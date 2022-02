Kiều nữ Megan Fox lại bị đề cử giải Mâm xôi vàng

Giải Mâm xôi vàng là một giải thưởng trái ngược hoàn toàn với giải Oscar danh giá. Trong khi tượng vàng Oscar dành cho những tác phẩm điện ảnh và nhà làm phim, diễn viên xuất sắc nhất thì giải Mâm xôi vàng lại "tôn vinh" những nghệ sĩ, tác phẩm có thành tích kém cỏi nhất về mặt điện ảnh trong năm. Giải thưởng này được đồng sáng lập bởi các sinh viên tốt nghiệp ngành điện ảnh của đại học California, Los Angeles, Mỹ và các ngôi sao kỳ cựu trong lĩnh vực điện ảnh như John J. B. Wilson và Mo Murphy.

Lễ trao giải Mâm xôi vàng diễn ra hàng năm và luôn được tổ chức trước lễ trao giải Oscar một ngày. Sự kiện này diễn ra liên tục trong bốn thập kỷ qua. "Giải thưởng" cho người chiến thắng là mô hình một quả mâm xôi có kích thước bằng quả bóng golf với giá trị ước tính chưa tới 5 USD.

Lễ trao giải Mâm xôi vàng lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 31 tháng 3 năm 1981 để "bêu tên" những bộ phim được cho là tệ nhất trong mùa phim năm 1980. Cho đến ngày nay, ngôi sao phim Rambo Sylvester Stallone là nam diễn viên được trao nhiều giải Mâm xôi vàng nhất trong lịch sử với 10 giải thưởng trong khi Madonna là nữ diễn viên được trao nhiều giải Mâm xôi nhất với 9 giải thưởng.

Ngày 7/2, ban tổ chức lễ trao giải Mâm xôi vàng đã công bố những đề cử cho giải thưởng của năm 2022. Xuất hiện trong danh sách là mỹ nhân phim Robot đại chiến Megan Fox. Đây là lần thứ 5 Megan Fox được đề cử cho giải thưởng điện ảnh gây "bẽ mặt" này.

Megan Fox lần thứ 5 được đề cử Mâm xôi vàng (Ảnh: Getty Images).

Megan Fox nổi tiếng xinh đẹp và luôn có tên trong Top những sao nữ gợi cảm nhất Hollywood. Tuy nhiên trái với vẻ ngoài hoàn hảo, diễn xuất của mỹ nhân 36 tuổi luôn gây tranh cãi và cô thường bị gọi là "bình hoa di động" trên màn ảnh.

Megan Fox dự sự kiện cùng bạn trai (Video: StageRightSecrets).

Megan Fox nhận được đề cử Mâm xôi vàng lần đầu tiên vào năm 2010 với hai bộ phim Jennifer's Body và Transformers: Revenge of the Fallen. Năm 2011, cô tiếp tục có tên trong danh sách đề cử. Năm 2015, cô được trao giải Nữ diễn viên phụ tệ nhất với vai diễn trong phim Teenage Mutant Ninja Turtles. Năm 2017, cô được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên tệ nhất với vai diễn trong phim Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows.

Tại lễ trao giải Mâm xôi vàng 2022, Megan Fox nhận được đề cử Nữ diễn viên tệ nhất với vai diễn trong phim Midnight in the Switchgrass. Midnight in the Switchgrass là một bộ phim kinh dị với chủ đề về tội phạm ra mắt năm 2021 do Randall Emmett làm đạo diễn, kịch bản của Alan Horsnail. Phim có sự tham gia của Megan Fox, Bruce Willis, Emile Hirsch, Lukas Haas, Colson Baker và Lydia Hull.

Midnight in the Switchgrass được phát hành vào ngày 23 tháng 7 năm 2021. Phim sở hữu dàn sao đình đám nhưng đã không được giới phê bình và khán giả yêu điện ảnh đánh giá cao.

Trong danh sách những sao được đề cử giải Mâm xôi vàng 2022 còn có nhiều cái tên quen thuộc như Amy Adams, Ben Affleck, Mark Wahlberg, Jared Leto, Judy Kaye.... Nhiều người trong danh sách đề cử này từng giành giải Oscar hoặc các giải thưởng điện ảnh uy tín khác.

Diễn viên Mark Wahlberg được đề cử giải Mâm xôi vàng (Ảnh: Getty Images).

Những đề cử cho giải Mâm xôi vàng 2022:

Bộ phim dở nhất:

Diana (Nhạc kịch, chiếu trên Netflix)

Infinite

Karen

Space Jam: A New Legacy

The Woman in the Window

Nam diễn viên dở nhất:

Scott Eastwood (Phim Dangerous)

Roe Hartrampf (Diana - Nhạc kịch)

Lebron James (Space Jam: A New Legacy)

Ben Platt (Dear Evan Hansen)

Mark Wahlberg (Infinite)

Nữ diễn viên dở nhất:

Amy Adams (Phim The Woman in the Window)

Jeanna de Waal (Diana - Nhạc kịch)

Megan Fox (Midnight in the Switchgrass)

Taryn Manning (Karen)

Ruby Rose (Vanquish)

Nữ diễn viên phụ dở nhất:

Amy Adams (Phim Dear Evan Hansen)

Sophie Cookson (Infinite)

Erin Davie (Diana - Nhạc kịch)

Judy Kaye (Diana - Nhạc kịch)

Taryn Manning (Every Last One of Them)

Nam diễn viên phụ dở nhất:

Ben Affleck (Phim The Last Duel)

Nick Cannon (The Misfits)

Mel Gibson (Dangerous)

Gareth Keegan (Diana - Nhạc kịch)

Jared Leto dự Met Gala (Video: Extratv25).

Jared Leto (House of Gucci)

Đạo diễn dở nhất:

Christopher Ashley (Diana - Nhạc kịch)

Stephen Chbosky (Phim Dear Evan Hansen)

Coke Daniels (Karen)

Renny Harlin (The Misfits)

Joe Wright (The Woman in the Window)

Kịch bản dở nhất:

Joe DiPietro - Diana - Nhạc kịch

Coke Daniels - Phim Karen

Kurt Wimmer và Robert Henny - Phim The Misfits

John Wrathall và Sally Collett - Phim Twist

Tracy Letts - Phim The Woman in the Window.

Năm nay, lễ trao giải Mâm xôi vàng sẽ diễn ra vào ngày 26/3 và lễ trao giải Oscar 2022 sẽ diễn ra vào ngày 27/3. Rất hiếm khi có một nghệ sĩ đủ "mạnh mẽ" để tham dự lễ trao giải Mâm xôi vàng và nhận giải thưởng.