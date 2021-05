Kim Kardashian bị 7 người làm kiện không trả lương đúng hạn

Dân trí Kim Kardashian đã bị nhóm 7 người giúp việc cho gia đình kiện vì không trả lương đúng hạn, không trả lương làm thêm giờ.

Kim Kardashian đang bị kiện bởi một nhóm 7 nhân viên làm vườn và nhân viên bảo trì từng làm việc cho gia đình cô. Nhóm người này tuyên bố Kim Kardashian không trả lương đúng thời hạn, không trả lương làm thêm giờ và không cho phép họ nghỉ giữa buổi để ăn uống.

Đơn kiện của nhóm người làm cho gia đình Kim Kardashian đã được đệ trình lên tòa án Los Angeles (Mỹ) hôm thứ hai vừa qua. Đây là những người từng làm việc tại dinh thự trị giá 60 triệu USD của ngôi sao truyền hình thực tế.

Bảy nhân viên cũ của Kim nói rằng họ không bao giờ được trả lương đúng hạn. 10% lương của họ dùng để nộp thuế nhưng Kim Kardashian không giao nộp cho nhà chức trách. Không ai trong số họ nhận được phiếu lương hoặc tiền lương theo từng khoản. Kim không theo dõi số giờ nhân viên làm việc để trả lương làm thêm giờ.

Một người khiếu nại mới 16 tuổi nói rằng anh ta đã phải làm việc hơn 48 giờ mỗi tuần trong khi 48 giờ là số giờ làm tối đa dành cho người vị thành niên. Ngoài ra, khi một trong những người làm vườn đến gặp Kim để hỏi về lương làm thêm giờ, thuế và thời gian nghỉ ngơi, người này tuyên bố rằng mình đã bị sa thải ngay tại chỗ.

Một người đại diện của Kim chia sẻ với tờ DailyMail rằng, những nhân viên đang đi kiện không được ngôi sao truyền hình trực tiếp thuê mà thông qua một bên thứ ba.

"Những người này được thuê và trả lương thông qua một nhà cung cấp do Kim thuê để cung cấp các dịch vụ liên tục. Kim không tham gia vào thỏa thuận được thực hiện giữa nhà cung cấp và người làm của họ. Do đó, cô ấy không chịu trách nhiệm về cách nhà cung cấp quản lý hoạt động kinh doanh của họ và các thỏa thuận mà họ đã thỏa thuận trực tiếp với nhân viên của họ".

"Kim chưa bao giờ không trả tiền cho một nhà cung cấp dịch vụ. Cô ấy hy vọng rằng vấn đề giữa những người này và nhà cung cấp đã thuê họ có thể sớm được giải quyết một cách thiện chí".

Kim Kardashian sở hữu khối tài sản "khủng" ước chừng là 1 tỷ USD nhờ kinh doanh mỹ phẩm và quần áo cũng như thu nhập từ show truyền hình Keeping Up With The Kardashians. Cô và chồng cũ đều nằm trong danh sách những "sao" giàu nhất Hollywood.

