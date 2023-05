Kỳ Duyên - Minh Triệu diện đồ "dính" nhau, thừa nhận mâu thuẫn ở "The Face"

Xuất hiện tại buổi ra mắt chương trình The Face Vietnam 2023 (Gương mặt người mẫu Việt Nam 2023) vào chiều 29/5, Kỳ Duyên - Minh Triệu thu hút mọi ánh nhìn khi diện đồ đồng điệu, lạ mắt.

Trang phục của 2 người đẹp được thiết kế dính liền với nhau. Thậm chí, kiểu tóc của cặp đôi cũng được kết nối nhau. Chính vì kiểu trang phục đặc biệt này, Kỳ Duyên - Minh Triệu phải luôn "cùng tiến, cùng lùi" khi di chuyển. Điều này khiến những khách mời có mặt tại sự kiện vô cùng thích thú.

Trong chương trình The Face Vietnam năm nay, Kỳ Duyên và Minh Triệu cùng ngồi ghế huấn luyện viên để dẫn dắt một đội. Chia sẻ về quá trình làm việc cùng nhau, Kỳ Duyên thừa nhận cô và Minh Triệu không tránh khỏi những mâu thuẫn.

Người đẹp sinh năm 1996 giãi bày: "Đây là chương trình mà mọi người làm việc rất căng thẳng. Thậm chí có khi phải làm việc 3 ngày liền. Trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy, tất nhiên một đội có 2 huấn luyện viên sẽ có mâu thuẫn".

Tuy nhiên, Kỳ Duyên cũng cho biết vì cả 2 có cùng mục đích nên vẫn giữ được sự đoàn kết cho đến thời điểm này. Về phần Minh Triệu, cô chia sẻ khi được mời vào vị trí huấn luyện viên song hành với Kỳ Duyên, cô và cộng sự đã ngồi lại để thỏa thuận về cách làm việc cùng nhau.

"Nói về cách làm việc với nhau như thế nào chứ không phải nói về cách đối đầu với các đội khác thế nào. Ai cũng có chính kiến riêng và cái tôi rất lớn, nên nếu chúng tôi không thống nhất được mục tiêu chung, hướng về thí sinh, làm "kim chỉ nam" để giải quyết những bất đồng thì có thể chuyện làm hỏng team sẽ đến từ vị trí huấn luyện viên", chân dài 9X bày tỏ.

Bên cạnh Kỳ Duyên và Minh Triệu, siêu mẫu Anh Thư và siêu mẫu Vũ Thu Phương là 2 gương mặt đảm nhận vai trò huấn luyện viên ở chương trình The Face Vietnam năm nay.

Cũng giống như Kỳ Duyên - Minh Triệu, Anh Thư đã gặp không ít áp lực trong suốt chương trình. Chân dài cho biết thời gian tham gia The Face Vietnam 2023 có thể gọi là "thời gian kinh hoàng" đối với cô.

"Tất cả phim mà tôi tham gia đều không như chương trình này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình truyền hình thực tế nên có rất nhiều áp lực. Không được ngủ, nửa tháng tôi giảm 4kg. Nhiều lúc tôi bị "ăn hiếp" tới mức không thể ăn uống vì nuốt không trôi", người đẹp nói.

Anh Thư cho biết có lúc cô cảm thấy vai trò huấn luyện viên quá sức với mình, bởi cô không chỉ phải đào tạo về kỹ năng tạo dáng, catwalk… cho thí sinh mà còn phải làm nhiều vai trò hơn. Tuy nhiên, người đẹp cũng hạnh phúc cho biết sau bao khó khăn, áp lực, cô cùng các thí sinh của mình đã vượt qua tất cả.

Bà Trang Lê và các huấn luyện viên "The Face Vietnam 2023" tại buổi ra mắt chương trình (Ảnh: Ban Tổ chức).

Phát biểu trước truyền thông, CEO Trang Lê - đại diện nhà sản xuất The Face Vietnam 2023 và là người tiên phong mang chương trình Vietnam's Next Top Model về Việt Nam - thẳng thắn chia sẻ những khó khăn khách quan khi chương trình có thời gian bị gián đoạn, cũng như quy mô đầu tư "khủng" cho sự trở lại này. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng nhấn mạnh thông điệp "Là chính tôi" với vị thế 13 năm phát triển các chương trình thực tế về thời trang, luôn giữ vững uy tín, chất lượng giữa những "chương trình na ná" tìm cách tiếp cận khán giả.

The Face Vietnam là chương trình truyền hình thực tế được mua bản quyền từ chương trình The Face của Mỹ, do siêu mẫu Naomi Campbell sáng lập.

Sau nhiều mùa tổ chức, The Face Vietnam có nhiều đổi mới. Năm nay, các thí sinh sẽ đối mặt với nhiều thử thách và người chiến thắng sẽ được nhận nhiều phần thưởng giá trị.

Đặc biệt, Quán quân The Face Vietnam 2023 sẽ được trải nghiệm 4 tuần lễ thời trang danh giá nhất thế giới tại Milan, Paris, New York và London.

Tập đầu tiên của chương trình The Face Vietnam 2023 sẽ phát sóng lúc 20h30 ngày 4/6 trên kênh VTV9.