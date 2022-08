Kim Kardashian và loạt người tình bốc lửa của "tay chơi" Pete Davidson

Pete Davidson, 29 tuổi, nổi tiếng với vai trò diễn viên của chương trình ăn khách Saturday Night Live. Khi mới 21 tuổi, Pete đã gia nhập dàn diễn viên của Saturday Night Live. Thời điểm đó, anh là thành viên trẻ nhất từ trước đến nay của chương trình truyền hình này. Được giới phê bình đánh giá khá tốt cho những lần xuất hiện, năm 2016, Davidson có tên trong danh sách 30 "sao" dưới 30 tuổi đáng chú ý nhất do tạp chí Forbes bình chọn.

Là một trong những diễn viên trẻ đang lên nhưng Pete Davidson không che giấu quá khứ nghiện ngập. Davidson từng công khai nói về việc anh phải đi cai nghiện ma túy. Vào năm 2017, Pete Davidson từng đi cai nghiện thành công nhưng tới năm 2019, anh tiếp tục đi cai nghiện và tuyên bố đó chỉ là một kỳ nghỉ.

Không sở hữu ngoại hình thực sự cuốn hút và cũng không quá giàu có nhưng Pete Davidson là "sát thủ tình trường" nổi tiếng Hollywood. Nam diễn viên có trong tay danh sách bạn gái toàn những người đẹp bốc lửa như Kim Kardashian, Ariana Grande, Kate Beckinsale, Kaia Gerber...

Pete Davidson từng chia sẻ với phóng viên rằng, khi hẹn hò với bất cứ cô gái nào, anh luôn đối xử với bạn gái như công chúa.

"Ngôn ngữ tình yêu của tôi là, khi tôi đang ở trong một mối quan hệ, tôi sẽ đối xử với người mình yêu như một nàng công chúa. Tôi cố gắng và làm hết sức có thể bởi vì đó là những gì bạn phải làm. Nếu bạn đang có mối quan hệ với ai đó, bạn chỉ cần làm cho người đó cảm thấy đặc biệt nhất có thể", Pete chia sẻ.

Kim Kardashian và Pete Davidson dự Met Gala (Video: Extra TV).

Cuối năm 2021, Pete Davidson bắt đầu hẹn hò với người đẹp "siêu vòng ba" Kim Kardashian. Trong khi Kim Kardashian rất giàu có và nổi tiếng thì Pete Davidson lại có phần "lép vế" so với bạn gái mới. Điểm nổi bật nhất ở Pete Davidson là anh chàng vô cùng đào hoa và từng hẹn hò với hàng chục người đẹp nổi tiếng Hollywood.

Bạn bè Kim Kardashian tiết lộ bà mẹ bốn con đã có trong tay tất cả những thứ cô muốn và giờ đây cô chỉ tìm kiếm một tình yêu đơn giản, thoải mái như bất cứ cô gái bình thường nào.

Kim Kardashian và Pete Davidson (Ảnh: Getty Images).

Mới đây, hàng loạt tờ báo đưa tin, Kim Kardashian đã chia tay "phi công trẻ" Pete Davidson sau 9 tháng hẹn hò. Nguồn tin thân cận của cặp đôi tiết lộ với trang E! News rằng: "Pete và Kim vẫn dành nhiều tình cảm và sự tôn trọng cho nhau nhưng họ nhận thấy rằng việc luôn phải xa nhau và lịch trình dày đặc khiến họ gặp khó khăn trong việc duy trì một mối quan hệ tình cảm, vì thế giờ đây họ coi nhau là bạn bè".

Trước đó, khi Kim và Pete hẹn hò được ít tháng, một nguồn tin thân cận với bà mẹ bốn con Kim Kardashian tiết lộ với tạp chí People rằng: "Kim phát cuồng vì Pete. Anh ấy hiện đang dành phần lớn thời gian ở Los Angeles, Mỹ. Pete Davidson đang dần làm quen với các con của bạn gái và Kim không thúc ép chuyện đó. Pete không qua đêm ở nhà bạn gái bởi Kim muốn tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái.

Kim đã có khoảng thời gian rất vui vẻ và cô ấy nghiêm túc với Pete. Gia đình Kim Kardashian cũng rất quý mến Pete Davidson vì anh ấy rất ngọt ngào với Kim. Mọi người đều vui mừng khi thấy cô ấy hạnh phúc như thế này".

Ariana Grande và Pete Davidson ngày còn hạnh phúc (Video: 247 Paps TV).

Một trong những người bạn gái rất nổi tiếng của Pete Davidson là ngôi sao ca nhạc Ariana Grande. Nữ ca sĩ xinh đẹp công khai mối quan hệ tình cảm với Pete Davidson vào tháng 5/2018, đúng một tháng sau khi cô chia tay bạn trai, rapper Mac Miller.

Ariana Grande và Pete Davidson (Ảnh: Getty Images).

Trong thời gian hẹn hò với Pete, Ariana liên tục khoe ảnh tình cảm của hai người trên trang Instagram cá nhân và hạnh phúc sánh đôi chàng diễn viên trẻ tại các sự kiện.

