi mua được. Ngôi nhà có ý nghĩa vì nó là thứ đầu tiên. Ngọn lửa lan rộng và nhanh, tôi chỉ có thể vơ lấy chiếc máy tính xách tay và chú chó nhỏ. Tôi mất hết rồi.

Tôi thấy may mắn vì còn sống. Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi. Vạn vật, con người, môi trường chính là điều cần quan tâm lúc này", cô chia sẻ.

Cameron Mathison đau xót khi phải bỏ lại tất cả khi đám cháy ập đến (Ảnh: Fox News).

Nam diễn viên Cameron Mathison kể anh phải bỏ lại nhiều thứ có giá trị và ý nghĩa khi lửa lan tới và buộc phải tháo chạy khỏi nhà. Nam nghệ sĩ mang theo hộ chiếu, giấy khai sinh và một vài cuốn ảnh gia đình. Anh không muốn mất những thứ quý giá đó trong cuộc sống.

Mathison và vợ nhìn thấy cảnh ngôi nhà bị thiêu rụi qua truyền hình. "Chúng tôi ngồi trên ghế, xem tin tức và nhận ra rằng những ngôi nhà quanh chúng tôi bốc cháy. Mọi thứ trông như một cuộc chiến", anh kể.

Khi quay trở lại nhà, Mathison nói: "Không còn lại gì. Mọi thứ bị thiêu rụi hoàn toàn".

Ngày 10/1, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Paris Hilton đăng hình ảnh ngôi nhà của cô sau trận cháy.

Paris Hilton chia sẻ hình ảnh về ngôi nhà yêu thương của gia đình cô tại Malibu chẳng còn gì sau đám cháy (Ảnh: Instagram).

Nữ doanh nhân kiêm diễn viên nổi tiếng viết: "Tôi đang đứng ở nơi từng là nhà của chúng tôi, trái tim thực sự đau xót. Khi đọc tin tức, tôi bị sốc. Tôi không thể chấp nhận được.

Nhưng giờ đây, tôi đứng đây và nhìn mọi thứ trước mắt, tim tôi như bị chia làm trăm mảnh. Nhà không chỉ là nơi để ở, đó còn là nơi chúng tôi cùng mơ ước, cười vui và tạo nên những ký ức đẹp trong gia đình.

Đó là nơi con trai Phoenix của chúng tôi trưởng thành, mọi góc nhỏ trong nhà đều ngập tràn tình yêu. Nhìn mọi thứ giờ chỉ là tro tàn tôi thực sự đau lòng. Buồn hơn nữa, chuyện này không chỉ xảy ra với gia đình chúng tôi.

Rất nhiều người ngoài kia cũng mất trắng. Tôi cũng thấy mình may mắn khi chúng tôi còn khỏe mạnh, an toàn. Xin gửi lời cảm ơn những lính cứu hỏa, những nhà báo và những nhân viên tình nguyện đang liều mình để chiến đấu với những ngọn lửa".