Lạ đời như Gaga: Xuất hiện đẹp "ngút trời", lên sân khấu lại để mặt mộc

Bộ đầm xuyên thấu táo bạo, khoe trọn phần lưng nhiều hình xăm

Lady Gaga trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2023 (Ảnh: Daily Mail).

Tại sự kiện lễ trao giải Oscar 2023, Lady Gaga mặc đầm xuyên thấu của Versace, cô khoe trọn phần lưng có nhiều hình xăm. Bộ đầm có cách thiết kế táo bạo, giúp người mặc khoe trọn vẻ đẹp của phần thân trên nhưng vẫn không trở nên quá hớ hênh, phô bày.

Thiết kế mà Lady Gaga lựa chọn mặc khi xuất hiện trên thảm đỏ Oscar 2023 là một trong những bộ đầm táo bạo nhất, thu hút sự chú ý nhiều nhất tại sự kiện năm nay. Đây là thiết kế mới nhất của nhà mốt Versace, vừa được siêu mẫu Gigi Hadid trình diễn trên sàn catwalk chỉ vài ngày trước đó.

Lady Gaga xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2023 (Video: Daily Mail).

Mặc đầm điệu nhưng Gaga vẫn rất nhanh nhẹn giúp đỡ người khác

Tại sự kiện năm nay, Gaga có nhiều khoảnh khắc gây sốt với truyền thông và công chúng, chẳng hạn khi chứng kiến một phóng viên ảnh bị trượt chân trên thảm đỏ sự kiện, dù đang mặc váy và đi giày cao gót, cô vẫn nhanh chóng chạy lại để xem có thể giúp gì cho người đàn ông này hay không.

Sau sự việc, phóng viên Chris Polk - người bị trượt ngã trên thảm đỏ Oscar - cho biết khi anh đang nỗ lực tìm vị trí để bắt được khuôn hình đẹp thì bất ngờ bị trượt chân. Dù đã đi qua vị trí của Chris Polk, nhưng khi quay lại và thấy sự việc, Lady Gaga chạy ngay lại để hỏi han người phóng viên ảnh.

Mặc đầm điệu nhưng Gaga vẫn rất nhanh nhẹn giúp đỡ người khác (Ảnh: Daily Mail).

Tại giải Oscar năm nay, Lady Gaga được đề cử ở hạng mục Ca khúc trong phim xuất sắc nhất với nhạc phẩm Hold My Hand được sử dụng trong phim bom tấn Top Gun: Maverick.

Gaga tham gia biểu diễn trên sân khấu lễ trao giải, cô thể hiện ca khúc giúp mình nhận được đề cử. Đây là một nỗ lực lớn của Gaga trong việc thu xếp lịch công việc, bởi hiện tại, cô đã bắt đầu tham gia diễn xuất trong bộ phim Joker: Folie à Deux.

Thoạt tiên, Gaga những tưởng mình sẽ không thể tham gia biểu diễn bởi lịch làm việc của cô đã kín, nhưng sau cùng, cô đã có thể thu xếp lịch quay phim để có thời gian luyện tập và tham gia biểu diễn sân khấu lễ trao giải Oscar 2023.

Hồi tháng 1 năm nay, khi biết ca khúc do mình đồng sáng tác và thể hiện được đề cử tại giải Oscar, Gaga đã có đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân: "Cảm ơn Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã đề cử ca khúc Hold My Hand do tôi thể hiện. Khi sáng tác ca khúc này cho phim Top Gun: Maverick, tôi đã có một trải nghiệm sâu sắc và mạnh mẽ, tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi rất biết ơn về những điều kỳ diệu mà âm nhạc và điện ảnh mang lại".

Mặc giản dị, để mặt mộc, môi khô lên sân khấu

Sự táo bạo của Lady Gaga (Ảnh: Daily Mail).

Thoạt tiên, Lady Gaga xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ Oscar với thiết kế đầm xuyên thấu mới nhất của nhà mốt đình đám, vậy nhưng khi bước lên sân khấu biểu diễn tại lễ trao giải, cô lựa chọn mặc giản dị với quần jeans rách và áo phông, cô để mặt mộc và môi khô khi thể hiện ca khúc Hold My Hand.

Nữ ca sĩ 36 tuổi đã biến hóa ngoạn mục gây bất ngờ. Chia sẻ ngắn gọn trước khi bắt đầu thể hiện ca khúc, Lady Gaga nói: "Ca khúc này có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Tôi nghĩ chúng ta đều cần có nhau, chúng ta đều cần có nhiều tình yêu thương để có thể bước đi hết cuộc đời này.

Chúng ta đều cần có một người hùng xuất hiện ở một thời điểm nào đó. Có những người hùng ở ngay quanh chúng ta, họ xuất hiện ở những nơi không ngờ, và chính bạn cũng có thể bất ngờ phát hiện ra rằng mình có thể trở thành người hùng của chính mình, ngay cả khi bạn cảm thấy mình đang vụn vỡ".

Tiết mục biểu diễn của Lady Gaga tại lễ trao giải Oscar nhận được nhiều sự tán thưởng từ khán giả có mặt tại lễ trao giải. Sự xuất hiện của Lady Gaga trong phần thể hiện ca khúc trên sân khấu lễ trao giải để lại nhiều ấn tượng thú vị cho khán giả.

Khi bước lên sân khấu biểu diễn tại lễ trao giải, Lady Gaga lựa chọn mặc giản dị với quần jeans rách và áo phông (Ảnh: Daily Mail).

Những góc quay cận cho thấy đôi môi khô của Lady Gaga vẫn còn lại vết son chưa xóa hết thực sự gây ấn tượng với công chúng (Ảnh: Daily Mail).

Việc cô ăn vận giản dị, để mặt mộc, môi khô xuất hiện trước ống kính máy quay, và hình ảnh ấy truyền đi tới hàng triệu khán giả trên khắp thế giới khiến cộng đồng mạng quốc tế phát sốt.

Những góc quay cận cho thấy đôi môi khô của Lady Gaga vẫn còn lại vết son chưa xóa hết thực sự gây ấn tượng với công chúng. Phong cách độc đáo của Lady Gaga quả thực luôn tạo nên những bất ngờ thú vị cho khán giả.

Phần trình diễn của Lady Gaga tại lễ trao giải Oscar được đánh giá là đầy cảm xúc. Để tăng thêm phần chân thực và gần gũi cho tiết mục, nữ ca sĩ đã xuất hiện thật giản dị, không chút "màu mè".

Cô tẩy trang cho toàn bộ gương mặt trước khi bước lên sân khấu biểu diễn. Đôi môi khô không thoa chút son, chỉ còn lại lờ mờ dấu son cũ chưa thể xóa sạch là chi tiết khiến nhiều fan cảm thấy rất thích thú và ấn tượng ở Lady Gaga.

Một fan bình luận: "Lady Gaga giúp chúng ta cảm thấy tự tin là chính mình. Lady Gaga là một nữ diva hiếm có khi dám tự tin xuất hiện trên sân khấu quốc tế với diện mạo mộc mạc đến thế, đấy gọi là đẳng cấp".