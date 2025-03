Lễ hội âm nhạc Road to 8Wonder sắp diễn ra tại Vinhomes Royal Island

Sự kiện này không chỉ mang tới những trải nghiệm giúp nâng tầm phong cách sống của người dân đất Cảng mà còn đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Vinhomes Royal Island, đưa nơi đây trở thành nơi vui chơi giải trí hàng đầu miền Bắc.

Sự kiện âm nhạc đáng mong chờ

8Wonder là một trong những đại nhạc hội quốc tế đình đám nhất tại Việt Nam, thu hút hàng triệu khán giả theo dõi trong suốt ba mùa vừa qua. Lễ hội âm nhạc này gắn với những màn trình diễn từ các ngôi sao hàng đầu thế giới, nghệ sĩ nổi tiếng Vbiz, sân khấu hội tụ công nghệ hiện đại, chuỗi trải nghiệm bên lề đa dạng tại những điểm đến thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Diễn ra vào ngày 15/3 tại Quảng trường châu Âu (Vinhomes Royal Island), Road to 8Wonder - The Next Icon đưa thương hiệu nhạc hội quốc tế đến Hải Phòng. Sau những sự kiện quy mô mà 8Wonder tạo ra tại Nha Trang, Phú Quốc và TPHCM, sự kiện hứa hẹn sẽ thu hút dòng khách lớn đổ về thành phố đảo Hoàng Gia.

Sức hút của 8Wonder được minh chứng bằng biển người tham dự trong những mùa trước (Ảnh: Vingroup).

Theo tiết lộ từ Ban tổ chức, Road to 8Wonder sẽ mang tới Hải Phòng những màn trình diễn từ rapper, producer B.I - tên tuổi gắn liền cùng loạt ca khúc đình đám như: BTBT, Illa Illa, Keep Me Up… Với khả năng biểu diễn cùng phong cách âm nhạc độc đáo, B.I còn gây ấn tượng với người hâm mộ nhờ những màn trình diễn cuốn hút.

Bên cạnh B.I, Road to 8Wonder còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu trong làng nhạc Việt. Đó là Quang Hùng MasterD, Rhyder, Marzuz,…

Road to 8Wonder - The Next Icon hứa hẹn đem đến không khí sôi động cho Vinhomes Royal Island.

Sân khấu của Road to 8Wonder - The Next Icon được thiết kế theo tiêu chuẩn đại nhạc hội quốc tế với màn LED cỡ lớn, hệ thống âm thanh hiện đại và hiệu ứng laser độc đáo.

Không chỉ nối dài chuỗi ngày sôi động của thành phố đảo Hoàng Gia, Road to 8Wonder còn mở ra những trải nghiệm sống dành riêng cho cư dân, từ đó nâng tầm phong cách sống thượng lưu của người Hải Phòng.

"Những sự kiện tầm cỡ quốc tế như Road to 8Wonder không chỉ đáp ứng nhu cầu tận hưởng các hoạt động giải trí ngày một cao của người dân đất Cảng mà còn tạo cú hích phát triển cho ngành du lịch và công nghiệp giải trí của thành phố, góp phần khẳng định vị thế của Hải Phòng là một cực tăng trưởng hàng đầu tại miền Bắc", một chuyên gia kinh tế bình luận.

Điểm đến về trải nghiệm sống và giải trí theo tiêu chuẩn quốc tế

Theo Future Market Insights, thị trường du lịch âm nhạc toàn cầu hiện có giá trị 6,4 tỷ USD và dự đoán sẽ đạt 15,5 tỷ USD trong 10 năm tới. Tại Việt Nam, du lịch âm nhạc cũng là một "mỏ vàng" chờ khai thác.

Theo chia sẻ từ đại diện Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, những concert (đêm nhạc) quy mô là minh chứng cho tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam. Nhưng để đi được bền vững, cần có một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, nhất là sự chung tay từ các cấp quản lý và cộng đồng.

Điều đó cũng cho thấy tầm nhìn chiến lược và cách thức đón đầu của Vinhomes khi định hướng phát triển các khu đô thị, trong đó có Vinhomes Royal Island, trở thành trung tâm du lịch, lễ hội hàng đầu. Tại thành phố đảo Hoàng Gia, khán giả không chỉ được thỏa sức gặp gỡ thần tượng tại những concert quy mô quốc tế mà còn có cơ hội tận hưởng một chuỗi hoạt động nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - khám phá độc đáo.

Đó là trải nghiệm cưỡi ngựa tại Vinpearl Horse Academy, chơi golf tại Vinpearl Golf Hải Phòng, dạ tiệc du thuyền ở Royal Marina, vui chơi khám phá tại VinWonder & Safari, đua xe Go Kart… Cùng với đó hàng nghìn góc chụp ảnh với những công trình kiến trúc nguy nga, tráng lệ, hội tụ tinh hoa văn hóa và kiến trúc 5 châu.

Nhờ đó, hành trình của du khách sẽ kéo dài nhiều ngày hơn với những trải nghiệm đặc sắc hơn. Đây là động lực phát triển cho tâm điểm du lịch Vinhomes Royal Island nói riêng và Hải Phòng nói chung.

Du khách đến gặp gỡ thần tượng tại Vinhomes Royal Island còn được vui chơi, khám phá giải trí (Ảnh: Vingroup).

Khi các lễ hội ngày càng mở rộng về quy mô, không gian, kéo dài về thời gian sẽ cộng hưởng với sức mạnh lan tỏa trên không gian mạng, góp phần gia tăng tương tác, tạo hiệu ứng truyền thông tốt hơn, thu hút nhiều người tham gia hơn.

Chiến lược kiến tạo điểm đến độc đáo của Vinhomes đã mang tới thành phố đảo Hoàng Gia sự sôi động (Ảnh: Vingroup).

Sự xuất hiện của Vinhomes Royal Island cùng các sự kiện lớn như Road to 8Wonder đã mở ra một trang mới với những sản phẩm mới đầy cuốn hút cho du lịch Hải Phòng.

Năm 2025, ngành du lịch Hải Phòng đặt mục tiêu đón khoảng 10 triệu lượt khách, trong đó có 1,5 triệu khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 12.400 tỷ đồng, đóng góp khoảng 2,8% GRDP.

Những sự kiện như Road to 8Wonder cùng sức hấp dẫn của thành phố đảo Hoàng Gia sẽ giúp Hải Phòng sớm hoàn thành được mục tiêu trên.