Một tháng sau khi hẹn hò, Pete cầu hôn Ariana bằng chiếc nhẫn kim cương trị giá 100.000 USD. Cặp đôi từng chuyển tới sống cùng nhau tại một ngôi nhà sang trọng trị giá 16 triệu USD ở Manhattan, New York, Mỹ. Khi họ chia tay, một nguồn tin cho hay: "Dù cả hai còn rất nhiều tình cảm dành cho nhau nhưng sự hấp dẫn và lãng mạn giữa họ không còn nữa. Ariana muốn sống một mình để xem lại cảm xúc".

Mối quan hệ nổi tiếng đầu tiên của Pete là vào năm 2015 khi anh bắt đầu hẹn hò với diễn viên hài Carly Aquilino của kênh MTV. Năm 2015 là một năm khá thành công trong sự nghiệp của Pete nhưng chuyện tình cảm của anh và Carly không thực sự gây chú ý cho giới truyền thông cho tới khi cặp đôi chia tay vào cuối năm đó.

Carly Aquilino và Pete Davidson (Ảnh: Getty Images).

Pete và Carly Aquilino dường như có một mối quan hệ khá thân thiện ngay cả sau khi họ chia tay. Năm 2020, Carly đã tham gia bộ phim The King of Staten Island do Pete thủ vai chính. Carly Aquilino thậm chí đã lên mạng xã hội Instagram để nói lời cảm ơn Pete và đạo diễn Judd Apatow vì đã cho cô ấy cơ hội được tham gia dự án.

Pete Davidson từng hẹn hò với Cazzie David, con gái của diễn viên hài Larry David vào tháng 4/2016 và vào thời điểm đó, cả hai thường xuyên tham dự các sự kiện trong ngành cùng với nhau và họ cũng công khai tình yêu của mình trên mạng xã hội.

Cazzie David và Pete Davidson (Ảnh: Film Magic).

Cặp đôi "đường ai nấy đi" vào tháng 5/2018 và Cazzie David tiết lộ rằng, Pete đã nói lời chia tay cô qua một tin nhắn. Sau khi chia tay ít ngày, Cazzie phát hiện ra bạn trai hẹn hò với ca sĩ Ariana Grande và cô tâm sự, cô đã rất sốc vì điều này.

Đầu năm 2019, Davidson gây bất ngờ khi bắt đầu có mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Kate Beckinsale, ngôi sao phim Trân châu cảng hơn anh 20 tuổi. Trước những bình luận của giới truyền thông về sự chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa hai người, Pete Davidson cho biết, điều đó là bình thường bởi nhiều "sao" nam ở Hollywood cũng hẹn hò với bạn gái kém rất nhiều tuổi.

Kate Beckinsale và Pete Davidson (Ảnh: Backgrid).

Về phía Kate Beckinsale, bạn bè nữ diễn viên cho biết cô luôn thích bạn trai trẻ, những người hài hước và năng động vì cô cảm thấy mình trẻ trung hơn khi ở bên những người trẻ tuổi. Đáng tiếc, Pete Davidson chia tay Kate sau hơn 3 tháng gắn bó.

Năm 2019, Pete Davidson cũng có một thời gian ngắn hẹn hò với nữ diễn viên Margaret Qualley. Cặp đôi lần đầu tiên làm dấy lên tin đồn hẹn hò vào tháng 8/2019 khi họ được phát hiện cùng nhau tới buổi ra mắt bộ phim mới của Margaret. Sau đó họ lại bị bắt gặp cùng nhau đi ăn tối.

Margaret Qualley và Pete Davidson (Ảnh: Splash News).

Mẹ của Margaret từng cho biết: "Con gái tôi có một mối tình đẹp với Pete nhưng tôi không can thiệp vào chuyện tình cảm của họ". Đáng tiếc, mối quan hệ của cặp đôi kết thúc sau hơn một tháng ngắn ngủi và họ chuyển từ tình yêu sang tình bạn.

Pete Davidson từng hẹn hò với siêu mẫu trẻ Kaia Gerber vào tháng 10/2019. Kaia Gerber, con gái siêu mẫu huyền thoại Cindy Crawford là hiện tượng mới của làng mốt quốc tế, cô được mời trình diễn cho rất nhiều nhãn hiệu thời trang lớn.

Kaia Gerber và Pete Davidson (Ảnh: Backgrid).

Tháng 1/2020, cặp đôi chia tay do quá khứ rắc rối của Pete Davidson khiến bố mẹ Kaia không ủng hộ mối quan hệ tình cảm của con gái mình. Ngoài ra, một nguồn tin khẳng định, Pete Davidson có nhiều vấn đề trong đời tư cần giải quyết còn Kaia lại quá trẻ và không hợp với lối sống của Pete.

Ngôi sao của phim Bridgerton Phoebe Dynevor và Pete xác nhận chuyện tình cảm của họ vào tháng 4/2021 khi cặp đôi được phát hiện đi dạo ở Stoke, phía đông bắc London, Anh. Một nguồn tin khi đó nói với tạp chí People rằng: "Pete khẳng định với bạn bè, mối quan hệ này là nghiêm túc".

Phoebe Dynevor và Pete Davidson (Ảnh: Backgrid).

Rất tiếc, Pete và bạn gái xinh đẹp chia tay chỉ 4 tháng sau đó. Nguồn tin thân cận với cặp đôi cho biết, vì một người ở Anh và một người ở Mỹ nên Pete và Phoebe gặp khó khăn để duy trì mối quan hệ theo kiểu "yêu xa".