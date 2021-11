Lady Gaga với hình ảnh quý cô lộng lẫy trên thảm đỏ

Dân trí Lady Gaga - Nữ ca sĩ nổi tiếng với phong cách thời trang "quái chiêu" đã hóa thành quý cô lộng lẫy trên thảm đỏ buổi công chiếu bộ phim mới của cô tại Anh.

Ngày 9/11, ca sĩ Lady Gaga đã tham dự buổi công chiếu phim mới House Of Gucci tại London, Anh quốc. Xuất hiện trên thảm đỏ, Lady Gaga diện bộ váy tím lộng lẫy, trang điểm theo phong cách quý cô. Hình ảnh yêu kiều, nữ tính của ngôi sao xinh đẹp khiến fans bất ngờ.

Tham dự buổi công chiếu bộ phim House Of Gucci là dàn sao "khủng" gồm có Lady Gaga, Jared Leto, Salma Hayek, Adam Driver... Bộ phim House Of Gucci do Ridley Scott làm đạo diễn được chuyển thể kịch bản từ cuốn sách năm 2011 của Sara G Forden mang tên The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed. Phim sẽ chính thức ra rạp từ ngày 24/11 tới.

Lady Gaga lộng lẫy quảng bá phim mới ở Anh.

House of Gucci là một bộ phim chính kịch tội phạm tiểu sử của Mỹ. Quá trình quay phim diễn ra từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021 tại nhiều thành phố khác nhau của Italy. Trong phim Lady Gaga đóng vai Patrizia Reggiani. Reggiani là nhân vật có thật. Năm 1998, bà đã bị kết án 29 năm tù vì thuê sát thủ giết chồng cũ Maurizio Gucci. Bà được báo chí Italy mệnh danh là "Góa phụ đen".

Để quảng bá cho phim mới, ngôi sao từng giành giải Grammy Lady Gaga đã xuất hiện trên tạp chí Vogue Anh số tháng 12. Trong cuộc phỏng vấn của mình, Lady Gaga đã nói về việc hóa thân thành Patrizia Reggiani, đồng thời tiết lộ rằng cô đã gặp phải một số khó khăn về tâm lý khi quay bộ phim này.

Lady Gaga chia sẻ: "Khi đóng vai Patrizia Reggiani, tôi đã sống như cô ấy trong một năm rưỡi. Ngay cả khi dừng quay phim, tôi vẫn là cô ấy. Tôi gần như không thể nói giọng của mình".

Lady Gaga diện bộ váy tím sang trọng của Gucci.

"Tôi đã gặp một số khó khăn về tâm lý vào cuối quá trình quay phim. Tôi ở trong phòng khách sạn của mình, sống và nói như Reggiani, hoặc tôi đang ở trên phim trường, sống và nói như cô ấy. Tôi nhớ một ngày nọ tôi đã đến Italy. Khi tôi đi dạo trên đường phố Italy (tôi đã không đi dạo trong khoảng hai tháng trước đó) và tôi hoảng sợ. Tôi cứ tưởng mình đang ở trên phim trường".

Lady Gaga lộng lẫy váy tím

"Được tham gia bộ phim này là trải nghiệm hiếm có và sau khi đóng phim, mỗi ngày tôi đều nghĩ đến tổ tiên của mình ở Italy. Tôi chỉ muốn làm cho họ cảm thấy tự hào. Đó là lý do tại sao tôi quyết định nhận vai diễn này. Tôi muốn đóng vai một người phụ nữ thực thụ chứ không phải một người phụ nữ tồi tệ".

Lady Gaga bên bạn diễn Adam Driver.

Lady Gaga không chỉ là một ca sĩ mà cô còn có niềm đam mê lớn với điện ảnh. Năm 2018, khi cô tham gia bộ phim Vì sao vụt sáng cùng với Bradley Cooper. Bộ phim đã được đánh giá cao và có doanh thu phòng vé ấn tượng.

Với vai diễn chính trong phim Vì sao vụt sáng, Lady Gaga nhận được nhiều đề cử điện ảnh quan trọng như giải Quả Cầu Vàng, Oscar... Nữ ca sĩ chia sẻ, cô là người chăm chỉ, nỗ lực và đó là bí quyết để cô gặt hái thành công

"Bất cứ khi ai đó nói với tôi rằng tôi không đủ tài năng trong suốt sự nghiệp và cuộc sống của mình, tôi không bao giờ để nhận xét đó khiến mình thất vọng. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng mỗi lần tôi bị từ chối, điều đó sẽ thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ hơn".

"Điều táo bạo nhất tôi đã làm là tin vào bản thân mình. Thành công của tôi còn nhờ sự hỗ trợ của gia đình. Mẹ, bà và chị gái tôi đều truyền cảm hứng cho tôi nhờ tinh thần làm việc chăm chỉ. Gia đình giúp tôi không bao giờ bỏ cuộc", Lady Gaga chia sẻ.

Lady Gaga quảng bá phim ở Italy

Vĩnh Ngọc

Theo DM