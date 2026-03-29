Lan tỏa điều tử tế từ cuộc thi sáng tạo video về ngành công an

Ngày 28/3, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên năm 2026. Cùng ngày, tại TPHCM cũng phát động cuộc thi này.

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), đồng thời mở ra một không gian sáng tạo mang tính xã hội, nơi người trẻ có thể góp tiếng nói của mình vào việc lan tỏa những giá trị tích cực.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu lan tỏa những câu chuyện nhân văn, hành động đẹp và sự cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là lực lượng An ninh nhân dân, trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp của người dân trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành một “mặt trận” mới với nhiều thách thức.

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) cho biết, cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những sản phẩm truyền thông mà còn hướng tới việc khơi dậy ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ an ninh, trật tự.

Đạo diễn Đỗ Quang Hải (trái) ở sự kiện tại TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Điểm khác biệt của cuộc thi năm nay là sự mở rộng đối tượng từ học sinh lớp 8 đến sinh viên trong và ngoài nước. Ban tổ chức mong muốn lắng nghe những góc nhìn mới mẻ và các hiến kế thông minh từ thế hệ trẻ để nhận diện, đấu tranh với tội phạm mạng.

Các bạn trẻ được khuyến khích hóa thân để kể câu chuyện về những người vì nước quên thân, vì dân phục vụ bằng ngôn ngữ của thời đại số như phim ngắn, motion graphic hay tiểu phẩm video.

Cuộc thi kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9, chia theo nhiều nhóm đối tượng và hạng mục như: Đạo diễn trẻ xuất sắc hay Ý tưởng sáng tạo.