Kiểu túi Hermès bà Trương Mỹ Lan xin lại: Trên thế giới ai từng sở hữu?

Tháng 8/2023, Jennifer Lopez được trông thấy trên đường phố New York, Mỹ. Cô cầm trên tay mẫu túi Hermès Birkin Himalaya sang trọng. Giọng ca "On the floor" còn thường xuyên mang chiếc túi này đến phòng tập thể dục (Ảnh: GOFF).