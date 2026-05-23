Không khí ngày đầu diễn ra Tuần lễ cảm ơn tại Uniqlo
(Dân trí) - Chỉ trong buổi sáng 22/5, sự kiện sale Tuần lễ cảm ơn của Uniqlo đã thu hút hàng nghìn khách hàng trên khắp hệ thống.
Tại các cửa hàng Uniqlo trong sáng ngày đầu tiên của Tuần lễ cảm ơn, đông đảo khách đổ về mua sắm. Ngay từ trước giờ mở cửa, đã có hàng dài người xếp hàng chờ sẵn để tranh thủ mua các sản phẩm đang giảm giá trong chương trình và nhận các quà tặng đặc biệt.
Từ ngoài vào trong, sắc đỏ tràn ngập không gian cửa hàng mang lại không khí mua sắm nhộn nhịp và đậm chất lễ hội. Chỉ ít phút sau giờ mở cửa, nhịp độ mua sắm đã trở nên sôi động. Lượng lớn khách hàng tập trung tại các khu vực bày bán trang phục mùa hè như áo khoác chống tia UV, áo sơ mi linen, áo thun in họa tiết UT…
Trong Tuần lễ cảm ơn năm nay, Uniqlo mang đến nhiều ưu đãi dành cho các sản phẩm LifeWear được yêu thích nhất mùa Xuân/Hè 2026. Một số sản phẩm nổi bật có thể kể đến như DRY-EX áo hoodie chống tia UV kéo khóa, AIRism áo khoác chống tia UV siêu co giãn kéo khóa, áo sơ mi vải linen cao cấp, áo thun UT Mickey Mouse in Vietnam và túi bán nguyệt mini đeo chéo.
“Không khí của cửa hàng rất nhộn nhịp. Các gia đình đều chờ đợi dịp này để mua sắm vì có nhiều ưu đãi, không phải lúc nào Uniqlo cũng có đợt ưu đãi lớn như thế này”, chị Tâm Hằng, 30 tuổi (phường Chánh Hưng, TPHCM) nói.
Không chỉ “săn” ưu đãi, nhiều khách hàng khi ghé các cửa hàng Uniqlo còn bị thu hút bởi loạt điểm chạm văn hóa thú vị. Bộ sưu tập áo thun UTme! mới mang tên “Những người tí hon trong văn hóa Việt” hay BST UT Mickey Mouse in Vietnam với các họa tiết gần gũi, tôn vinh nét đẹp đời thường trong văn hóa Việt.
Đặc biệt, khi mua sắm các sản phẩm áo thun từ Bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam, khách hàng đang cùng Uniqlo đóng góp vào dự án xây trường cho trẻ em tại vùng sâu vùng xa.
Tuần lễ cảm ơn của Uniqlo được dự kiến sẽ thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến trải nghiệm, mua sắm, nhất là trong các ngày cuối tuần. Khách hàng quan tâm có thể đến Uniqlo gần nhất hoặc truy cập cửa hàng Uniqlo Online để mua sắm.
Tuần lễ cảm ơn quay trở lại tại Uniqlo từ 22/5 đến 28/5 với hàng loạt ưu đãi và hoạt động đặc biệt dành cho khách hàng trên toàn quốc.
Lần đầu tiên, áo khoác AIRism chống tia UV siêu co giãn được áp dụng ưu đãi chỉ còn 489.000 đồng (giá gốc: 588.000 đồng), áo sơ mi 100% linen cao cấp cho cả nam và nữ chỉ từ 686.000 đồng.
Các thiết kế được yêu thích như túi bán nguyệt mini, áo UT Mickey Mouse in Vietnam chỉ từ 146.000 đồng
Cùng nhiều lựa chọn áo thun, quần lửng… chất lượng và thoải mái cho cả gia đình.
