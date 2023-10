Kylie Jenner luôn "gây sốt" tại Tuần lễ thời trang Paris năm nay

Tại Tuần lễ thời trang Paris 2023 (Pháp), Kylie Jenner gây chú ý với những diện mạo ấn tượng. Trong 8 ngày diễn ra sự kiện thời trang đình đám, nữ ngôi sao 26 tuổi khiến mọi người phải trầm trồ với nhiều bộ trang phục lộng lẫy.

Điển hình là chiếc váy lấp lánh giống Marilyn Monroe của Schiaparelli. Không chỉ vậy, cô còn ghi dấu ấn với mẫu váy bó sát màu đỏ, khoe trọn đường cong cơ thể trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2024 của Acne Studios.

Điểm nhấn trước tuần lễ thời trang cùng Prada

Kylie Jenner có một sở thích đặc biệt với những bộ đồ mang phong cách vintage (phong cách hoài cổ). Vài ngày trước khi Tuần lễ thời trang Paris chính thức bắt đầu, cô đã diện chiếc váy hoa ngắn cổ điển, đến từ bộ sưu tập thập kỷ 90 của Miuccia Prada.

Trong bài đăng trên Instagram, Kylie chia sẻ, bản thân vẫn luôn mơ mộng về những bộ cánh độc đáo. Tuy nhiên, sở hữu loạt đồ có "một không hai" không phải là việc dễ dàng. Dường như thương hiệu thời trang nổi tiếng đến từ Ý đã rất ưu ái cô nàng.

Chiếc váy thu hút mọi ánh nhìn này từng được siêu mẫu Linda Evangelista, Naomi Campbell khoác lên mình trên sàn diễn Xuân - Hè năm 1992.

Tông đen bí ẩn sánh bước cùng Timothée Chalamet

Ngày 25/9 vừa qua, nam diễn viên điển trai Timothée Chalamet và Kylie Jenner đã không ngần ngại thể hiện tình cảm khi cả hai tay trong tay, cùng diện bộ đồ đen kín đáo.

Trong khi Kylie toát lên vẻ sành điệu cùng đôi boots cao cổ màu đen và kính râm, trang phục của Timothée lại có phần đơn giản hơn với chiếc áo khoác bomber đen, mũ lưỡi chai.

Trắng thời thượng cùng Sportmax

Ngay trước khi tuần lễ thời trang đình đám diễn ra, Kylie Jenner đã được bắt gặp ăn tối cùng chị gái Kendall Jenner tại nhà hàng Siena, Paris, Pháp. Nhân dịp này, cô lựa chọn bộ đồ tông trắng thời thượng của Sportmax, tương phản với chị gái mình.

Chiếc váy trắng của nữ doanh nhân được phối cùng giày boots hở mũi, khiến tổng thể trông vừa bắt mắt, vừa sang chảnh.

Quyến rũ với sắc đỏ từ Acne Studios

Diện trên mình mẫu váy bó sát dài tay màu đỏ, với điểm nhấn đuôi váy chạm sàn giống nàng tiên cá, Kylie Jenner một lần nữa mang đến phong cách hoàn toàn khác.

Nhờ đôi môi bóng đặc trưng cùng cặp kính râm thời trang, cô đã thành công tạo ra diện mạo vừa chất ngầu, vừa quyến rũ cho thương hiệu Acne Studios.

Hóa thành Marilyn Monroe với thiết kế từ Schiaparelli

Kylie Jenner đã xuất sắc "biến hình" thành cố minh tinh Hollywood - Marilyn Monroe - cùng chiếc váy được thiết kế bởi thương hiệu Schiaparelli.

Bước ra với bộ cánh lấp lánh và đôi giày cao gót màu da, nữ doanh nhân khẳng định gu thời trang đáng ngưỡng mộ cùng nhan sắc nổi bật của mình.

Kylie Jenner là nhân vật truyền hình, người mẫu, người có tầm ảnh hưởng trên mạng và nữ doanh nhân người Mỹ.

Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians được phát sóng từ năm 2007 đến năm 2021. Kylie Jenner cũng là người sáng lập và chủ sở hữu công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics.