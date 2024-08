"Lật mặt 7" được chiếu miễn phí tại Tuần lễ điện ảnh

Tuần lễ điện ảnh trong Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam diễn ra từ ngày 24/8 đến 1/9. Trong thời gian này, khán giả trẻ sẽ có dịp thưởng thức 5 phim điện ảnh với 18 suất chiếu và gần 4.000 vé miễn phí.

5 phim được công chiếu miễn phí là những phim được khán giả yêu thích thời gian qua, gồm 4 phim Hàn: The Moon - Nhiệm vụ cuối cùng, Thanh gươm trừ tà, Sen Boss sum vầy, Đặc vụ xuyên quốc gia và 1 phim Việt Nam là Lật mặt 7 - Một điều ước.

Cảnh phim xúc động trong Lật mặt 7 - Một điều ước (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Ban Tổ chức cho biết đây là cơ hội cho những khán giả đã bỏ lỡ hoặc muốn xem lại phim Lật mặt 7. Trước đó, phim của Lý Hải ghi nhận con số doanh thu ấn tượng 482,5 tỷ đồng, trở thành phim ăn khách thứ 2 trong lịch sử điện ảnh Việt. Đây cũng là phim Việt trụ rạp lâu nhất lịch sử, 3 tháng chưa dừng chiếu.

Không có những yếu tố kinh dị hay hành động như những phần trước, Lật mặt 7 là hành trình học lại cách yêu thương mẹ của 5 người con. Phim truyền thông điệp ấm áp về gia đình và sự tử tế của con người.

Nhiều khán giả chia sẻ đây là lần "lật mặt" khiến họ vừa cười, vừa khóc nhiều nhất, bởi các thước phim vô cùng xúc động và các tình tiết rất "đời".

Ngoài ra, các phim Hàn Quốc tại Tuần lễ điện ảnh cũng được khán giả Việt chờ đón. Chẳng hạn như những ai yêu thích nam ca sĩ, diễn viên Do Kyung Soo (D.O), Lee Yi Kyung, Kim Rae Won… sẽ không thể bỏ qua The Moon - Nhiệm vụ cuối cùng.

Phim Thanh gươm trừ tà do đạo diễn Kim Seong Sik - người từng là trợ lý cho đạo diễn Bong Joon Ho trong Parasite - cầm trịch, có sự xuất hiện của tài tử Kang Dong Won và sự "góp mặt" tuy chớp nhoáng nhưng vô cùng nổi bật của Jisoo nhóm BlackPink.