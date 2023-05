Hoa hậu Kỳ Duyên tuổi 26: Ngoại hình nóng bỏng, là "tay chơi" hàng hiệu

Đặc biệt, vòng eo thon cùng vòng 3 nảy nở của Kỳ Duyên khiến dân mạng trầm trồ. So với trước đây, cô được nhận xét là "lột xác" hoàn toàn.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê ở Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Sau đăng quang, cô hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình thực tế như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023...