Không khí ngày đầu diễn ra Tuần lễ cảm ơn tại Uniqlo

Tại các cửa hàng Uniqlo trong sáng ngày đầu tiên của Tuần lễ cảm ơn, đông đảo khách đổ về mua sắm. Ngay từ trước giờ mở cửa, đã có hàng dài người xếp hàng chờ sẵn để tranh thủ mua các sản phẩm đang giảm giá trong chương trình và nhận các quà tặng đặc biệt.

Hàng dài người xếp hàng tại Uniqlo Đồng Khởi (TPHCM) (Ảnh: Uniqlo).

Uniqlo Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào lúc 10h sáng ngày 22/5 (Ảnh: Uniqlo).

Từ ngoài vào trong, sắc đỏ tràn ngập không gian cửa hàng mang lại không khí mua sắm nhộn nhịp và đậm chất lễ hội. Chỉ ít phút sau giờ mở cửa, nhịp độ mua sắm đã trở nên sôi động. Lượng lớn khách hàng tập trung tại các khu vực bày bán trang phục mùa hè như áo khoác chống tia UV, áo sơ mi linen, áo thun in họa tiết UT…

Cửa hàng Uniqlo phủ sắc đỏ Tuần lễ cảm ơn (Ảnh: Uniqlo).

Trong Tuần lễ cảm ơn năm nay, Uniqlo mang đến nhiều ưu đãi dành cho các sản phẩm LifeWear được yêu thích nhất mùa Xuân/Hè 2026. Một số sản phẩm nổi bật có thể kể đến như DRY-EX áo hoodie chống tia UV kéo khóa, AIRism áo khoác chống tia UV siêu co giãn kéo khóa, áo sơ mi vải linen cao cấp, áo thun UT Mickey Mouse in Vietnam và túi bán nguyệt mini đeo chéo.

Các sản phẩm chống tia UV như DRY-EX áo hoodie chống tia UV kéo khóa và AIRism áo khoác chống tia UV siêu co giãn kéo khóa được nhiều khách hàng ưa chuộng (Ảnh: Uniqlo).

Khu vực trưng bày áo sơ mi vải linen cao cấp thu hút khách hàng quan tâm mua sắm (Ảnh: Uniqlo).

Áo thun UT Mickey Mouse in Vietnam và chiếc túi bán nguyệt mini đeo chéo thu hút khách hàng (Ảnh: Uniqlo).

“Không khí của cửa hàng rất nhộn nhịp. Các gia đình đều chờ đợi dịp này để mua sắm vì có nhiều ưu đãi, không phải lúc nào Uniqlo cũng có đợt ưu đãi lớn như thế này”, chị Tâm Hằng, 30 tuổi (phường Chánh Hưng, TPHCM) nói.

Quà tặng độc quyền từ Tuần lễ cảm ơn thu hút khách hàng mua sắm (Ảnh: Uniqlo).

Không chỉ “săn” ưu đãi, nhiều khách hàng khi ghé các cửa hàng Uniqlo còn bị thu hút bởi loạt điểm chạm văn hóa thú vị. Bộ sưu tập áo thun UTme! mới mang tên “Những người tí hon trong văn hóa Việt” hay BST UT Mickey Mouse in Vietnam với các họa tiết gần gũi, tôn vinh nét đẹp đời thường trong văn hóa Việt.

Đặc biệt, khi mua sắm các sản phẩm áo thun từ Bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam, khách hàng đang cùng Uniqlo đóng góp vào dự án xây trường cho trẻ em tại vùng sâu vùng xa.

Bên cạnh các sản phẩm ưu đãi, Uniqlo mang tới các bộ sưu tập áo thun tôn vinh văn hóa Việt Nam và hỗ trợ cộng đồng (Ảnh: Uniqlo).

Trong 3 ngày đầu tiên, từ 22/5 đến 24/5, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1,499 triệu đồng sẽ nhận được 1 ly giữ nhiệt độc đáo (Ảnh: Uniqlo).

Tuần lễ cảm ơn của Uniqlo được dự kiến sẽ thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến trải nghiệm, mua sắm, nhất là trong các ngày cuối tuần. Khách hàng quan tâm có thể đến Uniqlo gần nhất hoặc truy cập cửa hàng Uniqlo Online để mua sắm.