Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi

Sáng 9/5, Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức chung kết và trao giải Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần I năm 2025 với chủ đề “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương”.

Cuộc thi được phát động từ tháng 6/2025, nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, đồng thời lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong các em nhỏ. Chương trình có sự đồng hành của Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, Trường Đại học Cửu Long cùng một số đơn vị.

Các thí sinh đạt giải tại chung kết cuộc thi (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau nhiều vòng thi, 6 thí sinh xuất sắc bước vào chung kết với các phần kể chuyện được đầu tư về nội dung, trang phục và cách thể hiện. Những tác phẩm được lựa chọn trải dài từ văn học thiếu nhi, lịch sử đến sách tranh nổi tiếng trong và ngoài nước như Dế mèn phiêu lưu ký, Mưa đỏ, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ hay Hàng xóm của tôi Totoro...

Ban giám khảo gồm đại diện lĩnh vực xuất bản, sân khấu và nghệ thuật như ông Trần Đình Ba - Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM; NSND Mỹ Uyên; đạo diễn - NSƯT Lê Trung Thảo; NSƯT Võ Minh Lâm và bà Đoàn Thị Mai Hương - Thư ký tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM.

Kết quả, em Nguyễn Ngọc Minh Châu (lớp 2A7, Trường Tiểu học Lômônôxốp, Hà Nội) giành giải Nhất với phần kể chuyện Dế mèn phiêu lưu ký. Thí sinh gây ấn tượng khi hóa thân thành nhân vật Dế Mèn với lối kể tự tin, sinh động và truyền tải được nhiều thông điệp nhân văn của tác phẩm.

Theo ông Trần Đình Ba, bé Minh Châu còn nhỏ tuổi nhưng đã biết cách tóm lược câu chuyện dài, tạo điểm nhấn rõ nét và thể hiện các thông điệp về sự khiêm tốn, lòng dũng cảm, tinh thần bảo vệ kẻ yếu và sống vì cộng đồng. Phần thi cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng về đạo cụ, trang phục và yếu tố sáng tạo.

Bé Nguyễn Ngọc Minh Châu giành giải Nhất với phần kể chuyện "Dế mèn phiêu lưu ký" (Ảnh: Ban tổ chức).

Giải Nhì thuộc về em Văn Huỳnh Ngọc Diệp với phần trình bày tác phẩm Hàng xóm của tôi Totoro. Giải Ba được trao cho em Phạm Minh Bảo Ngọc với phần kể chuyện dựa trên tiểu thuyết lịch sử Mưa đỏ. Ba thí sinh Nguyễn Cao Thanh Trúc, Mai Nguyễn Quốc Bảo và Huỳnh Phúc An nhận giải Khuyến khích.

Ngoài các giải thưởng chính, ban tổ chức còn trao giải Khuyến đọc cho 6 thí sinh dừng chân ở vòng bán kết nhằm ghi nhận tinh thần yêu sách và sự nỗ lực của các em trong suốt cuộc thi.

Dịp này, Trường Tiểu học Lômônôxốp (Hà Nội) được vinh danh là đơn vị có nhiều thí sinh tham gia nhất.

Một điểm nhấn ý nghĩa trong chương trình là hoạt động trao tặng tủ sách cho Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (An Giang). Tủ sách gồm các đầu sách do Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM trao tặng, cùng sách của các học sinh gửi tặng. Hoạt động này thể hiện tinh thần lan tỏa của cuộc thi: Từ một bạn nhỏ yêu sách, niềm vui đọc sách có thể được chia sẻ đến nhiều bạn nhỏ khác; từ một câu chuyện được kể hôm nay, nhiều câu chuyện đẹp khác có thể tiếp tục được mở ra trong lớp học, thư viện và đời sống học đường.

Theo ban tổ chức, cuộc thi không đặt nặng tính cạnh tranh mà hướng đến việc khuyến khích trẻ em đọc sách, cảm nhận điều hay từ sách và lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa đến cộng đồng.